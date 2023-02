Médine publie son examen local volontaire sur la mise en place des ODD

MÉDINE, Arabie Saoudite, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- L'Observatoire urbain de l'Autorité de développement de la région de Médine a publié le premier examen local volontaire (ELV) sur la mise en place des ODD, le premier ELV d'Arabie Saoudite couvrant neuf objectifs de développement durable.

Madinah, sustainable city

L'ELV de Médine s'inscrit dans l'engagement de l'Arabie saoudite envers le « Programme de développement durable à l'horizon 2030 » qui a été adopté lors du Sommet des Nations Unies pour le développement durable en 2015. L'engagement de l'Arabie saoudite est conforme aux valeurs islamiques, au plan Vision 2030 du Royaume et à ses programmes exécutifs. L'ELV de Médine est un prolongement des efforts nationaux prévus par l'examen national volontaire (ENV) lors de sa première édition en 2018 intitulé « Vers le développement durable du Royaume d'Arabie saoudite » et mis en place par le ministère de l'Économie et de la Planification.

L'ELV vise à évaluer l'état actuel du développement durable à Médine et à le comparer aux tendances nationales et internationales, enrichissant la localisation des ODD en collaboration avec les agences gouvernementales, le secteur privé, le secteur non lucratif et la société civile de Médine.

Cet ELV couvre 9 des ODD : les objectifs 1 à 8 et l'objectif 11. Le rapport comprend l'état du développement durable à Médine dans de nombreux domaines, tels que la santé, l'éducation, les infrastructures, l'environnement, le logement, les transports et d'autres.

L'Autorité de développement de la région de Médine est impatiente de collaborer avec ses partenaires pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable au niveau local grâce à la création d'emplois, à la prospérité et au développement sans peser sur les terres et les ressources, tout en réduisant la pollution, conformément aux initiatives et aux efforts nationaux visant à parvenir à un développement durable et inclusif.

