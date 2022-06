Meer dan 300 wereldleiders komen deze week in Miami bijeen om over duurzaamheid te praten

Met als thema "Van denkers naar doeners" zal het evenement meer dan 100 sprekers en 50 panels tellen over de meest urgente onderwerpen inzake duurzaamheid: klimaatactie, duurzame waardeketens, digitale transformatie, just transition, financiële innovatie, en kleine en insulaire landen.

"Duurzaam ondernemen is de enige manier om Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te helpen hun uitdagingen te overwinnen. De particuliere sector heeft behoefte aan kennis, ervaring en innoverende financiële instrumenten om doortastende acties te kunnen ondernemen," aldus James P. Scriven, CEO van IDB Invest. "De tijd om te handelen is nu gekomen, we moeten op het gebied van duurzaamheid van denkers naar doeners overgaan. IDB Invest staat klaar om onze klanten te leiden naar de duurzame groei die onze regio verdient".

De belangrijkste sprekers zijn de CEO van IDB Invest, James P. Scriven, Chief Strategy Officer Alexandre Meira da Rosa, Chief Investment Officer Gema Sacristán en Chief Finance Officer Orlando Ferreira, alsmede Eric Parrado, Chief Economist van de IDB.

Prominente bedrijfsleiders zijn onder meer Kara Kurst, vicevoorzitter van Amazon voor wereldwijde duurzaamheid; Joe Koechlin, CEO van het Peruaanse ecotoerismebedrijf Inkaterra; en Teresa Vernaglia, CEO van het Braziliaanse BRK Ambiental.

De rol van de particuliere sector bij het aanpakken van duurzaamheidsuitdagingen en het nakomen van brede toezeggingen rond netto-nul-emissies en investeringen in het koolstofarm maken van de economie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs zal een terugkerend thema zijn.

Specifieke kwesties in verband met klimaatverandering en toerisme waarmee kleine en insulaire landen worden geconfronteerd, zullen aan bod komen in gesprekken met Mike Maura, CEO van Nassau Cruise Port, en Selwin Hart, speciaal adviseur en assistent-secretaris-generaal voor klimaatactie bij de Verenigde Naties.

