Mega Millions: acumulado recorde de R$ 7,6 bilhões na terça! Top prêmios, ganhadores e próximo sorteio - Lottoland

Mega Millions Prêmio: recorde de US$ 1,55 bilhão poderá seu!

LONDRES, 7 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Um prêmio recorde Mega Millions, no valor de US$ 1,55 bilhão (aproximadamente R$ 7,6 bilhões), estará em jogo na próxima terça-feira, 8 de agosto, depois de nenhum bilhete acertar os números vencedores 11, 30, 45, 52, 56 e a Mega Ball 20 do último sorteio.

O jackpot, sem vencedores há 31 sorteios consecutivos, vem crescendo desde o dia 18 de abril, e é hoje o maior da história da Mega Millions e terceiro maior prêmio lotérico do mundo.

E embora ninguém tenha acertado ainda as 5+1 dezenas, a popularidade dos acumulados gigantescos da Mega Millions tem enriquecido inúmeros jogadores nos Estados Unidos, Brasil e no mundo. Já são mais de 36,6 milhões de bilhetes premiados em todas as categorias (exceto o prêmio principal), com recompensas entre US$ 2,00 e US$ 5 milhões.

No último sorteio do Mega Millions, do dia 04/08/2023, 7 bilhetes ganharam US$ 1 milhão (R$ 4,8 milhões) ao acertarem os 5 primeiros números da segunda faixa, e 2 bilhetes receberam US$ 2 milhões (R$ 9,7 milhões) por acertarem as 5 primeiras dezenas com a opção Megaplier ativada. O Megaplier é uma opção extra disponível no bilhete do Mega Millions, que multiplica os prêmios da 2ª à 9ª faixa de premiação em até cinco vezes.

Maiores Prêmios da Mega Millions

A Mega Millions é a única loteria em todo o mundo que garantiu quatro prêmios superiores a US$ 1 bilhão (R$ 4,8 bilhões). Em breve, um novo recorde será adicionado a esta incrível lista.

O próximo sorteio da Mega Millions já ultrapassou o recorde anterior de US$ 1,537 bilhão (R$ 7,4 bilhões), pago em 23 de outubro de 2018. Se continuar crescendo, poderá até mesmo superar os US$ 2,04 bilhões (R$ 9,9 bilhões) da também americana Powerball, atualmente o maior prêmio lotérico do mundo.

Prêmios Recordes Mega Millions Data Ganhadores US$ 1,550 bilhão (acumulado próximo sorteio) 08/08/2023 ? US$ 1,537 bilhão 23/10/2018 1 (SC) US$ 1,348 bilhão 13/01/2023 1 (ME) US$ 1,337 bilhão 29/07/2022 1(IL) US$ 1,050 bilhão 22/01/2021 1 (MI)

Se o próximo ganhador for brasileiro, o afortunado apostador fará parte da lista dos maiores ganhadores de loteria de todos os tempos. Confira os 3 maiores prêmios individuais da Mega Millions:

1. Ganhador Mega Millions - US$ 1,550 bilhão (a ser confirmado / sorteio em 8 de agosto)

2. Ganhador Mega Millions - US$ 1,537 bilhão (Carolina do Sul, EUA)

Um jogador anônimo da pequena cidade de Simpsonville, na Carolina do Sul, ganhou o maior prêmio da história da Mega Millions em 23 de outubro de 2018 (tão grande que ficou conhecido como "Mega BILLIONS"). A quantia estratosférica é também o 2º maior prêmio individual de loteria do mundo, sendo reivindicada apenas em março do ano seguinte, quando o vencedor anônimo se apresentou por meio de um advogado, optando por receber o prêmio em uma única parcela*.

3. Ganhador Mega Millions - US$ 1,348 bilhão (Maine, EUA)

Em 13 de janeiro de 2023, um único bilhete se tornou o 3º maior ganhador individual de loteria. Ele conquistou o prêmio de US$ 1,350 bilhão, com uma aposta comprada na Hometown Gas & Grill na cidade de Lebanon (Maine, EUA).

O ganhador, que também optou por permanecer anônimo, apresentou-se um mês após o sorteio e recebeu o prêmio por meio de uma sociedade de responsabilidade limitada, em um único pagamento*.

Mega Millions Próximo Sorteio

Não é necessário ser um cidadão americano ou residente nos EUA para jogar na Mega Millions. Brasileiros também podem apostar online em sites confiáveis como a Lottoland, que opera em diversos países.

Ao acessar o site da Lottoland Brasil, clique na página da Mega Millions e escolha 5 números principais de 1 a 70 e a bola Mega Ball de 1 a 25. Você pode pagar o seu jogo usando Pix, cartão, boleto, transferência, entre outras opções.

O próximo sorteio da Mega Millions acontecerá na noite de terça-feira às 23h nos Estados Unidos, correspondendo a 00h de quarta-feira no horário de Brasília. Então, não perca tempo e garanta o seu jogo!

Seguindo as regras da loteria oficial, e a critério da Lottoland, os prêmios da Mega Millions poderão ser pagos em uma única parcela (pagamento à vista), sofrendo um desconto de 40% sobre o valor anunciado, ou em 30 parcelas anuais, com o primeiro pagamento imediatamente após o sorteio. Os Níveis 1 a 3 também estão sujeitos a uma redução de 38%, conforme os Termos e Condições.

FONTE Lottoland

