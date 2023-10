Mega Oferta Amazon Prime: primeira edição brasileira traz descontos exclusivos para membros Prime

Membros terão acesso a ofertas especiais em mais de 20 categorias e diversas marcas como Apple, Samsung, Lenovo, Nespresso, Nintendo, Electrolux e Positivo Casa Inteligente

Clientes que ainda não são membros Prime podem assinar ou iniciar um teste gratuito por 30 dias em www.amazon.com.br/prime

SÃO PAULO, 5 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Nos dias 10 e 11 de outubro, os membros Prime terão mais uma oportunidade de aproveitar ofertas exclusivas na primeira edição da Mega Oferta Amazon Prime no Brasil. Serão 48 horas de ofertas em dispositivos Amazon, Smartphones, Casa, Livros, Eletrônicos, Computadores e Informática, Moda e muito mais. Os clientes poderão aproveitar para comprar seus itens mais desejados de forma segura, rápida e confiável. Para os que ainda não são membros Prime, é possível assinar ou iniciar um teste gratuito em amazon.com.br/prime e desfrutar ao máximo as ofertas do evento.

"Queremos celebrar quem é membro do Amazon Prime por meio de ofertas exclusivas em uma ampla seleção de produtos com frete grátis e rápido. A Mega Oferta Amazon Prime é uma nova oportunidade para os membros aproveitarem a conveniência oferecida pela assinatura Prime, que combina benefícios de compra e entretenimento e traz grande valor para o dia a dia dos nossos clientes", comenta Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil.

Membros Prime ainda poderão aproveitar três meses de acesso gratuito ao catálogo de audiolivros da Audible, recém lançada no Brasil.

Ofertas personalizadas e ótimos descontos

Para os clientes encontrarem as ofertas de interesse ainda mais facilmente, a Amazon oferece recomendações personalizadas para membros Prime, baseadas em histórico de compras, navegação e favoritos. As recomendações incluem ofertas de produtos comprados anteriormente, produtos semelhantes aos que eles salvaram em suas listas e relacionados aos recém-visualizados. Os membros Prime podem também configurar alertas de ofertas personalizadas com antecedência no aplicativo Amazon Shopping.

Confira algumas das melhores ofertas:

Dispositivos Amazon: até R$ 170 off em produtos selecionados das linhas Echo, Kindle e Fire TV

off em produtos selecionados das linhas Echo, Kindle e Fire TV Smartphones e acessórios: até 30% de desconto em Apple e I2GO

Eletrônicos e TVs: até 10% de desconto em JBL, LG e Samsung

Informática: até 30% de desconto em Samsung, Lenovo, HyperX e AOC

Casa e Cozinha: até 25% de desconto em Nespresso, Britania, Bosch, Black+Decker, Mondial e Electrolux

Moda: até 30% de desconto em Hering, Havaianas, Lupo e Crocs

Livros: até 60% de desconto em Companhia das Letras, Sextante, Arqueiro e Planeta

Produtos para Gamers: até 20% de descontos em Nintendo, PS5, Xbox, Logitech e Dell

Beleza de Luxo: até 30% de desconto em Cetaphil, Mantecorp, Eucerin, Isdin, La Roche Posay, Bioderma e Wella

Pet: até 40% de desconto em Nexgard, Cafuné, Viva Verde e Whiskas

e Whiskas Bebês: até 25% de desconto em Burigotto, Safety 1st e Cosco

Brinquedos e Jogos: até 35% de desconto em Lego, Barbie e Galápagos

Esportes e Aventura: até 30% de desconto em Caloi, Nautika, Acte Sports

Membros Prime que possuem cartões de crédito Mastercard ainda terão acesso a um cupom de 50 reais de desconto em produtos selecionados, vendidos e enviados pela Amazon, como dispositivos Amazon, para compras acima de 200 reais realizadas durante os dois dias de Mega Oferta Amazon Prime. Além disso, clientes que utilizarem o Cartão Amazon Prime receberão 50 pontos Amazon adicionais nas compras realizadas durante o evento, para serem utilizados em compras futuras no site.

Apoie Pequenos Negócios

Os assinantes também poderão aproveitar uma seleção exclusiva de ofertas de pequenos e médios empreendedores que vendem na Amazon.com.br em categorias como Moda, Beleza, Ferramentas e Construção, além de descobrir produtos em nossa loja Pequenos Negócios (amazon.com.br/pequenosnegocios).

A Amazon Brasil promoverá uma Feira de Pequenos e Médios Negócios durante os dias 08 e 09 de outubro, no Shopping Cidade São Paulo. Os produtos das marcas Mega Compras, DCP Kids, Kah-noa, Splin, DuRio e GW Comercial estarão expostos e o público terá a oportunidade de interagir com os vendedores parceiros, navegar por suas respectivas lojas na Amazon.com.br, conhecer mais sobre a assinatura Prime e novidades do evento Mega Ofertas Amazon Prime. Os seis vendedores parceiros participantes têm produtos elegíveis a frete grátis por meio dos programas logísticos da Amazon.

"A Amazon Brasil conta com mais de 50 mil vendedores parceiros com ofertas ativas em nossa loja, 99% são pequenas e médias empresas que somam mais de 9,6 milhões de produtos listados. Por isso, estamos muito felizes em poder realizar essa feira e dar protagonismo ao trabalho de alguns deles", destaca Ricardo Garrido, diretor de Marketplace da Amazon Brasil.

Sobre o Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Vídeo, mais de 100 milhões de músicas em modo aleatório, playlists com acesso total e os melhores podcasts sem anúncio no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime .

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br, nossa sala de imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

