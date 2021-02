Meer dan 100 financiële dienstverleners worden getroffen door afpersing via DDoS-aanvallen

Sectorbreed en wereldwijd delen van cyberinformatie beperkt de impact

RESTON, Va., 9 februari 2021 /PRNewswire/ -- FS-ISAC , de enige wereldwijde gemeenschap voor het delen van cyberinformatie die uitsluitend gericht is op financiële diensten, heeft vandaag bekendgemaakt dat vorig jaar meer dan 100 financiële dienstverleners het doelwit zijn geweest van een golf aan afpersingen via Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen afkomstig van dezelfde criminelen. De criminelen stuurden afpersingsbrieven waarin ze dreigden de websites en digitale diensten van de bedrijven te verstoren. De criminelen verplaatsten hun aanvallen methodisch over rechtsgebieden in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Pacifisch- Azië en trof binnen enkele weken tientallen bedrijven. Ze hadden het specifiek gemunt op bedrijven binnen de financiële sector zoals banken, fintechs, beurzen, creditcardmaatschappijen, betalingsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, kredietinstellingen, vermogensbeheerders, geldtransferbedrijven en loonadministratiebedrijven.

FS-ISAC waardeert de bereidheid van haar leden om cyberinformatie te delen om de impact en de bedreiging voor de financiële sector zo veel mogelijk te beperken. Leden waren in staat om het hoge tempo van aanvallen bij te houden met behulp van de mogelijkheden van FS-ISAC Intelligence Exchange voor veilig chatten en informatie-uitwisseling waarmee samenwerking en discussie binnen de sector in realtime mogelijk is.

Om de internationale uitwisseling van cyberinformatie binnen de sector te vergroten, heeft FS-ISAC het Global Leaders beloningsprogramma. gelanceerd. Dit is een poging van het bedrijf om de profielen van leden binnen de financiële dienstverlening te verbeteren die internationaal actief cyberinformatie en best practices delen.

"Voor cybercriminelen bestaan landsgrenzen niet. Een aanval op een bank in Azië zou een voorbode kunnen zijn van een aanval op een verzekeringsmaatschappij in de VS, een effectenbeurs in Latijns-Amerika of een fintech in Europa", aldus Teresa Walsh, Global Head of Intelligence bij FS-ISAC. "Deze golf van DDoS-aanvallen heeft laten zien hoe cruciaal het wereldwijd delen van cyberinformatie is. Leden die specifieke details van aanvallen delen, stellen andere leden in staat zich voor te bereiden en zich ertegen te verdedigen, waardoor het voor criminelen minder lonend is. Ons Global Leaders-beloningsprogramma bouwt voort op deze netwerkeffecten door leden te belonen die informatie delen ten bate van de hele gemeenschap."

Het aantal aanvallen is afgenomen, maar de recente hausse in cryptocurrencies zoals bitcoin, die cybercriminelen gebruiken om betaling te eisen, zou andere aanvallen kunnen stimuleren.

"In 2021 hebben we al nieuwe cyberdreigingen gezien in de vorm van supply chain-aanvallen, waarvan we kunnen verwachten dat ze snel zullen toenemen en evolueren. De enige manier om deze steeds geavanceerdere vorm van cybercriminaliteit voor te blijven, is door samen te werken'', zegt Jerry Perullo, CISO bij ICE/NYSE en voorzitter van de raad van bestuur van FS-ISAC. "We hebben nu meer dan ooit Global Leaders nodig om in beeld te brengen hoe effectief het delen van informatie is voor de rest van onze gemeenschap en voor de financiële sector in het algemeen."

