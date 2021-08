Megaport annonce Megaport PartnerVantage, un nouveau programme de partenariat conçu pour faciliter la connectivité NaaS

Megaport PartnerVantage (MPV) permettra aux distributeurs à valeur ajoutée, aux fournisseurs de services gérés, aux intégrateurs de systèmes, aux opérateurs de centres de données, aux agents et aux autres partenaires d'accélérer et de saisir les opportunités de connectivité en nuage.

BRISBANE, Australie, 4 août 2021 /PRNewswire/ -- Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de Network as a Service (NaaS), annonce aujourd'hui la mise au point de Megaport PartnerVantage - un nouveau programme de partenariat conçu pour aider les opérateurs de centres de données, les fournisseurs de services gérés, les revendeurs à valeur ajoutée, les intégrateurs de systèmes, les agents et autres fournisseurs de technologie à fournir facilement une connectivité de réseau en tant que service (NaaS) afin d'accélérer la transformation numérique de leurs clients.

Megaport PartnerVantage permettra aux partenaires d'ajouter facilement des solutions NaaS telles que la connectivité en nuage, le routage virtuel et la mise en réseau de périphérie à leur portefeuille d'offres afin qu'ils puissent augmenter leurs revenus et favoriser la réussite de leurs clients. Le programme fournira une suite complète d'outils et de ressources qui permettront aux partenaires de Megaport de gérer tous leurs engagements envers les clients, du devis à l'approvisionnement en passant par la facturation, à partir d'un seul et même écran. Megaport PartnerVantage est conçu pour réduire les problèmes au cours du processus de vente des partenaires, leur permettant ainsi de se concentrer sur la fourniture de valeur stratégique à leurs clients.

Megaport PartnerVantage comprendra les ressources partenaires suivantes :

VantageHub : une plateforme de gestion des relations avec les partenaires (PRM) qui agit comme un portail unique et intégré qui fournira toutes les ressources dont les partenaires ont besoin pour conduire et gérer leurs engagements envers les clients Megaport.

: une plateforme de gestion des relations avec les partenaires (PRM) qui agit comme un portail unique et intégré qui fournira toutes les ressources dont les partenaires ont besoin pour conduire et gérer leurs engagements envers les clients Megaport. VantageTransact : un portail transactionnel destiné aux partenaires qui permettra l'auto-approvisionnement et la gestion à la demande des services Megaport pour les clients.

un portail transactionnel destiné aux partenaires qui permettra l'auto-approvisionnement et la gestion à la demande des services Megaport pour les clients. VantageFunds : incitations financières qui aideront les partenaires à visualiser et à gérer les récompenses qu'ils gagnent, notamment les remises initiales, les commissions et les fonds de développement du marketing (MDF).

incitations financières qui aideront les partenaires à visualiser et à gérer les récompenses qu'ils gagnent, notamment les remises initiales, les commissions et les fonds de développement du marketing (MDF). VantageSelling : soutien commercial dédié avec des gestionnaires de comptes partenaires et des architectes de solutions partenaires désignés.

soutien commercial dédié avec des gestionnaires de comptes partenaires et des architectes de solutions partenaires désignés. VantageLearn : modules de formation à la demande qui dispenseront des cours d'apprentissage flexibles pour renforcer les capacités de vente, techniques et de soutien des partenaires.

modules de formation à la demande qui dispenseront des cours d'apprentissage flexibles pour renforcer les capacités de vente, techniques et de soutien des partenaires. VantageMarketing : soutien marketing aux partenaires, y compris des kits d'outils, des campagnes, des cartes de combat et d'autres supports marketing co-marqués qui aideront les partenaires à stimuler la demande.

Megaport PartnerVantage offrira deux niveaux, Prestige et Preferred, avec différents niveaux d'exigences en matière de finances, de formation et de marketing qui entraîneront des niveaux croissants d'incitations financières et des ressources supplémentaires de vente et de marketing. Le programme est conçu pour aider les partenaires à assurer le succès à long terme de leurs clients dans leurs initiatives de transformation numérique et de cloud.

« Nous apprécions notre relation avec Megaport et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration pour fournir des solutions de connectivité de premier ordre afin de relever les défis complexes de transformation numérique de nos clients », a déclaré Paul Comito, PDG de Securiton Technologies. « Grâce à notre participation à Megaport PartnerVantage, nous donnons aux clients les moyens d'innover en s'appuyant sur une mise en réseau modernisée et souple. »

« Nous collaborons étroitement avec Megaport depuis que nous avons ensemble rendu disponible Service Exchange en 2016 et nous avons hâte de poursuivre notre collaboration pour fournir des solutions de connectivité flexibles et ouvertes afin de relever les défis complexes de transformation numérique de nos entreprises clientes » a déclaré Chris Sharp, directeur de la technologie chez Digital Realty. « Nous partageons une vision commune de la puissance de l'interconnexion ouverte pour libérer la valeur piégée de l'activité numérique, alors que nous collaborons pour concevoir le plus grand tissu ouvert de tissus du secteur. Notre participation à Megaport PartnerVantage permettra en outre aux communautés de données connectées du monde entier d'innover en s'appuyant sur une interconnexion modernisée et souple. »

« Nos partenaires sont essentiels à notre activité, au succès de nos clients et à nos objectifs de croissance à long terme », a déclaré Rodney Foreman, directeur des revenus chez Megaport. « Megaport PartnerVantage représente une étape importante dans la réalisation de la promesse que nous avons faite à nos partenaires : contribuer à stimuler leur croissance à long terme. La réduction du temps et de la complexité de la connexion aux points de terminaison du cloud et des services accélère les initiatives de transformation numérique et augmente les possibilités de génération de revenus tant pour nos partenaires que pour nos clients. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires sur la conception de ce programme afin de nous assurer que PartnerVantage les aidera à atteindre leurs objectifs tout en simplifiant la collaboration avec Megaport. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec eux pour contribuer à leur succès. »

Pour plus d'informations sur Megaport PartnerVantage, veuillez consulter le site megaport.com/partners.

À propos de Megaport

Megaport est l'un des principaux fournisseurs de solutions Network as a Service (NaaS). Le réseau mondial défini par logiciel (SDN) de la société aide les entreprises à connecter rapidement leur réseau aux services via un portail facile à utiliser ou notre API ouverte. Megaport offre des capacités de mise en réseau agiles qui réduisent les coûts d'exploitation et augmentent la vitesse de mise sur le marché par rapport aux solutions de mise en réseau traditionnelles. Megaport est partenaire des principaux fournisseurs de services de cloud computing, notamment AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que des plus grands opérateurs de centres de données, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services gérés au monde. Megaport est une entreprise certifiée ISO/IEC 27001.

