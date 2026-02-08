North End首席執行官獲頒嘉獎令與奧馬哈城市鑰匙

從初創企業到6億美元經濟引擎：North End Teleservices首席執行官獲頒嘉獎令與城市鑰匙

內布拉斯加州奧馬哈2026年2月8日 /美通社/ -- 為表彰其在過去十年中為美國中西部地區帶來具有變革意義的經濟影響，奧馬哈市市長JohnEwing向NorthEndTeleservices創始人兼首席執行官Carmen Tapio頒發嘉獎令及奧馬哈市「城市之鑰」，並正式宣佈2026年2月5日為「Carmen Tapio日」。 該項榮譽於奧馬哈商會年會期間頒發，以肯定Tapio在證明創新以及包容性、可規模化的經濟發展模式能夠在美國核心腹地蓬勃發展方面所發揮的關鍵作用。

自2015年成立以來，North End Teleservices已從一家新興初創企業成長為內布拉斯加州規模最大的非裔美國人擁有的企業。 在Tapio的領導下，公司已為區域經濟注入逾6億美元，五度入選《Inc.》雜誌「全美發展最快私營企業5000強」榜單，並獲評2025年度「Real Leaders最具影響力企業」。

她將企業佈局於經濟代表性不足的區域，並成功將其打造為全美百強小企業之一（美國商會，2024年），為地方經濟振興樹立了可規模複製的範本。

John Ewing市長在嘉獎令中表示：「Carmen Tapio的實踐充分證明，當一位領導者心繫社區，其企業便會成為推動集體共贏的載體，進而產生連鎖效應，促成更穩固的家庭結構與更具包容性的經濟體系。」

Tapio的影響力遠不止體現在卓越的企業運營層面。 她是唯一連續兩年擔任大奧馬哈商會董事會主席的人物，實現了從商會成員到新一代商業領袖導師的角色躍遷。

她對人才培養的長期承諾亦體現在實際行動中——近期向12名本科生頒發總額6萬美元的獎學金，持續夯實並豐富「硅草原」地區的人才梯隊，確保其保持活力與多元性。 此外，她最新創立的Forever North Real Estate目前正在北奧馬哈推進該地區規模最大的私人投資項目，致力於將這一片區重塑為集工作、生活與休閒於一體的綜合樞紐。

Tapio表示：「我相信人的精神力量，相信一切皆有可能。 獲得城市鑰匙不僅是對我個人的嘉許，更是當我們為他人敞開機遇之門時所能創造成果的有力見證。 我們正在證明，美國腹地不僅是商業得以延續的地方，更是商業實現革新的沃土。」

North End Teleservices LLC是一家為政府及商業領域提供全渠道外包聯絡中心服務的全球供應商。 公司致力於「創造就業，改變生活」。 該公司曾獲評2024年美國商會全美百強小企業。 North End是經認證的女性所有、少數族裔所有、HUBZone（歷史欠利用商業區）及Enterprise Zone（企業振興區）企業，致力於成為客戶品牌與服務交付模式的延伸。 通過與大中型B2B、B2C及政府機構合作，North End定制化構建聯絡中心運營體系，以滿足每位客戶的特定需求。

