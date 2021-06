Medzinárodné finančné fórum vydáva správu IFF China Report 2021

PEKING, 1. júna 2021 /PRNewswire/ -- Medzinárodné finančné fórum (International Finance Forum - IFF) oznámilo vydanie Správy IFF o Číne 2021 (IFF China Report, ďalej len "správa"), ktorá popisuje dôležité politické iniciatívy Číny a možnosti globálnej spolupráce v kontexte COVID-19 aj v ďalších rokoch. Do viac ako 170 krajín sveta bolo rozposlaných viac ako 30 000 výtlačkov tejto správy.

Správa obsahuje 31 príspevkov od svetových lídrov, popredných politikov a finančníkov a týka sa piatich nasledujúcich hlavných oblastí: globálny hospodársky rast v postpandemickej ére, iniciatíva nová Hodvábna cesta (BRI), zelené financie, globálne kapitálové trhy a finančné technológie.

COVID-19 významne narušil svetovú ekonomiku. Ekologické dôsledky pandémie sú však rovnako závažné ako dôsledky ekonomické, pretože mimoriadna situácia v oblasti verejného zdravia vyvoláva hlbšie ekonomické problémy. Pre riešenie tohto problému je kľúčový presun pozornosti k "novej zelenej infraštruktúre", upozorňuje Han Seungsoo, podpredseda IFF a predseda Medzinárodnej asociácie Hodvábnej cesty (SRIA).

"Poslanie SRIA musí byť nanovo nastavené tak, aby mobilizovalo investície potrebné pre zvládnutie "nového normálu" po COVID-19. Výroba solárnej a veternej energie vo veľkom v pustatine pozdĺž trasy novej Hodvábnej cesty by umožnila dodávky čistej energie do východných oblastí, čo by malo byť pre SRIA prioritou," píše sa v správe.

Jim Yong Kim, 12. prezident Svetovej banky, v správe zdôrazňuje, že kľúčovým opatrením na rýchle oživenie svetovej ekonomiky v období po vypuknutí pandémie sú investície do infraštruktúry, ktoré by mali byť "jednou z priorít pri pomoci rozvojovým krajinám rýchlejšie sa zotaviť z pandémie". Marcos Toyjo, prezident Novej rozvojovej banky, poznamenáva, že "nová infraštruktúra musí zodpovedať požiadavkám štvrtej priemyselnej revolúcie."

Správa tiež zdôrazňuje úlohu novej Hodvábnej cesty pri podpore udržateľnosti z hľadiska globálneho rozvoja prostredníctvom Fondu hodvábnej cesty a spoločného úsilia členských krajín pri presadzovaní ekologického prechodu. V záujme urýchlenia zelenej transformácie správa vyzýva členské štáty iniciatívy Nová hodvábna cesta k stanoveniu cieľov v oblasti uhlíkovej neutrality v súlade s globálnymi cieľmi udržateľnosti a na presadzovanie právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

O IFF

IFF bolo založené v roku 2003 ako nezisková, neštátna a neoficiálna medzinárodná organizácia. Sídli v Pekingu a jej hlavným cieľom je dialóg medzi akademikmi, zástupcami priemyslu a politiky. Spoločne sa na financovaní tejto organizácie podieľajú vedúci predstavitelia podnikateľskej sféry a vedci z globálnej finančnej komunity a akademických kruhov.

