Megaport lança Network as a Service (NaaS) no Japão

BRISBANE, Austrália, 19 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Megaport (ASX: MP1), fornecedora líder de Network as a Service (NaaS - rede como serviço), anunciou hoje a expansão dos serviços para o Japão. Os serviços de conectividade em nuvem agora estão disponíveis em Tóquio, por meio de vários datacenters, como o Equinix TY2, TY4 e AT TOKYO CC1. Locais futuros incluem NTT DATA Otemachi, Colt Shiohama, NEC Kanagawa, MC-Digital Realty Mitaka e TELEHOUSE TOKYO Otemachi. Os clientes podem se beneficiar das conexões diretas com onramps de nuvem da AWS, Azure, Oracle e IBM no Japão. Atualmente disponível em 102 cidades em todo o mundo, a Megaport conecta mais de 525 datacenters habilitados e 141 onramps na nuvem, permitindo que as empresas no Japão acessem diretamente e sem problemas serviços de nuvem e TI em nível global, sem a necessidade de gerenciar uma infraestrutura de rede complexa.

Empresas com presença global de TI podem tirar vantagem imediata da presença da Megaport no Japão para se conectar aos principais datacenters sob demanda. A capacidade de fornecer capacidade de backbone em TI entre regiões de serviço, regiões de nuvem e datacenters, quase em tempo real, por meio da malha de interconexão da Megaport, acelera o crescimento dos recursos de nuvem híbrida globalmente e suporta o crescimento de dados e a localização de aplicativos de missão crítica.

O mercado japonês de nuvem entrou em um período de maturidade, de acordo com a IDC. Isso representa uma enorme oportunidade para a rede em nuvem suportar a adoção contínua de serviços em nuvem em todo o Japão. A expansão da Megaport no Japão traz forte valor para usuários finais e parceiros, ampliando a escolha de provedores de serviços e permitindo maior acesso à conectividade direta na nuvem. Essa expansão também permite aos Cloud Service Providers (CSPs - provedores de serviços em nuvem) a capacidade de ampliar rapidamente seu alcance e permitir que mais clientes se conectem facilmente a seus serviços no Japão. Os clientes podem construir conexões robustas de nuvem a nuvem para suportar arquiteturas multinuvem com o Megaport Cloud Router, um poderoso serviço de roteador virtual.

Os benefícios incluem:

Opção: O Megaport oferece acesso privado direto a 141 onramps em nuvem líderes do setor e a mais de 525 datacenters, inclusive onramps em nuvem em Tóquio.

O Megaport oferece acesso privado direto a 141 onramps em nuvem líderes do setor e a mais de 525 datacenters, inclusive onramps em nuvem em Tóquio. Segurança e Desempenho: Conexões confiáveis, diretas e privadas que se desviam da Internet pública.

Conexões confiáveis, diretas e privadas que se desviam da Internet pública. Mercado: Um ecossistema global de mais de 350 prestadores de serviços, como Alibaba, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, Nutanix, Oracle Cloud, Salesforce e SAP.

Um ecossistema global de mais de 350 prestadores de serviços, como Alibaba, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, Nutanix, Oracle Cloud, Salesforce e SAP. Fácil de usar: Ativa arquiteturas híbridas de nuvem, multinuvem e nuvem para nuvem por meio do provisionamento de apontar e clicar com o inteligente Megaport Cloud Router.

Ativa arquiteturas híbridas de nuvem, multinuvem e nuvem para nuvem por meio do provisionamento de apontar e clicar com o inteligente Megaport Cloud Router. Desempenho: Localiza aplicativos e encerra o tráfego mais perto da borda onde o desempenho é importante.

Localiza aplicativos e encerra o tráfego mais perto da borda onde o desempenho é importante. Escalabilidade: A conectividade elástica dá suporte às necessidades de negócios e se alinha aos modelos de consumo em nuvem.

"O Japão provou ser um dos principais mercados de nuvem na região Ásia-Pacífico e vem crescendo rapidamente nos últimos anos", disse Josh Munro, vice-presidente executivo da APAP da Megaport. "A Megaport está muito animada com lançar serviços em Tóquio. Isso dará oportunidade para nossos clientes existentes crescerem com a Megaport e criará novas oportunidades para a Megaport atender nossos parceiros e clientes locais. Agradecemos sinceramente aos nossos parceiros de datacenter e nuvem que nos ajudaram a permitir uma presença robusta e um amplo alcance de serviço no Japão. Esperamos ansiosamente expandir para Osaka em 2020 e ampliar sobre uma base muito sólida que criamos ".

"Os provedores de serviços em nuvem fizeram grandes investimentos no Japão para atender à crescente demanda por serviços baseados em nuvem", disse Vincent English, CEO da Megaport. "As empresas no Japão estão utilizando cada vez mais vários provedores de serviços para criar serviços de TI de próxima geração. A Megaport está entusiasmada em fazer parceria com os principais datacenters de todo o país para estender o alcance dos serviços em nuvem até onde as empresas abrigam sua infraestrutura de TI privada importante. Com o Megaport Cloud Router disponível no Japão, os clientes podem conectar diretamente seus provedores de serviços para aplicativos nuvem-a-nuvem. A Software Defined Network Megaport (SDN - Rede Definida por Software) oferece opção, flexibilidade e facilidade de uso por meio de uma única rede global, permitindo que as empresas simplifiquem e acelerem sua jornada para a nuvem".

Os serviços da Megaport estão atualmente ativos em Tóquio, com expansão de serviços para Osaka prevista para o final de março de 2020.

