Megaport offre désormais une connectivité hybride à Google Cloud avec son réseau SDN mondial

Le service Partner Interconnect de Google Cloud est un nouveau produit de la gamme Google Cloud Interconnect. Au mois de septembre dernier, Google a annoncé le lancement de Dedicated Interconnect, qui offre une connectivité plus rapide et à moindre coût qu'un VPN, et qui est devenu la solution de référence pour connecter des centres de données sur site au cloud.

Avec Partner Interconnect, les clients peuvent désormais choisir Megaport pour connecter leurs locaux au point de présence Google Edge le plus proche. De plus, ils pourront choisir le débit de l'interface dans une plage allant de 50 mégabits à 10 gigabits par seconde.

« Partner Interconnect offre aux clients Google Cloud encore plus de choix de connectivité pour les environnements hybrides », a déclaré John Veizades, chef de produit chez Google Cloud. « Avec Megaport, nous permettons aux clients d'étendre plus facilement leur infrastructure sur site à la plateforme Google Cloud. »

Cette intégration plus profonde entre le SDN Megaport et Google Cloud via l'interface de programmation (API) ouverte de Megaport offre une plus grande facilité d'utilisation et une mise à disposition plus souple de la capacité du réseau pour les clouds privés virtuels (VPC) de Google. L'API réduit les processus manuels laborieux associés à l'activation, à la connexion et à la gestion des services. Partner Interconnect est maintenant disponible à travers le SDN Megaport, qui relie plus de 200 centres de données à travers le monde avec de multiples points d'interconnexion déjà établis.

« Une connectivité évolutive ave la plateforme Google Cloud permet de faire en sorte que les applications reposant sur le cloud répondent aux exigences critiques des entreprises », d'après Vincent English, PDG de Megaport. « Google Cloud apporte énormément de valeur à l'écosystème Megaport et permet à nos clients de répondre à un éventail de besoins opérationnels. Nous travaillons avec Google Cloud depuis notre création et nous sommes ravis de nous développer et de faire évoluer notre intégration pour garantir la future croissance des activités. »

Plus d'informations sont disponibles à l'adresse megaport.com/google ou sur megaport.al.

À propos de Megaport

Megaport est un fournisseur mondial de premier plan de services d'interconnexion élastique. En utilisant un réseau défini par logiciel (Software Defined Networking [SDN]), la plateforme de la société permet aux clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services sur le réseau Megaport. Les services peuvent être contrôlés directement par les clients via leurs appareils mobiles, leurs ordinateurs ou notre interface de programmation (API) ouverte. La forte présence de la société en Australie, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe constitue une plateforme neutre englobant de nombreux fournisseurs de centres de données clés sur différents marchés.

Megaport, une société établie en 2013 et fondée par Bevan Slattery, a construit la première plateforme d'interconnexion élastique basée sur un SDN au monde, conçue pour offrir le moyen le plus sûr, transparent et à la demande d'interconnexion des entreprises, des réseaux et des services. Sous la direction de Vincent English, Megaport a été développée par une équipe hautement expérimentée disposant de connaissances approfondies en matière de conception de réseaux d'opérateurs mondiaux à grande échelle, et connecte plus de 900 clients par le biais de quelque 200 centres de données dans le monde entier. Megaport est un partenaire technologique Alibaba Cloud, un partenaire Oracle Cloud, un partenaire technologique AWS, un partenaire Microsoft Azure ExpressRoute, un partenaire Google Cloud Interconnect, un fournisseur IBM Direct Link Cloud Exchange et un partenaire Salesforce Express Connect.

Megaport, Virtual Cross Connect, VXC et MegaIX sont des marques déposées de Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607 432 646.

Pour en savoir plus sur Megaport, veuillez consulter : www.megaport.com.

