Medit расширяет наличие интраоральных сканеров в Словении и на Балканах

СЕУЛ, Южная Корея, 27 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Medit, мировой лидер в области технологий интраорального сканирования, оказывает значительное влияние на словенском рынке, продолжая экспансию на Балканах. В рамках этого роста Medit представит свою последнюю серию интраоральных сканеров на конгрессе DentXpert Digital Dentistry Congress (4-5 октября), где стоматологи, зубные техники и эксперты отрасли расскажут о последних разработках в области цифровой стоматологии.

На этом мероприятии Medit предоставит стоматологам практический опыт своего передового ассортимента продукции, включая популярные беспроводные сканеры Medit i 900, i 700 и i 700. В частности, Medit i 900 — это последняя модель, которая была запущена в апреле прошлого года. Ее функции, включая функции Touch Pad и Touch Band, более широкое поле зрения и высокую точность сканирования, были признаны рынком цифровой стоматологии и экспертами.

Посетители стенда Medit узнают, как эти сканеры могут повысить точность диагностики и эффективность работы в современных стоматологических практиках. У них также будет возможность пообщаться с экспертами Medit и узнать, как технология компании помогает врачам и техническим специалистам предоставлять высококачественные стоматологические услуги.

Поддержка цифровой стоматологии Medit в Словении

Участие Medit в конгрессе DentXpert DentXpert Congress подчеркивает приверженность компании укреплению своего присутствия в Словении и на Балканах в партнерстве с Interdent d.o.o. Учитывая растущий спрос на цифровые стоматологические решения, Medit стремится оснастить словенских стоматологов цифровыми стоматологическими инструментами, чтобы оставаться в авангарде технологических достижений в этой области.

Предоставляя инновационные и экономически эффективные решения, Medit не только улучшает результаты лечения пациентов, но и помогает стоматологическим практикам повысить эффективность и прибыльность в регионе.

О компании Medit

Основанная в 2000 году со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея, компания Medit является мировым лидером в области решений для 3D-интраорального сканирования и цифровой стоматологии. Технология компании поддерживает совместные рабочие процессы между стоматологическими клиниками, техниками и лабораториями, способствуя повышению точности и эффективности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2515127/Medit_Expands_Intraoral_Scanner_Presence_Slovenia_Balkans.jpg

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