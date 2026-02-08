North End首席执行官获颁嘉奖令与奥马哈城市钥匙

从初创企业到6亿美元经济引擎：North End Teleservices首席执行官获颁嘉奖令与城市钥匙

内布拉斯加州奥马哈2026年2月8日 /美通社/ -- 为表彰其在过去十年中为美国中西部地区带来具有变革意义的经济影响，奥马哈市市长JohnEwing向NorthEndTeleservices创始人兼首席执行官Carmen Tapio颁发嘉奖令及奥马哈市“城市之钥”，并正式宣布2026年2月5日为“Carmen Tapio日”。 该项荣誉于奥马哈商会年会期间颁发，以肯定Tapio在证明创新以及包容性、可规模化的经济发展模式能够在美国核心腹地蓬勃发展方面所发挥的关键作用。

自2015年成立以来，North End Teleservices已从一家新兴初创企业成长为内布拉斯加州规模最大的非裔美国人拥有的企业。 在Tapio的领导下，公司已为区域经济注入逾6亿美元，五度入选《Inc.》杂志“全美发展最快私营企业5000强”榜单，并获评2025年度“Real Leaders最具影响力企业”。

她将企业布局于经济代表性不足的区域，并成功将其打造为全美百强小企业之一（美国商会，2024年），为地方经济振兴树立了可规模复制的范本。

John Ewing市长在嘉奖令中表示：“Carmen Tapio的实践充分证明，当一位领导者心系社区，其企业便会成为推动集体共赢的载体，进而产生连锁效应，促成更稳固的家庭结构与更具包容性的经济体系。”

Tapio的影响力远不止体现在卓越的企业运营层面。 她是唯一连续两年担任大奥马哈商会董事会主席的人物，实现了从商会成员到新一代商业领袖导师的角色跃迁。

她对人才培养的长期承诺亦体现在实际行动中——近期向12名本科生颁发总额6万美元的奖学金，持续夯实并丰富“硅草原”地区的人才梯队，确保其保持活力与多元性。 此外，她最新创立的Forever North Real Estate目前正在北奥马哈推进该地区规模最大的私人投资项目，致力于将这一片区重塑为集工作、生活与休闲于一体的综合枢纽。

Tapio表示：“我相信人的精神力量，相信一切皆有可能。 获得城市钥匙不仅是对我个人的嘉许，更是当我们为他人敞开机遇之门时所能创造成果的有力见证。 我们正在证明，美国腹地不仅是商业得以延续的地方，更是商业实现革新的沃土。”

关于North End Teleservices

North End Teleservices LLC是一家为政府及商业领域提供全渠道外包联络中心服务的全球供应商。 公司致力于“创造就业，改变生活”。 该公司曾获评2024年美国商会全美百强小企业。 North End是经认证的女性所有、少数族裔所有、HUBZone（历史欠利用商业区）及Enterprise Zone（企业振兴区）企业，致力于成为客户品牌与服务交付模式的延伸。 通过与大中型B2B、B2C及政府机构合作，North End定制化构建联络中心运营体系，以满足每位客户的特定需求。

