Medline étend sa présence industrielle en Slovaquie pour soutenir sa croissance à long terme en Europe

UTRECHT, Pays-Bas, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Medline International B.V., filiale de Medline Inc. (« Medline ») (NASDAQ : MDLN), l'un des principaux fournisseurs de produits médicaux et chirurgicaux et de solutions de chaîne d'approvisionnement au service des prestataires de soins de santé dans la région EMEA, continue de progresser dans son projet d'expansion de son centre de fabrication à Partizánske, en Slovaquie. Cet investissement renforce l'engagement à long terme de l'entreprise en faveur de l'excellence de la fabrication, de la résilience de l'approvisionnement et de la proximité avec les clients dans la région EMEA.

Medline Expands Manufacturing Footprint in Slovakia to Support Long-Term Growth in Europe

La nouvelle installation, actuellement en construction à côté de l'usine existante de Medline, devrait permettre d'augmenter considérablement la capacité de production et de soutenir la croissance future de l'entreprise dans toute l'Europe. Le projet reste dans les temps et la production devrait commencer en 2027.

L'extension comprend une nouvelle salle blanche et des flux opérationnels améliorés conçus pour renforcer l'efficacité, la flexibilité et la fiabilité de l'approvisionnement pour les clients.

« Cette expansion représente un investissement stratégique important dans notre réseau de fabrication européen et dans notre capacité à fournir à nos clients des solutions fiables et de haute qualité, à proximité des lieux où ils en ont besoin », a déclaré Hervé Million, président de Medline Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Ce projet reflète également notre confiance en l'avenir, notre engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et notre dévouement envers les employés et les communautés qui soutiennent notre croissance. »

Cette expansion devrait créer des emplois supplémentaires au fil du temps et renforcer le rôle de Medline en tant qu'employeur majeur dans le secteur de la fabrication de produits de santé en Slovaquie.

Conçue selon des normes de durabilité élevées, l'installation est destinée à obtenir la certification BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Excellent et intégrera des solutions d'efficacité énergétique, y compris des systèmes d'énergie solaire.

L'expansion en Slovaquie reflète l'investissement continu de Medline dans des capacités de production européennes solides et son engagement à améliorer le fonctionnement des soins de santé en fournissant des solutions fiables et de haute qualité à proximité de l'endroit où les soins sont nécessaires.

À propos de Medline

Medline est l'un des plus grands fournisseurs de produits médicaux et chirurgicaux et de solutions de chaîne d'approvisionnement à tous les niveaux de soins. Grâce à son large portefeuille de produits, à sa chaîne d'approvisionnement solide et à ses solutions cliniques de pointe, Medline aide les prestataires de soins de santé à améliorer leurs résultats cliniques, financiers et opérationnels.

Medline, dont le siège est aux États-Unis, emploie plus de 45 000 personnes dans le monde et opère dans plus de 100 pays et territoires.

Dans la région EMEA, Medline travaille en partenariat avec les hôpitaux, les maisons de soins et les professionnels de la santé pour fournir des produits cliniquement ciblés et des solutions de chaîne d'approvisionnement qui favorisent la sécurité des patients, l'efficacité opérationnelle et l'amélioration des résultats.

En associant une dimension mondiale à une vision locale, et en s'appuyant sur sa tradition, sa proximité avec les clients, sa fiabilité et sa durabilité, Medline aide les soins de santé à mieux fonctionner, permettant ainsi aux cliniciens de se concentrer sur ce qui compte le plus : la prise en charge des patients.

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