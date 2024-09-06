美國商會將內布拉斯加州最大的美國非裔企業列為美國百大小型企業

美國商會 CO—100 名單表彰了 100 家在社區和全球推動增長和創新的企業

尼泊爾奧馬哈2024年9月6日 /美通社/ -- 美國商會及其旗下屢獲嘉獎的小型企業專設數碼平台 CO—，今天宣佈 North End Teleservices 入選 CO—100：美國百大小型企業名單。North End Teleservices 是內布拉斯加州最大的美國非裔企業。

North End Teleservices 從逾 14,000 名申請者中脫穎而出，榮獲備受尊崇的評審團青睞，其創新理念、堅韌不拔的精神以及優良的企業文化是獲獎關鍵。該名單包括位於 31 個州和華盛頓特區的各大規模及行業的各類小型企業。

「這項成就讓我更加堅信，我們正在實現『創造就業、改變生活』的偉大使命，這讓我感到無比自豪。這不僅僅是 3.77 億美元的經濟影響，而是在於帶來更美好的生活。是畢業、置業、就業這些人生大事，改變了個人、家庭和社區」，North End Teleservices 創始人兼行政總裁 Carmen Tapio 表示。

CO—100 獲獎者將獲得一年免費的美國商會會員資格、與頂級專家和思想領袖接觸的難得機會、全國品牌曝光以及獨家的社區建設和交流機會。

10 月 8 日，North End Teleservices 和其他 CO—100 獲獎者將在美國商會位於華盛頓特區充滿歷史底蘊的總部舉行的盛大活動中接受表彰，他們將參加 VIP 活動，並透過 CO—100 小型企業論壇接觸到一些最具影響力的商業領袖。在頒獎晚宴上，10 家頂尖企業將憑藉其在 10 個卓越類別中的傑出成就而獲得表彰，並分別獲得 2,000 美元獎金。CO—100 將選出一家最具代表性的頂尖企業，授予其 25,000 美元獎金。

美國商會 CO— 副總裁兼總編輯 Jeanette Mulvey 表示：「作為代表各大規模與行業的全球最大商業組織，我們深知企業成功的秘訣。「CO—100 的創始人、所有者、企業家和員工展示了美國商業界非凡的才華和創新。」

在此處了解有關 CO—100 獲獎者的更多資訊 。

關於 North End Teleservices

North End Teleservices, LLC 是一家全管道的全球服務提供商，專為政府及商業部門提供外判聯絡中心服務。公司致力於創造就業和改變生活。North End 是一家經過認證的女性創業家、少數族裔擁有的 HUBZone 和 Enterprise Zone 企業，可作為其客戶品牌和服務交付模式的延伸。North End 與大型 B2B、B2C 和政府機構合作，定制客戶服務中心營運，以滿足每個客戶的特定需求。

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