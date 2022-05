Medison Pharma anuncia extensão de acordo multiterritorial com Immunocore e expansão para Austrália e Nova Zelândia

A recente expansão geográfica aumenta a presença global da Medison para 25 países em quatro continentes, fortalecendo ainda mais sua oferta comercial

PETACH TIKVAH, Israel, 24 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Medison Pharma ("Medison"), empresa farmacêutica global dedicada a oferecer acesso a tratamentos altamente inovadores a pacientes em mercados internacionais, anunciou hoje a adição de novos mercados a seu acordo multiterritorial com a Immunocore Holdings plc (Nasdaq: IMCR) ("Immunocore"), uma empresa de biotecnologia em fase comercial, pioneira no desenvolvimento de um novo tipo de imunoterapia bi-específica de receptores de células T (TCR) desenvolvida para tratar uma ampla gama de doenças, incluindo câncer, infecções e doenças autoimunes. O acordo multiterritorial para ajudar a obter autorização regulatória e comercializar o KIMMTRAK® da Immunocore (tebentafusp-tebn) para o tratamento de melanoma uveal irressecável ou metastático, uma forma rara e agressiva de melanoma que afeta o olho, que já se aplica ao Canadá, vinte mercados da Europa Central, Leste Europeu e Israel, agora se estenderá à Austrália e à Nova Zelândia.

O KIMMTRAK foi aprovado pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) e pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e é o primeiro e único tratamento aprovado na U.E. para tratar pacientes com melanoma uveal irressecável ou metastático.

"Estamos muito satisfeitos em aprofundar nossa parceria com a Immunocore e orgulhosos de aumentar ainda mais o alcance de seu tratamento inovador, como parte de nossa missão, que não conhece fronteiras", disse Meir Jakobsohn, fundador e CEO da Medison. "Acreditamos que todos os pacientes, onde quer que estejam no mundo, merecem ter a oportunidade justa de receber tratamentos que salvem vidas e sejam altamente inovadores. Ao adicionar novos países e continentes, damos continuidade a nossos esforços para transformar nossa missão em realidade."

"Às vezes, é difícil para a biotecnologia comercializar em um grande número de países, o que muitas vezes resulta em atraso no acesso a tratamentos altamente inovadores em muitas regiões do mundo. A plataforma global da Medison foi desenvolvida para resolver esse desafio", disse Gil Gurfinkel, vice-presidente de desenvolvimento corporativo da Medison. "O novo tratamento da Immunocore para melanoma uveal irressecável ou metastático e nossa capacidade de tratar pacientes com essa forma rara e agressiva de câncer em outros países é um resultado em que todos ganham em nossa parceria."

A expansão da presença comercial da Medison para a Austrália e a Nova Zelândia é a mais recente adição a seu crescimento geográfico, o que permitirá à Medison aproveitar oportunidades crescentes de mercado para seus parceiros comerciais.

A Medison está aumentando ainda mais sua presença na Europa com um novo escritório para sua sede internacional em Zug, na Suíça, e operações na Grécia e no Chipre, o que amplia sua oferta europeia na Europa Central, nos países do Mar Báltico e nos Bálcãs. No Canadá, a equipe também está crescendo e recentemente se mudou para um escritório maior no centro de Toronto.

Com esse recente crescimento, a Medison aumenta sua presença comercial para 25 localidades no mundo. A Medison está contratando em todas as localidades e para cargos importantes. Para saber mais sobre as vagas disponíveis, acesse: https://www.medisonpharma.com/careers/.

Sobre a Medison Pharma

A Medison é uma empresa farmacêutica global dedicada a oferecer acesso a tratamentos altamente inovadores a pacientes em mercados internacionais.

A Medison é a primeira empresa a desenvolver uma plataforma internacional de comercialização para tratamentos altamente inovadores, ajudando a salvar e melhorar vidas, disponibilizando os melhores novos tratamentos para pacientes em mercados internacionais. A Medison tem um histórico de parcerias multiterritoriais com as principais empresas farmacêuticas e de biotecnologia que desejam ampliar seu alcance global.

A Medison também é uma investidora ativa em tecnologias de saúde revolucionárias e oferece a seus parceiros exposição à inovação em biotecnologia e saúde digital. Para saber mais, acesse www.medisonpharma.com.

