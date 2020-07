MegaFon augmente la vitesse de l'Internet mobile au 1er semestre 2020

MOSCOU, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Ookla®, chef de file mondial des tests et analyses Internet, a décerné à MegaFon le titre de réseau mobile le plus rapide de Russie après une analyse minutieuse de tests réalisés par les consommateurs avec Speedtest®. MegaFon s'est ainsi vu attribuer le titre de leader en termes de vitesse de réseau mobile pour la quatrième année consécutive.

Ookla a comparé les résultats des tests effectués par les consommateurs avec Speedtest pour tous les principaux opérateurs de téléphonie mobile de Russie. Cette méthode de test permet d'évaluer les vitesses de connexion quel que le soit l'emplacement cible et d'obtenir des données complètes et objectives. Pour établir le classement 2020, Ookla a analysé les résultats de plus de 2,9 millions de tests réalisés sur les réseaux de l'ensemble des opérateurs entre janvier et juin 2020.

Frederic Vanoosthuyze, conseiller du PDG de MegaFon pour les projets d'infrastructure stratégiques, a indiqué : « Cette année, nous avons observé une augmentation sans précédent de la charge réseau dans le contexte de la pandémie. Au printemps, une fois le confinement ordonné dans de nombreuses régions, la téléphonie mobile et l'Internet sont devenus les seuls moyens de communication possibles. En peu de temps, le trafic voix et le trafic de l'Internet mobile ont augmenté respectivement de 12 % et de 18 %, tandis que l'utilisation d'Internet à domicile a connu un bond de 60 %. Face à cette pression, nous avons nettement accéléré la construction de stations de base, mettant principalement en service des stations dans les endroits où la charge était inhabituellement élevée. Rien que pour le segment de la technologie LTE et LTE-Advanced, nous avons construit 7800 stations de base. Afin d'améliorer la connectivité Internet mobile, nous avons également réaffecté la bande de fréquences de 1800 MHz, préalablement attribuée aux réseaux 2G. Dans les grandes villes, nous avons commencé à utiliser la technologie MIMO 4х4, ce qui nous a permis d'augmenter la vitesse de l'Internet mobile de 15 %. Nous avons ainsi été en mesure de fournir à nos clients une connectivité Internet haut débit de qualité élevée même en cette période délicate, et nous sommes ravis de constater que les résultats de l'étude menée par Ookla reflètent nos accomplissements. »

Entre 2017 et 2020, MegaFon a fourni de manière constante les vitesses de réseau mobile les plus rapides de Russie. Le nombre d'utilisateurs des services de télécommunications ne cesse de croître. Par conséquent, la société développe résolument ses réseaux et propose de nouveaux services dans le but d'augmenter au maximum les possibilités offertes aux abonnés numériques.

La vitesse de téléchargement sur le réseau de MegaFon en Russie s'est élevée en moyenne à 32,79 Mbps, la vitesse de chargement se montant à 13,22 Mpbs et la latence étant évaluée à 46 ms.

MegaFon présentait également les vitesses de téléchargement les plus rapides à Moscou (48,50 Mbps), à Saint-Pétersbourg (29,87 Mbps), à Samara (27,52 Mbps), à Ekaterinbourg (29,29 Mbps) et à Novossibirsk (42,95 Mbps).

MegaFon, fournisseur national de technologies numériques, a remporté à quatre reprises le prix Ookla Speedtest de l'opérateur de données mobiles le plus rapide de Russie. Quelque 75,2 millions de clients bénéficient des services de la société.

