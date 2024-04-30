Medit запускает революционную систему i900 для изменения сканирования в стоматологиях
Apr 30, 2024, 03:00 ET
- Medit i900 оснащен передовыми технологиями для более плавного, легкого сканирования, удобного управления и улучшения качества сканирования
СЕУЛ, Южная Корея, и ЛОНГ-БИЧ, Калифорния, 30 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Medit (www.medit.com), ведущий поставщик стоматологических 3D-сканеров и решений для цифровой стоматологии, представляет интраоральный сканер Medit i900, устанавливающий новый стандарт скорости, точности и комфорта.
«Великолепие Medit i900 заключается в его изящном, цельном дизайне», — сказал Майкл Ли (Michael Lee), технический директор Medit. — Сложные инновации в своей простоте. I900 легок и прост в обращении, но предлагает самые передовые технологии на сегодняшний день».
Medit i900 переопределяет процесс сканирования с помощью интуитивно понятных функций Touch Band и Touch Pad. Работа без кнопок обеспечивает управление с любого угла и обеспечивает комфортные ощущения для рук любого размера. Другие расширенные функции сканера оптимизируют рабочий процесс и оптимизируют уход за пациентами.
- i900 отличается дизайном с подсветкой, весом всего 165 грамм, тремя размерами наконечника и улучшенной эргономикой, позволяющей полностью контролировать сканирование из любого положения.
- Оптический привод 3-го поколения с 10-битной камерой обеспечивает более широкое и глубокое поле зрения, улучшенную точность и более четкие детали, но более плавные данные сканирования. Он также обеспечивает безупречный захват при сложных условиях, включая высокоотражающий металл или кровоточащие мягкие ткани.
- Ощутите тактильную и световую обратную связь в режиме реального времени, легко перемещайтесь с помощью 360° Touch Band и настраивайте команды с помощью интерактивной сенсорной панели и сенсорного меню.
«i900 упрощает сканирование», — поясняет Хан Рю (Han Ryu), директор по развитию и стратегии Medit. — Благодаря интуитивно понятным элементам управления 360° Touch Band и Touch Pad практикующие врачи могут получить доступ к нашему новаторскому оптическому прибору всего за несколько нажатий. Мы разработали i900 для максимального удобства и эффективности».
Medit i900 работает на базе Medit Link, открытой программной платформы компании, предоставляющей доступ к набору бесплатных стоматологических приложений, которые повышают производительность и улучшают уход за пациентами. Система предоставляет адаптивные обновления программного обеспечения для улучшения интеллектуальных функций, консультаций с пациентами и лабораторных коммуникаций.
Закажите Medit i900 сегодня и испытайте будущее цифровой стоматологии: https://www.medit.com/medit-i900-intraoral-scanner/
Посмотрите Medit i900 в действии на следующих предстоящих мероприятиях:
- ThriveLive, Лас-Вегас, Невада (2-4 мая)
- AAO, Новый Орлеан, Лос-Анджелес (3-6 мая)
- CDA, Анахайм, Калифорния (15-17 мая)
- BDCDS, Бирмингем, Великобритания (17-18 мая)
- SIDEX, Сеул, Канзас (7-9 июня)
- DDS Берлин, Берлин, Германия (28-29 июня)
О компании Medit
Компания MEDIT является мировым поставщиком интраоральных 3D-сканеров и универсальной цифровой стоматологической платформы, основанной на собственной запатентованной современной технологии. Компания также разрабатывает инновационное программное обеспечение для цифровой стоматологии, поддерживая совместные рабочие процессы между стоматологическими клиниками, технологиями и лабораториями.
С момента основания компании в 2000 году штаб-квартира MEDIT находится в Сеуле, Южная Корея. Кроме того, компания имеет представительства в Северной и Южной Америке и Европе и располагает глобальной сетью дистрибьюторов в более чем 100 странах. Посетите официальный веб-сайт MEDITдля получения подробной информации о продуктах и программном обеспечении MEDIT, а также официальные каналы MEDIT на YouTube и в социальных сетях для получения других различных материалов.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2398335/Medit_launches_revolutionary_i900_intraoral_scanning_system_set_redefine_scanning.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg
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