美國農業部邀請農業生茶商網上回覆 2022 年農業普查

華盛頓2022年11月22日 /美通社/ -- 美國農業部 (USDA) 於今日向該國 50 個州的所有已知農業生產者發送了調查代碼，並邀請他們透過 agcount.usda.gov 網上回覆 2022 年農業普查。該農業普查是該國唯一一項針對各州、郡縣及行政區進行的綜合性公正農業數據調查。 透過完成調查，全國各地的生產者可以講述他們的故事，並有助創造有影響力的機會，為他們及後代提供更好的服務。

2022 年農業普查將分階段以郵寄方式展開，隨後將於 12 月發出紙質問卷。生產者只需要回覆一次，即可在網上安全答覆，亦可透過郵寄。網上選項可為忙碌的生產者節省時間。回覆截止日為 2023 年 2 月 6 日。農業經營者無論規模大小，亦無論位於鄉村還是城市，只要在 2022 年生產及銷售或正常情況下已售出 1,000 美元或更多的農產品，均被納入此次普查。

近 300 萬名生產者將於本年 11 月收到 2022 年農業普查邀請。紙質問卷隨後將在 12 月寄出。每五年進行一次的農業普查是該國唯一一項針對各州、郡縣及行政區進行的綜合性公正農業數據調查。回覆截止日為 2023 年 2 月 6 日。

美國農業部長 Tom Vilsack 表示：「2022 年美國農業普查將為美國農業發出有力呼聲。透過農業普查收集的資訊將影響政策制定，這些決策將在未來幾年對農業生產者及其社區產生深遠影響。」 我強烈鼓勵所有農戶，無論他們的生產規模如何，都要及時完成並返回農業普查問卷。這是您分享自己心聲、提升價值並展示美國農業獨特点的良機。」

農業普查自 1840 年以來一直為美國農業提供服務。目前，美國農業部國家農業統計署 (NASS) 每五年進行一次全面的農業普查。此項普查側重於土地使用情況及所有權、生產者特徵、生產實踐、收入及支出等諸多主題。

NASS 署長 Hubert Hamer 表示：「我國的農場主及牧場主對國家和世界產生了難以置信的影響。我想提前感謝他們響應此次農業普查。我們深知他們非常忙碌，因此我們提供了比以往任何時候都更便捷且先進的回應方式。」

在兩次農業普查間隙的年份，NASS 考慮對問卷進行修訂，以記錄變化和該行業的新興趨勢。2022 年問卷所做的變更包括針對精準農業的採用、大麻生產、毛羊及互聯網可及性的最新進展等事宜提問。

根據《Title 7 USC 2204(g) Public Law 105-113》，受訪者有責任對農業普查作出回覆。該法律要求 NASS 為所有資訊保密，僅可用於統計目的，並且僅以匯總形式發佈，以防止披露任何個人生產者或農場營運者身份。NASS 將在 2024 年初公佈農業普查結果。

如欲了解更多關於農業普查的資訊，請瀏覽 www.nass.usda.gov/agcensus。農業生產者和其他數據使用者可透過此網站獲取常見問題、往年農業普查數據及特殊的研究資訊等。如欲了解這些重點及最新資訊，請在 twitter 上關注 USDA NASS：@usda_nass。

NASS 是負責製作有關美國農業官方數據的聯邦統計機構，並致力為美國農業提供及時、準確和實用的統計數據。

美國農業部為各界人士提供平等之機遇，並在招聘及信貸方面恪守一視同仁之原則。

USDA National Agricultural Statistics Service

SOURCE USDA National Agricultural Statistics Service