Sobre o KIMMTRAK® (tebentafusp-tebn)

O KIMMTRAK é uma nova proteína bi-específica composta por um receptor de células T solúvel fundido a uma função anti-CD3 efetora da imunidade. O KIMMTRAK tem como alvo especificamente o gp100, um antígeno de linhagem expresso em melanócitos e melanoma. Essa é a primeira molécula desenvolvida por meio do uso da plataforma de tecnologia ImmTAC da Immunocore, criada para redirecionar e ativar células T para reconhecer e matar células tumorais. O KIMMTRAK recebeu designação de terapia inovadora, designação de Fast Track e designação de medicamento órfão da FDA nos Estados Unidos, avaliação acelerada da EMA e designação de medicamento inovador promissor (PIM) sob o esquema de acesso antecipado a medicamentos do Reino Unido para melanoma uveal metastático. O KIMMTRAK está atualmente aprovado em 31 países, inclusive nos Estados Unidos e na União Europeia.

USO

O KIMMTRAK é um medicamento sob prescrição utilizado para tratar adultos positivos para HLA-A*02:01 com melanoma uveal que não possa ser removido por cirurgia ou que tenha se espalhado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA DOS EUA em relação à aprovação da FDA

A síndrome de liberação de citocinas (SLC), que pode ser grave ou potencialmente fatal, ocorreu em pacientes que receberam o KIMMTRAK. Monitore por pelo menos 16 horas após as três primeiras infusões e, em seguida, conforme indicação clínica. As manifestações de SLC podem incluir febre, hipotensão, hipóxia, calafrios, náuseas, vômitos, coceira, transaminases elevadas, fadiga e dor de cabeça. A SLC ocorreu em 89% dos pacientes que receberam o KIMMTRAK, com 0,8% sendo de grau 3 ou 4. Garanta o acesso imediato a medicamentos e equipamentos de reanimação para monitorar a SLC. Certifique-se de que os pacientes sejam euvolêmicos antes de iniciar as infusões. Monitore rigorosamente os pacientes quanto a sinais ou sintomas de SLC após infusões de KIMMTRAK. Monitore o status dos fluidos, sinais vitais e nível de oxigenação e ofereça o tratamento apropriado. Interrompa ou suspenda o uso de KIMMTRAK, dependendo da persistência e gravidade da SLC.

Reações cutâneas

Reações cutâneas como coceira, prurido e edema cutâneo ocorreram em 91% dos pacientes tratados com KIMMTRAK. Monitore os pacientes quanto a reações cutâneas. Em caso de reações cutâneas, trate com anti-histamínicos e esteroides tópicos ou sistêmicos com base na persistência e gravidade dos sintomas. Interrompa ou suspenda permanentemente o uso de KIMMTRAK dependendo da gravidade das reações cutâneas.

Enzimas hepáticas elevadas

Elevações nas enzimas hepáticas ocorreram em 65% dos pacientes tratados com KIMMTRAK. Monitore a alanina aminotransferase (ALT), a aspartato aminotransferase (AST) e a bilirrubina total antes do início e durante o tratamento com KIMMTRAK. Interrompa o uso de KIMMTRAK dependendo da gravidade.

Toxicidade embriofetal

O KIMMTRAK pode causar danos ao feto. Aconselhe pacientes grávidas com risco potencial ao feto e pacientes com potencial reprodutivo a utilizarem métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento com o KIMMTRAK e uma semana após a última dose.

As reações adversas mais comuns (≥30%) em pacientes que receberam o KIMMTRAK foram síndrome de liberação de citocinas, coceira, pirexia, prurido, fadiga, náuseas, calafrios, dor abdominal, edema, hipotensão, pele seca, dor de cabeça e vômitos. As anomalias laboratoriais mais comuns (≥50% ) foram redução do número de linfócitos, aumento da creatinina, aumento da glicemia, aumento da AST, aumento da ALT, diminuição da hemoglobina e diminuição do fosfato.

Consulte as informações de prescrição completas, inclusive o AVISO NA CAIXA quanto à SLC.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1527224/MEDISON_Logo.jpg

Contato da Medison:

Maya Nix

Diretora de comunicações corporativas

+972-3-925-0349

[email protected]

FONTE Medison Pharma

SOURCE Medison Pharma