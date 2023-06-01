美国邮政服务（USPS）发布员工被犬只攻击咬伤事件数量全国排名榜

01 Jun, 2023, 15:58 ET
全国犬只咬伤意识周将于6月4日开始
华盛顿2023年6月2日 /美通社/ -- 去年，有超过5300名邮政服务员工在投递邮件时遭到犬只袭击。 犬只的攻击性行为是USPS员工面临的常见安全问题之一。 为了保障员工的安全，USPS正在为养狗人提供如何帮助邮件安全投递的重要信息，这亦是其年度"National Dog Bite Awareness Week"公共服务推广活动的一部分。
活动日期为6月4日星期日至6月10日星期六。 今年的活动主题是"再乖的狗也有捣蛋不听话的时候"。 请您通过 #DogbiteAssessment 标签来传播该活动的相关消息。
USPS员工安全与健康意识部门经理Leeann Theriault表示："当邮递员在我们的社区投递邮件时，未能被隔开或栓住的犬只可能会导致突发事件、攻击人类、造成惨剧。"。 "在邮递员到达之前，请确保您的犬只远离门口，帮助我们安全投递您的邮件。"
宠物主人可以助力邮件投递安全性
邮递员们知晓所有的狗都会咬人，即使是那些被认为不具备攻击性的狗也如此。 犬只通常会护卫自己的地盘；狗主人有责任控制自己的宠物，确保邮件投递可以安全进行。
大多数人都知道负责自家邮件投递的邮递员每天大致的到达时间。 请在邮递员走近您的住宅前将犬只妥善隔离，这将最大限度地减少潜在危险攻击事件。
当邮递员来到你家里时，请将犬只：
- 关在屋内或围栏之后；
- 远离大门或置于其它房间；或
- 用皮带拴住。
宠物主人还应提醒自己的孩子不要直接从邮递员处拿取邮件，因为狗狗可能会将邮递员视为对小孩子的危险存在。
提前告知自己，在邮件到达之前即知晓
USPS提供一项免费服务：Informed Delivery。通过该服务，客户可以在计算机/平板电脑/移动设备上提前对即将投递的邮件和包裹进行数字预览。 自2017年推出以来，已有超过5200万客户注册使用该服务。 注册请访问 informeddelivery.usps.com 。 该服务可以帮助狗主人估算邮递员的到达时间。
USPS Occupational Safety and Health部门高级总监Linda DeCarlo表示："我们的邮递员被咬受伤时，肇事方通常是一只以前没有过威胁行为的‘乖乖狗'。"。 "2022年，太多凶猛好斗的狗在我们的雇员投递邮件时影响到后者的人身安全。 请您成为一名有责任心的宠物主人，在我们投递邮件时妥善隔离自家犬只，帮助我们降低犬只攻击事件的数量。"
受害者
邮递员报告的犬只袭击事件中，有大量出自于那些狗主人号称"我的狗不会咬人"的犬只。 犬只咬伤事件完全是可以预防的。 一口咬伤也很多，完全没有必要。
在邮件投递过程中时刻警醒
邮递员们均接受过培训，当身处已知的犬只可能出没地带时要留意周围情况。 他们学会了要尊重犬只的领地，同时对潜在的危险状况保持警觉。
邮递员接受过以下培训：
- 勿惊扰犬只；
- 对任何犬只保持警惕；
- 切勿以为狗不会咬人；
- 若要进入院子，先发出一些声响或摇晃栅栏以惊动犬只；
- 千万不要试图抚摸或喂食犬只；以及
- 用脚抵住向外开的门，防止犬只奔出。
如果遇到犬只攻击，邮递员们也接受过相应训练来站稳脚跟、自我保护。邮递员可以在自己与犬只之间放置物品（比如一个邮袋）隔挡，并在必要时使用驱狗剂。
尽管邮政官员呼吁客户管控其犬只，但犬只咬人事件仍有发生，这会导致邮递员受伤，同时给狗主人带来昂贵的医疗费用。 请您留意上述最佳做法，为防止犬只伤人和保护邮递员安全献上一臂之力。
弗吉尼亚州马纳萨斯市的邮递员Swain Lowe说："不久前在给一位顾客投递邮件时，他们家那只攻击性很强的大狗差点咬到我。"。 "那只狗在围栏后面，尽管如此，它还是设法跳过围栏并且攻击了我。 值得庆幸的是，我一直留意着它并记得不要逃跑，而是转身用我的邮包当作盾牌来防止可能发生的惨痛咬伤。"
邮递员们有工具，用以提醒他们在其邮件投递路线上的狗狗们。 邮递员手持扫描仪上的狗狗警报功能可以提醒他们潜在的狗狗危险；可在邮件分拣过程中使用的狗狗警告卡，也能提醒邮递员注意那些可能存在狗狗干扰的投递路线。
