Mediso conclui a transferência de tecnologia do novo espectrômetro de ressonância magnética

Nos últimos sete anos, a Mediso e a RS 2 D firmaram uma parceria em um acordo comercial e de licenciamento tecnológico para fornecer a nova linha de sistemas de ressonância magnética nanoScan ® 3T e 7T, desenvolvidos em uma tecnologia patenteada de imã supercondutor totalmente livre de criogênicos. Em 2019, as partes expandiram sua colaboração para mais um acordo de transferência de tecnologia, proporcionando acesso a todo o IP para a Mediso.

Gerggant Bagaméry, diretor de desenvolvimento de produto pré-clínico da Mediso, comentou: "Manter o conhecimento das principais tecnologias de imagem sempre foi essencial para a Mediso. Este acordo fortalece a ressonância magnética (RM) como uma competência central, juntamente com PET, SPECT e CT, concluindo assim todo o portfólio de imagens. Nos últimos anos, investimos recursos significativos para construir uma equipe de desenvolvimento de eletrônica e sequência de RM e esta tecnologia nos permite trazer novas aplicações de RM de ponta para o mercado."

Rémy Schimpf, vice-presidente sênior de vendas da Nanalysis e fundador da RS2D, comentou: "Nós tivemos um relacionamento frutífero com a Mediso nos últimos sete anos, e esperamos continuar a fortalecer essa relação por muitos anos. Por meio de nossa equipe de P&D fortalecida em Estrasburgo, introduzimos a quarta geração do espectrômetro Cameleon4® que nos permite continuar a expandir nossos horizontes para todas as aplicações de ressonância magnética nuclear (RMN) e RM."

A Mediso tem sido uma importante protagonista em imagens médicas por mais de 30 anos com um alto perfil de desenvolvimento, fabricação, venda e manutenção de dispositivos de imagem multimodal. Além de líder de mercado em PET/CT e SPECT/CT nanoScan, a Mediso lançou os primeiros sistemas integrados PET/MR e SPECT/MR do mundo. Ao adicionar os ímãs 3T e 7T totalmente livres de criogênicos e o inserto PET com base em SiPM à linha de produtos, a família nanoScan tem a maior base de instalação de sistemas integrados de PET/RM.

A Nanalysis Corp., Calgary, Canadá, é líder do setor no desenvolvimento e fabricação de espectrômetros NMR compactos para mercados laboratoriais e industriais. Seus espectrômetros de 60 e 100 MHz de ponta não requerem líquidos criogênicos. Por meio de sua subsidiária europeia RS2D, a Empresa desenvolve seus próprios hardware e software proprietários que estão sendo incorporados nos sistemas de RM e NMR de próxima geração.

