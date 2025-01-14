美國加州LOSSAN鐵路走廊管理局獲撥款2700萬美元以提升Amtrak® Pacific Surfliner®列車服務

該筆聯邦撥款將用於恢復洛杉磯與聖地牙哥之間的三趟額外往返列車服務

加州橙縣, 2025年1月14日 /美通社/ -- 洛杉磯—聖地牙哥—聖路易斯•奧比斯波鐵路走廊管理局（The Los Angeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) Rail Corridor Agency，簡稱「LOSSAN鐵路走廊管理局」），負責管理Amtrak® Pacific Surfliner®列車服務，今日宣佈獲得美國聯邦鐵路管理局（FRA）撥款2700萬美元，用於提升洛杉磯與聖地牙哥之間的列車班次。這筆撥款來自美國聯邦鐵路管理局的恢復與提升撥款計劃（FRA Restoration and Enhancement Grant Program，簡稱「R&E撥款」），將資助洛杉磯與聖地牙哥之間的三趟往返列車運行，將該路段的Pacific Surfliner每日往返班次增加至13班，全面恢復至新冠疫情前的服務水平。這項撥款是美國加州LOSSAN鐵路走廊管理局首次成功獲得美國聯邦撥款，具有重要的里程碑意義。

「這筆撥款將使LOSSAN鐵路走廊管理局得以恢復並提升Pacific Surfliner在這條重要路線上的列車服務，造福廣泛的在地社區。」LOSSAN鐵路走廊管理局副主席兼富勒頓市（City of Fullerton）市長Fred Jung表示。「提升服務水平將大幅改善沿線居民、學生及訪客的交通選擇，使列車出行更加便捷和便利。」

LOSSAN鐵路走廊全長351英里，穿越南加州六個縣的沿海地區。該鐵路走廊是美國第二繁忙的城際客運鐵路，亦是全國最繁忙的州立Amtrak路線。Pacific Surfliner服務涵蓋整條走廊的29個車站，2024年的乘客人數增長了20%，超過200萬人次。儘管Pacific Surfliner目前的服務量比2019年少了16%，但仍能吸引如此強勁的客流量。R&E撥款將支持恢復服務水平所需的營運成本，為期最多六年。

「LOSSAN鐵路走廊是全國最繁忙的路線之一，服務數百萬名旅客，並連接整個南加州沿海地區。」參議員Alex Padilla表示。「這筆聯邦撥款將服務恢復至疫情前的水平。有賴兩黨基礎建設法案（Bipartisan Infrastructure Law），我們為所有LOSSAN鐵路走廊使用者帶來更高效、更可靠及更可持續的交通選擇。」

恢復洛杉磯與聖地牙哥之間的這些往返列車將有助於填補Pacific Surfliner現有班次中的空缺，並使班次更加趨向於一致的每小時列車服務。第11和第12趟往返列車計劃於2025年3月實施，第13趟則將於2025年11月推出。

「每年，Amtrak Pacific Surfliner列車在我們的地區連接數百萬人。不論是幫助球迷前往Padres比賽，還是前往當地商業區和海灘，這班列車都是我們社區的重要組成部分。」國會議員Mike Levin表示。「我很高興能幫助爭取到超過2700萬美元的聯邦撥款，以提高列車的班次，幫助我們恢復到疫情前的服務水平。有了更多的列車，我們將有更多的旅行選擇，並減少擁擠。我很高興看到我們地區將從這些聯邦資源中受益的各種方式。」

儘管R&E撥款專門用於恢復洛杉磯與聖地牙哥之間的往返列車，惟該筆撥款亦支持進一步提升聖地牙哥與聖塔芭芭拉之間、聖地牙哥與聖路易斯奧比斯波之間的鐵路服務。計劃在2026年及以後，根據設備可用性和未來州政府撥款安排，為這些路段增設額外的往返列車。

富勒頓市（City of Fullerton）市長Fred Jung表示：「這些列車服務的恢復和提升將為整個沿海走廊提供更一致且可靠的列車服務。」「這一增幅將有助於滿足該地區對城際客運鐵路旅行日益增長的需求，並透過提供更頻繁且可靠的鐵路選擇來緩解當前的擁擠問題。」

Pacific Surfliner列車服務的恢復和提升對於滿足南加州當前及未來的交通需求至關重要，並支持該地區改善空氣質素、實現州政府和地方的流動性目標的努力，提供更好的就業、教育及休閒機會，讓南加州居民能夠更便捷地出行。

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關於Amtrak®Pacific Surfliner® Pacific Surfliner沿著351英里的海岸鐵路路線行駛，經過聖地牙哥（San Diego）、橙縣（Orange）、洛杉磯（Los Angeles）、文圖拉（Ventura）、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）和聖路易斯•奧比斯波（San Luis Obispo）等地，服務29個車站。這是美國最繁忙的州政府支持的城際客運鐵路路線。請瀏覽pacificsurfliner.com了解更多資訊並計劃行程。

關於LOSSAN鐵路走廊管理局（LOSSAN Rail Corridor Agency）

洛杉磯—聖地牙哥—聖路易斯•奧比斯波鐵路走廊管理局（The Los Angeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) Rail Corridor Agency，簡稱「LOSSAN鐵路走廊管理局」）是由LOSSAN鐵路走廊（LOSSAN Rail Corridor）沿線的鐵路擁有者、營運商及規劃機構所組成的聯合管轄機構。除了致力於提升客運鐵路乘客量、收入、準時表現、營運彈性及安全性外，LOSSAN鐵路走廊管理局（LOSSAN Agency）於2015年7月在與加州簽署跨機構移交協議後，亦承擔了Pacific Surfliner列車服務的管理責任。有關詳情，請瀏覽Lossan.org。

更多資訊：

Jason Jewell，LOSSAN鐵路走廊管理局（LOSSAN Agency）

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傳媒聯絡：

Sanaz Fakhimi，The ACE Agency代表LOSSAN鐵路走廊管理局（LOSSAN Agency）

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