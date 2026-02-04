Mehr als nur die Energieversorgung von heute: Sungrow stellt netzbildenden Batteriespeicher PowerTitan 3.0 in Madrid vor

„Auch 2026 setzt Sungrow weiterhin auf Europa als Schlüsselmarkt und bekräftigt dieses Engagement durch ein starkes, lokales Service–Ökosystem", erklärt James Li, Vice President Europe von Sungrow und verantwortlich für das Batteriespeichergeschäft. „Sungrows europäische Aktivitäten umfassen ein Servicenetzwerk mit über 280 Ingenieuren, fünf Reparaturwerkstätten, 14 Servicelagern und mehr als 220 Servicepartnern. Zukünftig werden wir unsere Präsenz in Europa durch strategische Partnerschaften und Spitzentechnologien ausbauen, um die Energiewende weiter zu unterstützen."

Die Bedeutung großer Batteriespeicher

Laut SolarPower Europe (SPE) erreichte die kumulierte PV–Kapazität der EU im Jahr 2025 insgesamt 406 GW. Die Integration erneuerbarer Energien ins Stromsystem bringt Herausforderungen wie Netzengpässe, zunehmende Abregelungen und negative Strompreise mit sich. SPE prognostiziert, dass die Nachfrage nach flexiblen Energieleistungen auf 40 Prozent steigen wird. Deshalb ist es entscheidend, große BESS auszubauen. Laut SPE wurden 2025 mehr als 26 GWh an BESS installiert – hier übertraf der Bereich für Großspeicher erstmals den Residential–Bereich. SPE erwartet bis 2030 ein durchschnittliches jährliches BESS–Wachstum von 30 Prozent auf insgesamt 412 GWh.

PowerTitan 3.0: Utility–ESS der nächsten Generation

PowerTitan 3.0 wurde entwickelt, um den Herausforderungen eines modernen Energiesystems gerecht zu werden. In einen 20–Fuß–Containern ist ein 1,78–MW–PCS mit 7,14 MWh Batteriekapazität integriert, wodurch eine Vier-Stunden–Konfiguration möglich wird: Ein Block erreicht dabei bis zu 7,2 MW bzw. 28,5 MWh. Das System verfügt über gestapelte 600Ah+–Batteriezellen und unterstützt eine Entladedauer von zwei bis acht Stunden. Diese gestapelten Batteriezellen verbessern Sicherheit und Effizienz und tragen zugleich zu einer systemweiten Round–Trip–Efficiency (RTE) von 92 Prozent bei.

Dank des AC–Block–Designs kann PowerTitan 3.0 in Fabriken vorinstalliert und konfiguriert werden.

So kann ein Projekt mit 1 GWh Kapazität innerhalb von nur zwölf Tagen ausgerollt werden. Einmal in Betrieb, arbeitet das System ohne Leistungsreduktion bei Temperaturen von bis zu –40 °C und eignet sich daher für nordische und alpine Regionen sowie für Küsten– und Hochfeuchtigkeitsgebiete.

Single–Platform–Design für DC–gekoppelte PV–ESS–Lösungen

Gemeinsam mit dem PowerTitan 3.0 stellte Sungrow das Single–Platform–Design für seine DC–gekoppelte PV–ESS–Lösung vor, das aus einem 1+X modularen Wechselrichter mit dedizierter ESS–Schnittstelle besteht. Außerdem verfügt der PowerTitan 3.0 über ein integriertes DC/DC-Modul sowie ein selbst entwickeltes PV-ESS-Managementsystem. Die in die Struktur eingebettete Architektur gestattet dauerhafte Entladezeiträume von bis zu acht Stunden und optimiert die Kosten des gesamten Systems.

Sungrow entwickelte die Lösung speziell für die Marktanforderungen in Europa: Sie erlaubt eine effektive Energie-Arbitrage, indem sie die Unterschiede zwischen Spitzen- und Niedrigtarifen nutzt und verbessert die Netzkompatibilität durch optimierte Ladezyklen. Bis heute wurde Sungrows DC–gekoppelte Lösung in mehr als 90 Projekten in über zehn Ländern eingesetzt.

Netzbildende Technologie: Ein Meilenstein der Energiewende

Die netzbildende Technologie entwickelt sich zu einem entscheidenden Baustein für widerstandsfähige und stabile Stromnetze. Auf dem Summit betonte Dr. Henry Liu, der Leiter der Abteilung "Netzlösingen" von Sungrow, die wachsende Bedeutung dieser Technologien. Sie helfen dabei, Stromnetze zu stabilisieren, in die viel erneuerbare Energie eingespeist wird und erfüllen neue EU-Standards.

Zu Sungrows Kernkompetenzen gehören dazu noch Spannungs- und Frequenzstützung, Oszillationsdämpfung, Schwarzstartfähigkeit im Gigawatt-Bereich sowie die Stärkung der Systemresilienz und -stabilität. Diese Kompetenzen wurden bereits in wegweisenden Projekten verbaut, darunter ein 7,8–GWh–Projekt in Saudi–Arabien – das weltweit größte netzbildende ESS-Projekt.

Das Meilensteinprojekt in Spanien

Während des Events vereinbarte Sungrow erfolgreich die Zusammenarbeit bei einem 100–MW / 200–MWh–System mit Enlight. Das Projekt ist Teil einer Dreifach–Hybrid–Anlage aus Wind, PV und Speicher und wird die Netzflexibilität sowie die Nutzung erneuerbarer Energien erhöhen. Die PowerTitan-Systeme sollen im zweiten Quartal 2026 ausgeliefert werden.

Globale Expertise und lokale Präsenz

Seit 2005 in Europa aktiv, hat Sungrow seine regionale Präsenz auf 25 lokale Büros, zwei F&E–Zentren, 26 Lagerstandorte sowie drei Training–, Technologie– und Servicezentren ausgebaut. Der europäische Hauptsitz befindet sich in München. Zu den jüngsten Vorzeigeprojekten gehören eines der größten BESS–Projekte in Kontinentaleuropa in Belgien (800 MWh), das Bramley–ESS–Projekt im Vereinigten Königreich (330 MWh), das nördlichste PV–Projekt in Finnland (70 MW) sowie ein 70–MW–Hybridprojekt in der Türkei.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien und leistet seit über 28 Jahren Pionierarbeit für nachhaltige Energielösungen. Bis Dezember 2024 hat Sungrow weltweit 740 GW an leistungselektronischen Wechselrichtern installiert. Das Unternehmen gilt weltweit als größter Hersteller von PV-Wechselrichtern (lt. S&P Global Commodity Insights) und als das bankfähigste für Energiespeicher (BloombergNEF). Die Innovationen von Sungrow ermöglichen grüne Energieprojekte in über 180 Ländern, unterstützt von einem Netzwerk von 520 Servicestellen für besten Kundenservice. Sungrow hat sich zum Ziel gesetzt, durch Spitzentechnologie und hochqualitative Serviceleistungen eine Brücke in eine nachhaltige Zukunft zu schlagen. Weitere Infos unter: www.ger.sungrowpower.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876717/DC_Coupled.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876718/Grid_forming.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876719/PowerTitan3_0_Launch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876720/More_Than_Powering_Today.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/5751710/Logo.jpg