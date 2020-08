Megaport transforme la périphérie de réseau avec le développement de Megaport Virtual Edge. La plateforme développée par Megaport permet des capacités SD-WAN grâce à une collaboration stratégique.

Megaport Virtual Edge permettra aux entreprises d'héberger à la demande des fonctions réseau nativement sur le Software Defined Network mondial de Megaport.

BRISBANE, Australie, 17 août 2020 /PRNewswire/ -- Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de Network as a Service (NaaS – Réseau à la demande), annonce aujourd'hui la sortie prochaine de Megaport Virtual Edge (MVE), une innovation produit qui permettra l'hébergement de la virtualisation des fonctions réseau (NFV), telles que les capacités SD-WAN, directement sur le Software Defined Network (SDN) mondial de Megaport. Avec MVE, les clients pourront exploiter la vaste portée de la plateforme de Megaport pour déployer et étendre leurs fonctions réseau plus près de la périphérie, en temps réel et sans avoir à déployer de matériel. Megaport et Cisco collaborent pour activer le Cisco SD-WAN comme premier cas d'utilisation sur MVE.

« Alors que les entreprises et les fournisseurs de services commencent à comprendre pleinement les avantages du SD-WAN, la capacité pour les clients de Megaport de "faire tourner" facilement et en quelques minutes des appliances virtuelles SD-WAN dans le monde entier sur notre plateforme est un outil majeur pour les organisations mondiales », a déclaré Vincent English, PDG de Megaport. « Le fait que ces appliances virtuelles soient entièrement intégrées à la plateforme d'interconnexion de Megaport et tirent parti de notre connectivité multicloud permet de franchir une nouvelle étape. »

La zone de couverture MVE hautement distribuée s'alignera avec les centres mondiaux de commerce afin de favoriser la localisation du trafic pour les réseaux à faible latence et fournira une passerelle d'interconnexion permettant de gérer en toute sécurité l'interconnexion multicloud et multisites. MVE comprend une fonctionnalité de passerelle permettant de se connecter au SDN de Megaport, indépendamment de la plateforme et de la technologie utilisées, ce qui permet aux clients d'aller au-delà des modèles de réseau existants et d'adopter une approche unifiée pour gérer leur réseau.

SD-WAN sur MVE

Le SD-WAN, premier cas d'utilisation de réseau pris en charge par MVE, permet aux clients de tirer profit du réseau sécurisé à la demande de Megaport depuis n'importe quel site SD-WAN connecté à Internet dans le monde. Cela permet aux clients de développer en quelques minutes une architecture réseau unifiée et multicloud qui s'adapte à la croissance des besoins de leur entreprise.

Les clients hébergeront et géreront entièrement des instances de dispositifs SD-WAN sur MVE afin de connecter le tissu d'interconnexion mondial de Megaport aux sites compatibles avec SD-WAN. Il est possible de configurer et de maintenir les instances SD-WAN par le biais d'une API et il sera bientôt possible de le faire via le portail point-and-click (pointer et cliquer) de Megaport. Une fois connectés, les sites compatibles avec SD-WAN pourront provisionner des connexions à la demande au principal écosystème cloud de Megaport, aux fournisseurs de services informatiques et à plus de 700 centres de données.

Megaport est intégré à plus de 200 voies d'accès au nuage, plus que toute autre plateforme d'interconnexion élastique neutre, et dispose d'un écosystème de plus de 360 fournisseurs de services, dont Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud et Salesforce, entre autres. MVE débloque la puissance de l'écosystème de Megaport et la rend disponible indépendamment du site.

Le SDN de Megaport fournit une connectivité privée de niveau opérateur qui permet de faire évoluer et de sécuriser le trafic vers les sites vitaux et les fournisseurs de services afin de répondre aux exigences des applications critiques en termes de performance et de sécurité. Plus de 1850 clients s'appuient sur Megaport pour dynamiser leurs activités numériques.

Faits marquants concernant SD-WAN sur MVE :

Connexions IP à la plateforme d'interconnexion élastique de Megaport, une première dans le secteur.

Apportez votre propre licence SD-WAN.

Hautement distribué pour les connexions localisées.

Provisionnement d'un réseau point-and-click pour favoriser l'interconnexion entre les sites des succursales, les centres de données, les fournisseurs de cloud et les services informatiques.

pour favoriser l'interconnexion entre les sites des succursales, les centres de données, les fournisseurs de cloud et les services informatiques. Provisionnement en temps réel d'infrastructures et d'interconnexions réseau virtuelles.

Pas de matériel à expédier, à installer ou à gérer.

Modèle de consommation avec facturation à l'utilisation (PAYG – Pay-as-you-go).

Provisionnement et gestion unifiés des réseaux de bout en bout pour transformer les réseaux existants.

Connexions sécurisées et multicloud à plus de 360 fournisseurs de services et plus de 700 centres de données.

Collaboration autour du SD-WAN de Cisco

Megaport et Cisco ont mis en place une initiative permettant d'intégrer Megaport Virtual Edge au SD-WAN sécurisé de Cisco, optimisé par Viptela, afin de permettre l'interopérabilité du SDN de Megaport et de la technologie du tissu SD-WAN de Cisco. Megaport et Cisco ont invité une liste restreinte de clients à participer au programme bêta de MVE. La disponibilité générale de la plateforme SD-WAN de Cisco sur MVE est prévue pour le premier trimestre 2021.

« Le développement de Megaport Virtual Edge marque un point de transformation pour Megaport », a déclaré Bevan Slattery, fondateur et président de Megaport. « En créant une plateforme qui reliera directement divers types d'accès au réseau au SDN de Megaport, nous avons effectivement rendu possible la connexion à notre principal écosystème de fournisseurs de services et de centres de données, depuis n'importe où dans le monde. Cela mettra le pouvoir de l'interconnexion élastique entre les mains d'un plus grand nombre d'entreprises dans le monde entier. Nous sommes ravis de travailler avec Cisco pour intégrer leurs services SD-WAN sur MVE, afin que les clients puissent avoir un contrôle total sur la façon dont ils se connectent aux services essentiels qui alimentent leur entreprise. »

Pour plus d'informations sur Megaport Virtual Edge, ou pour exprimer votre intérêt pour le programme bêta, veuillez consulter le site megaport.com/mve.

À propos de Megaport

Megaport est le premier fournisseur mondial de services d'interconnexion élastique. Grâce au Software Defined Networking (SDN), la plateforme mondiale de la société permet aux clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services à travers le réseau Megaport. Les services peuvent être directement contrôlés par les clients par le biais de dispositifs mobiles, de leur ordinateur ou de notre API ouverte. Megaport connecte plus de 1850 clients dans plus de 700 centres de données dans le monde. Megaport est un partenaire d'Alibaba Cloud Technology, un partenaire d'AWS Technology, un partenaire d'AWS Networking Competency, un partenaire de Cloudflare Network Interconnect, un partenaire de Google Cloud Interconnect, un fournisseur d'IBM Direct Link Cloud Exchange, un partenaire de Microsoft Azure Express Route, un partenaire de Nutanix Direct Connect, un partenaire d'Oracle Cloud, un partenaire de Rackspace RackConnect, un partenaire de Salesforce Express Connect et un partenaire de SAP PartnerEdge Open Ecosystem.

