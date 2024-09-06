美国商会将内布拉斯加州最大的非裔美国人公司评为“美国百强小企业”

美国商会CO—100榜单表彰在各自社区和全球范围内推动增长和创新的100家企业

内布拉斯加州奥马哈市2024年9月6日 美国商会与旗下获奖的小企业数字服务平台CO今日共同宣布，North End Teleservices入选CO—100：美国百强小企业榜单。 North End Teleservices是内布拉斯加州最大的非裔美国人所有企业。

在前沿理念、应变能力和强大企业文化的推动下，North End Teleservices取得了全面发展，从14,000多名申请人中脱颖而出，获得了权威评审团的青睐。 榜单包括分布在31个州和华盛顿特区的各种规模和行业的小型企业。

North End Teleservices创始人兼首席执行官Carmen Tapio表示，“这一成就让我更加欣喜地认识到，我们正在朝着‘创造就业、改变生活’（Creating Jobs and Changing Lives）的使命一步步迈进。 我们不仅创造了3.77亿美元的经济价值，更是让许多人的生活变得更加美好。 是首次毕业、首次置业和首次就业改变了个人、家庭和整个社区。”

CO—100获奖企业将获得美国商会为期一年的付费会员资格、与顶级专家和思想领袖的对话机会、全国品牌曝光以及独家社区建设和交流机会。

10月8日， 美国商会将在位于华盛顿特区历史悠久的总部大楼举行一场盛大的颁奖典礼。North End Teleservices和其他CO—100获奖企业将受邀出席，参加VIP服务体验，并通过CO—100小企业论坛与一些最具影响力的商界人士交流对话。 在颁奖晚宴上，10家顶尖企业将因在10个卓越类别中取得的杰出成就而受到表彰，每家企业都将获得2,000美元奖励。 CO—100最佳企业将单独获得25,000美元。

美国商会副总裁兼联合主编Jeanette Mulvey表示，“作为世界上最大的商业组织，我们代表着所有不同规模和行业的企业，我们了解是什么造就了一个伟大的企业。 CO-100榜单上的创始人、所有者、企业家和员工都在美国商界展现出了卓越才能和创新精神。”

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North End Teleservices简介

North End Teleservices, LLC是一家全渠道全球供应商，专为政府和商业部门提供外包呼叫中心服务。 公司使命是“创造就业，改变生活”。 North End是一家经过认证的女性所有、少数族裔所有、商业落后区和企业振兴区企业，是客户品牌和服务交付模式的延伸。 North End与各种规模的B2B、B2C和政府机构合作，通过定制呼叫中心运营服务，满足每位客户的特定需求。

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