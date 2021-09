Medigate et CrowdStrike vont fournir aux établissements de santé une solution unifiée de sécurité des terminaux pour les dispositifs médicaux IdO

L'intégration permet une visibilité complète, une gestion des risques améliorée et une application de la sécurité

BROOKLYN, New York, 10 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Medigate , healthcare's Meilleur fournisseur de solutions de sécurité IdO de KLAS sécurité IoT de KLAS, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec CrowdStrike, un fournisseur de premier plan de solutions de protection des points terminaux et des charges de travail dans le cloud, afin de fournir aux organismes de santé (HDO) la première vue consolidée de l'activité des menaces et la première capacité de réponse aux incidents du secteur couvrant tous les actifs connectés

Le nombre d'appareils médicaux se connectant au réseau d'un hôpital augmentant quotidiennement, les HDO peinent à maintenir une visibilité sur l'emplacement et l'activité de chaque terminal auquel un appareil peut se connecter, ainsi qu'à les protéger et les gérer. Medigate et CrowdStrike résolvent ce défi en rationalisant les réponses de sécurité et en améliorant l'efficacité globale du réseau.

La plateforme CrowdStrike Falcon® s'intègre à la plateforme Medigate, permettant aux HDO d'effectuer une gestion complète des risques, une détection des anomalies et une réponse améliorée. L'intégration offre aux hôpitaux une visibilité complète de tous les appareils gérés et non gérés, ainsi que des capacités de détection améliorées des menaces qui permettent des réponses précises.

« Nous avons constaté un nombre important de cyberattaques et de ransomwares contre les hôpitaux au cours de l'année écoulée et ce nombre ne fera qu'augmenter à l'avenir. Un hôpital doit se concentrer sur les soins aux patients, plutôt que de chercher à répondre à des menaces extérieures », a déclaré Matthew Polly, vice-président de Worldwide Alliances, Channels and Business Development chez CrowdStrike. « L'intérêt unique de Medigate pour le secteur de l'IdO dans le domaine de la santé est très efficace pour aider à réduire les champs d'attaque. Avec CrowdStrike et Medigate, les HDO peuvent voir, détecter, répondre et prévenir avec précision les attaques dans l'ensemble du paysage informatique et clinique afin de préserver leurs opérations et leurs données - y compris les informations sur les patients. »

« Les HDO d'aujourd'hui sont confrontés à des défis spécifiques qui nécessitent des solutions spécialisées, non seulement pour sécuriser leur personnel et leurs appareils vitaux, mais aussi pour créer des processus qui garantissent les bénéfices de la santé connectée. En nous associant à CrowdStrike, nous concrétisons cette vision en donnant aux HDO les moyens de détecter et d'arrêter les attaques », a déclaré Jonathan Langer, directeur général de Medigate. « Les protections des terminaux que notre solution conjointe permet de mettre en place positionnent les HDO pour l'adoption en toute sécurité de la télésanté, de la surveillance à distance des patients et d'autres initiatives de soins en réseau. »

Todd Felker, ancien directeur de la sécurité informatique du Torrance Memorial Medical Center : « Alors que la prestation de soins continue de se fragmenter, la nécessité d'une approche intégrée et gérée de manière centralisée pour sécuriser les points d'extrémité cliniques et non cliniques est évidente. C'est pourquoi le partenariat Medigate/CrowdStrike est si logique. Je suis sûr que mon enthousiasme pour les avantages de ce partenariat est partagé par toute l'industrie. »

Pour plus de détails sur le partenariat Medigate et CrowdStrike, consultez le dossier de solutions « Endpoint Security for Clinical Networks ».

À propos de Medigate

Les appareils connectés entraînent des risques compliqués, c'est pourquoi Medigate a créé une plateforme simple pour orchestrer et augmenter la sécurité des HDO. Medigate offre la confiance nécessaire pour voir, sécuriser et gérer tous les appareils connectés au réseau de l'entreprise et transformer les données associées en une ressource puissante pour la gestion des actifs et l'efficacité opérationnelle. Il signifie la fin de tout compromis entre sécurité et facilité d'utilisation - en clair, il permet aux HDO de se connecter en toute confiance.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1592238/3_Medigate_Logo_RGB_blue_text_orange_chain_Logo.jpg

SOURCE Medigate