Medit запускает революционную систему i900 для изменения сканирования в стоматологиях

Medit i900 оснащен передовыми технологиями для более плавного, легкого сканирования, удобного управления и улучшения качества сканирования

СЕУЛ, Южная Корея, и ЛОНГ-БИЧ, Калифорния, 30 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Medit (www.medit.com), ведущий поставщик стоматологических 3D-сканеров и решений для цифровой стоматологии, представляет интраоральный сканер Medit i900, устанавливающий новый стандарт скорости, точности и комфорта.

«Великолепие Medit i900 заключается в его изящном, цельном дизайне», — сказал Майкл Ли (Michael Lee), технический директор Medit. — Сложные инновации в своей простоте. I900 легок и прост в обращении, но предлагает самые передовые технологии на сегодняшний день».

Medit launches the revolutionary i900, an intraoral scanning system set to redefine the scanning experience for dental clinics worldwide

Medit i900 переопределяет процесс сканирования с помощью интуитивно понятных функций Touch Band и Touch Pad. Работа без кнопок обеспечивает управление с любого угла и обеспечивает комфортные ощущения для рук любого размера. Другие расширенные функции сканера оптимизируют рабочий процесс и оптимизируют уход за пациентами.

i900 отличается дизайном с подсветкой, весом всего 165 грамм, тремя размерами наконечника и улучшенной эргономикой, позволяющей полностью контролировать сканирование из любого положения.

Оптический привод 3-го поколения с 10-битной камерой обеспечивает более широкое и глубокое поле зрения, улучшенную точность и более четкие детали, но более плавные данные сканирования. Он также обеспечивает безупречный захват при сложных условиях, включая высокоотражающий металл или кровоточащие мягкие ткани.

Ощутите тактильную и световую обратную связь в режиме реального времени, легко перемещайтесь с помощью 360° Touch Band и настраивайте команды с помощью интерактивной сенсорной панели и сенсорного меню.

«i900 упрощает сканирование», — поясняет Хан Рю (Han Ryu), директор по развитию и стратегии Medit. — Благодаря интуитивно понятным элементам управления 360° Touch Band и Touch Pad практикующие врачи могут получить доступ к нашему новаторскому оптическому прибору всего за несколько нажатий. Мы разработали i900 для максимального удобства и эффективности».

Medit i900 работает на базе Medit Link, открытой программной платформы компании, предоставляющей доступ к набору бесплатных стоматологических приложений, которые повышают производительность и улучшают уход за пациентами. Система предоставляет адаптивные обновления программного обеспечения для улучшения интеллектуальных функций, консультаций с пациентами и лабораторных коммуникаций.

Закажите Medit i900 сегодня и испытайте будущее цифровой стоматологии: https://www.medit.com/medit-i900-intraoral-scanner/

Посмотрите Medit i900 в действии на следующих предстоящих мероприятиях:

ThriveLive, Лас-Вегас, Невада (2-4 мая)

AAO, Новый Орлеан, Лос-Анджелес (3-6 мая)

CDA, Анахайм, Калифорния (15-17 мая)

BDCDS, Бирмингем, Великобритания (17-18 мая)

SIDEX, Сеул, Канзас (7-9 июня)

DDS Берлин, Берлин, Германия (28-29 июня)

О компании Medit

Компания MEDIT является мировым поставщиком интраоральных 3D-сканеров и универсальной цифровой стоматологической платформы, основанной на собственной запатентованной современной технологии. Компания также разрабатывает инновационное программное обеспечение для цифровой стоматологии, поддерживая совместные рабочие процессы между стоматологическими клиниками, технологиями и лабораториями.

С момента основания компании в 2000 году штаб-квартира MEDIT находится в Сеуле, Южная Корея. Кроме того, компания имеет представительства в Северной и Южной Америке и Европе и располагает глобальной сетью дистрибьюторов в более чем 100 странах. Посетите официальный веб-сайт MEDITдля получения подробной информации о продуктах и программном обеспечении MEDIT, а также официальные каналы MEDIT на YouTube и в социальных сетях для получения других различных материалов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2398335/Medit_launches_revolutionary_i900_intraoral_scanning_system_set_redefine_scanning.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg