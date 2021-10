Medzinárodná výstava Expo 2021 Digitalizácia obchodu pre Čínu a krajiny strednej a východnej Európy

PEKING, 18. októbra 2021 /PRNewswire/ -- 18. októbra 2021 usporiadava čínska rada CCPIT Medzinárodnú výstavu Expo 2021 „Digitalizácia obchodu pre Čínu a krajiny strednej a východnej Európy" na podporu medzinárodného obchodu, ktorú spoločne organizujú Čínska komora medzinárodného obchodu (CCOIC) a spoločnosť ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company, a je otvorená na „platforme cloudovej výstavy CCPIT".

Keďže hlavným orgánom sú čínske podniky a jadrom sú potreby kupujúcich v krajinách strednej a východnej Európy, táto výstava využila platformu digitálnych výstav, aby podnikom poskytla príležitosti na online vyjednávanie a služby presného porovnávania. Na výstavu prilákala takmer 1 000 čínskych podnikov. Výstavné produkty zahŕňajú textil a odevy, výrobky z hlavných oblastí výroby bavlny v Číne, zdravotnícke pomôcky, príslušenstvo a stavebné materiály, darčeky, kancelárske potreby, domáce spotrebiče a nábytok, spotrebnú elektroniku a ďalšie oblasti. Výstava taktiež zriadila 13 výstavných zón, z ktorých výstavná plocha „Čínska značka" vyzdvihuje podniky, výrobky a služby čínskych značkových podnikov a vytvára dobrý imidž čínskej značky. Výstavná plocha „obchod so službami" vyberá podniky obchodujúce so službami, usiluje sa propagovať „čínske služby", aby sa stala globálnou a hlboko sa začlenila do globálneho priemyselného, hodnotového a logistického reťazca.

V súčasnej dobe sa digitálny režim kombinujúci online a offline služby stáva novým štandardom výstavného odvetvia. Čínska rada pre podporu medzinárodného obchodu (CCPIT) aktívne plánuje aj naďalej pomáhať čínskym podnikom „udržiavať objednávky" a „stabilizovať zahraničný obchod" na základe svojich nahromadených skúseností s digitálnymi výstavami, naplno využívať výhody cloudovej výstavnej platformy CCPIT a zameriavať sa na úspechy Číny v oblasti rozvoja, čínsku hospodársku a obchodnú spoluprácu so strednou a východnou Európou, úspechy Číny v oblasti prevencie a kontroly epidémie, ako aj na vnútroštátne usmernenia pre podnikateľské prostredie, výklad dohôd o voľnom obchode „Global economic and trade friction index" a ďalšie informácie o službách. Počas výstavy sa uskutoční šesť stretnutí zameraných na nadväzovanie kontaktov v rámci odvetví ako je textil, odevy a bavlnené výrobky v hlavných oblastiach výroby bavlny v Číne, zdravotnícke pomôcky, príslušenstvo a stavebné materiály, darčeky a kancelárske potreby, domáce spotrebiče a spotrebná elektronika, s cieľom pomôcť čínskym podnikom komunikovať online s politikmi a podnikateľmi v strednej a východnej Európe.

Výstava trvá 10 dní a skončí sa 27. októbra 2021.

