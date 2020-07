MegaFon entame des relevés offshore dans le cadre du projet Arctic Connect

MOSCOU, 23 juillet 2020 /PRNewswire/ -- MegaFon entreprend la première étape de relevés offshore dans le cadre du projet Arctic Connect qui vise à construire une liaison de télécommunications sous-marine transarctique qui reliera l'Europe à l'Asie.

MegaFon et Cinia, un opérateur d'infrastructure finlandais, ont signé un protocole sur la création d'un consortium international en vue de construire la toute première liaison de télécommunications sous-marine transarctique en juin 2019.

« Le projet Arctic Connect prévoit la construction d'une liaison en fibre optique qui connectera les continents où se concentre 85 % de la population mondiale. Notre plan consiste à offrir une durée de transmission des signaux d'une rapidité sans précédent ainsi qu'une latence minimale, surpassant toutes les liaisons existantes. Des relevés offshore sont nécessaires pour choisir l'itinéraire optimal pour cette liaison. En 2020, nous effectuerons une étude préliminaire du profil du fond marin afin de déterminer des itinéraires sûrs à travers les mers arctiques. En 2021, nous réaliserons la deuxième phase des relevés, qui impliquera un examen détaillé des paramètres d'ingénierie pour la pose de câbles sous-marins, et qui inclura une étude des roches du fond marin. Des études similaires seront réalisées pour ces sections de la liaison de télécommunications qui se trouvent en dehors des eaux territoriales russes », a déclaré Frederic Vanoosthuyze, conseiller du PDG de MegaFon sur les projets d'infrastructure stratégique.

MegaFon s'est associée à Rosgeologiya pour réaliser les relevés offshore. Le navire de recherche du professeur Logachev exploité par cette société couvrira une distance de 6 500 km, en se focalisant sur les sections de l'itinéraire qui sont caractérisées par les conditions glaciaires les plus difficiles dans les mers de Barents, Kara, Laptev, de Sibérie orientale et des Tchouktches. L'expédition débutera le 5 août 2020 à Mourmansk et durera trois mois.

Le trafic de données entre les continents augmente rapidement. Cette demande est générée par les services par contournement, les fournisseurs de contenu, les opérateurs de télécommunications internationaux et les grandes entreprises. Le lancement de cette liaison de télécommunications avec un débit de 200 Tbit/s permettra de répondre à cette demande. La nouvelle liaison en fibre optique courra au fond de l'océan Arctique, le long de la côte arctique russe. Des extensions de l'itinéraire principal permettront également d'assurer la connectivité avec les clients de l'Arctique et de l'Extrême-Orient.