最后，当邮递员感到缺乏人身安全时，可能会导致邮件投递服务的停运（服务停运并非仅针对犬只主人，而是整个社区）。 邮件投递服务停止运营时，人们必须前往邮局去领取信件。 仅在那只凶猛好斗的狗狗被适当地约束后，投递服务方可恢复。
2022年犬只袭人事件数量城市排名
鉴于某些城市所报告的攻击次数相同，排名前20位的城市共计36座。 欲了解您所在城市或城镇的2022年犬只袭人事件数据，请联系您当地的USPS公共关系代表 。
|
2022年
|
城市
|
州
|
2022年
|
排名
|
休斯顿
|
得克萨斯州
|
57
|
1
|
洛杉矶
|
加利福尼亚州
|
48
|
2
|
达拉斯
|
得克萨斯州
|
44
|
3
|
克利夫兰
|
俄亥俄州
|
43
|
4
|
圣迭戈
|
加利福尼亚州
|
39
|
5
|
芝加哥
|
伊利诺伊州
|
36
|
6
|
圣 路易斯
|
密苏里州
|
34
|
7
|
堪萨斯城
|
密苏里州
|
33
|
8
|
凤凰城
|
亚利桑那州
|
32
|
9
|
圣安东尼奥
|
得克萨斯州
|
32
|
9
|
底特律
|
密西根州
|
30
|
10
|
费城
|
宾夕法尼亚州
|
28
|
11
|
路易斯维尔
|
肯塔基州
|
26
|
12
|
哥伦布市
|
俄亥俄州
|
23
|
13
|
明尼阿波利斯
|
明尼苏达州
|
22
|
14
|
密尔沃基
|
威斯康辛州
|
22
|
14
|
辛辛那提
|
俄亥俄州
|
22
|
14
|
夏洛特
|
北卡罗来纳州
|
21
|
15
|
迈阿密
|
佛罗里达州
|
21
|
15
|
印第安纳波利斯
|
印地安纳州
|
21
|
15
|
托莱多
|
俄亥俄州
|
20
|
16
|
巴吞鲁日
|
路易斯安那州
|
20
|
16
|
孟菲斯
|
田納西州
|
19
|
17
|
旧金山
|
加利福利亚州
|
19
|
17
|
匹兹堡
|
宾夕法尼亚州
|
19
|
17
|
丹佛
|
科罗拉多州
|
19
|
17
|
阿克伦
|
俄亥俄州
|
19
|
17
|
布法罗
|
纽约州
|
18
|
18
|
代顿
|
俄亥俄州
|
18
|
18
|
沃思堡
|
德克萨斯州
|
17
|
19
|
长滩
|
加利福利亚州
|
16
|
20
|
斯托克顿
|
加利福利亚州
|
16
|
20
|
杰克逊维尔
|
佛罗里达州
|
16
|
20
|
俄克拉何马城
|
俄克拉何马州
|
16
|
20
|
埃尔帕索
|
德克萨斯州
|
16
|
20
|
巴尔的摩
|
马里兰州
|
16
|
20
犬只咬人事件数量前10的州排名：
|
州
|
2021年
|
2022年
|
加利福利亚州
|
656
|
675
|
德克萨斯州
|
368
|
404
|
纽约州
|
239
|
321
|
宾夕法尼亚州
|
281
|
313
|
俄亥俄州
|
359
|
311
|
伊利诺伊州
|
226
|
245
|
佛罗里达州
|
201
|
220
|
密歇根州
|
244
|
206
|
密苏里州
|
161
|
166
|
北卡罗来纳州
|
126
|
146
请注意： United States Postal Service（美国邮政服务，简称USPS）是一家独立的联邦机构，致力于自筹资金并为每个美国社区提供服务，每周六天（通常是七天）为近1.65亿个地址提供可负担、可靠和安全保密的邮件和包裹。 在两党理事会的监督下，Postal Service正在实施一项名为" Delivery for America " 的十年期转型计划，以实现邮政网络现代化、恢复长期财务可持续性、大幅改善所有邮递类别服务、并维持该组织作为美国最受重视和最值得信赖品牌之一的声誉。
Postal Service通常不会获得财政拨款，而是依靠邮费、出售产品和服务来为其运营提供资金。
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联系信息：David P. Coleman
（c）202-425-1476
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U.S. Postal Service
SOURCE U.S. Postal Service
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