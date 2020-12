Medit annonce le groupe Straumann comme distributeur de ses scanners intra-oraux

SEOUL, Corée du Sud, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Medit et Straumann ont conclu un partenariat mondial de distribution de scanners intra-oraux qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Cet accord s'appuie sur le partenariat existant entre les deux sociétés pour les scanners de laboratoire dentaire.

L'accord de distribution inclut le très populaire scanner intra-oral de Medit, l'i500. Le scanner offre d'excellentes performances pour un large éventail d'applications et le mois dernier, la société a publié une mise à jour logicielle qui améliore encore les capacités de l'i500.

Le groupe Straumann est un leader mondial dans le domaine des solutions de remplacement dentaire et d'orthodontie qui développe, fabrique et fournit des marques mondiales innovantes pour la dentisterie de remplacement, la dentisterie corrective et la dentisterie numérique.

Avec la forte présence de Medit en tant que fournisseur de systèmes ouverts et le vaste écosystème numérique du groupe Straumann, le partenariat repose sur de puissantes synergies et sur l'objectif commun de favoriser l'adoption de la dentisterie numérique. Avec l'accord de distribution, le Medit i500 sera intégré dans les solutions de flux de travail de Straumann pour les prothèses et les gouttières transparentes, telles que ClearCorrect. L'alliance comprendra également le flux de travail entre la plate-forme de collaboration ouverte de Medit, Medit Link, et les plates-formes logicielles ouvertes du groupe Straumann pour la planification chirurgicale, les prothèses CAO/FAO et les services de traitement.

GB (Gyu Bum) Ko, PDG de Medit : « Nous sommes heureux et fiers d'annoncer le partenariat avec le groupe Straumann, une société de renommée mondiale dans le domaine de l'industrie dentaire. Le scanner intra-oral i500 de Medit a été très apprécié pour sa superbe qualité et ses excellentes performances dans les applications dentaires. Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de nous rapprocher de notre objectif de promouvoir l'adoption de la dentisterie numérique dans le cadre de ce partenariat. »

Guillaume Daniellot, PDG du groupe Straumann : « Un objectif stratégique clé pour le groupe Straumann est de créer le principal écosystème pour la dentisterie esthétique, en connectant toutes nos solutions, services et équipements numériques avec des partenaires et des tiers, afin de fournir des flux de travail continus pour les dentistes et des résultats de traitement optimaux pour les patients. Les scanners intra-oraux jouent un rôle essentiel à cet égard et, grâce à Medit, nous pourrons inclure un très large segment de dentistes pour lesquels le prix a été un obstacle majeur ».

À propos du groupe Straumann

Le groupe Straumann (SIX: STMN) est un leader mondial dans le domaine du remplacement des dents et des solutions orthodontiques qui redonnent le sourire et la confiance. Il réunit des marques mondiales et internationales qui sont synonymes d'excellence, d'innovation et de qualité dans le domaine de la dentisterie de remplacement, corrective et numérique, notamment Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, Straumann et d'autres sociétés et partenaires à part entière ou à participation. En collaboration avec des cliniques, des instituts et des universités de premier plan, le groupe effectue des recherches, développe, fabrique et fournit des implants dentaires, des instruments, des prothèses CFAO, des biomatériaux et des solutions numériques utilisés pour le remplacement et la restauration des dents ou pour prévenir la perte des dents.

Situé à Bâle, en Suisse, le groupe emploie actuellement plus de 7 200 personnes dans le monde entier et ses produits, solutions et services sont disponibles dans plus de 100 pays grâce à un vaste réseau de filiales de distribution et de partenaires.

À propos de Medit Corp

Medit est un fournisseur mondial de solutions de numérisation 3D pour les cliniques et les laboratoires dentaires, y compris de scanners intra-oraux. La société développe également des solutions de plateforme pour la dentisterie numérique qui prennent en charge des flux de travail collaboratifs. L'objectif de l'entreprise est de fournir une technologie innovante et des produits de la plus haute qualité pour aider à l'adoption de la dentisterie numérique.

Medit a son siège à Séoul, en Corée du Sud, depuis sa création en 2000. La société a également des représentants en Amérique et en Europe et dispose d'un réseau de distribution mondial dans plus de 70 pays.

