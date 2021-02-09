美國癌症協會宣佈新的「癌症研究多元」計劃 - 由 Elizabeth 和 Phill Gross 家族提供的 500 萬美元使其成為永久計劃

亞特蘭大2021年2月10日 /美通社/ -- 美國癌症協會今天宣佈「癌症研究多元」計劃，該計劃是永久的保護傘，將支援美國癌症協會為建立更多元的科學工作者社區所作出的努力。Elizabeth 和 Phill Gross 及其家族的慷慨捐贈使之成為可能。

初始投資將用於啟動「癌症研究多元」實習，將向具有種族背景和在科學界中代表性不足的本科生提供生物醫學癌症研究實習機會。

美國癌症協會行政總裁 Gary Reedy 說：「美國癌症協會的目標是到 2035 年將美國癌症死亡率再降低 40%。要完成這項雄心壯志計劃，我們必須解決癌症中存在的種族健康差異。這包括透過增加有色人種研究人員和臨床醫生的比例來解決科學工作者多元和共融的迫切需求。我們非常感謝 Elizabeth 和 Phill Gross 為這項改變遊戲規則的計劃提供了慷慨的資助。」

根據美國國立衛生研究院的數據，黑人和拉丁裔科學家提出的資助申請數量非常低，僅分別為 2% 和 4%。這無可避免的情況轉化為更少的有色人種加入癌症研究的職業階段。 「癌症研究多元」計劃將透過促進生物醫學癌症研究中代表性不足的本科生學生的培訓，鼓勵從事能夠增加癌症研究多元性的職業來建立美國癌症協會現有的研究職業發展資助計劃。 更多元的科學工作者社區對於促進解決問題、推動創新以及最終為科學界裝備以解決癌症預防、治療和護理中存在的不平等現象至關重要。

Elizabeth Gross 表示：「在抗癌方面，研究的進步為挽救數百萬人的生命提供了最大的希望。Phil 和我相信，為癌症研究人員的多元化社區創造機會，不僅會激發創新和創造力，還將有助消除健康差異，在各個社區之間建立信任並推動為所有人提供的癌症護理進步。能與美國癌症協會一起協助這項重要工作，我們感到很高興。」

首先，將以「美國癌症學會/Gross 家族多元化研究實習」的名義每年提供 40 個實習機會，為期 10 年。

此外，已成立一個諮詢委員會，專門負責實習計劃的實施，並領導新計劃的發展。新計劃將包括針對代表性不足的學生、教職員工和臨床醫生的其他計劃，所有這些都旨在增加癌症研究和患者護理工作者社區的多元化。

在「癌症研究多元計劃」的保護傘下，可能有資格獲得資助的預期概念包括為 HBCU 和其他少數族裔服務機構提供專門機構研究經費；向在科學界代表性不足的種族或民族背景人士提供醫生科學家臨床醫生補助；完成「多元化研究」實習後獲得職業發展幫助。

關於美國癌症協會

美國癌症協會是一支由 150 萬名義工組成的全球基層力量，致力挽救生命、慶祝生命並領導為沒有癌症的世界而戰。從突破性研究到在治療地點附近的免費住宿、24 小時即時熱線服務、免費乘車到治療地點以及召集有影響力的活動家來提高認識和影響力，協會正從各個角度對癌症進行攻擊。如要了解更多資訊，請瀏覽 www.cancer.org

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SOURCE American Cancer Society