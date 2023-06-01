美国邮政服务（USPS）发布员工被犬只攻击咬伤事件数量全国排名榜

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U.S. Postal Service

01 Jun, 2023, 15:58 ET

全国犬只咬伤意识周将于6月4日开始

华盛顿2023年6月2日 /美通社/ -- 去年，有超过5300名邮政服务员工在投递邮件时遭到犬只袭击。 犬只的攻击性行为是USPS员工面临的常见安全问题之一。 为了保障员工的安全，USPS正在为养狗人提供如何帮助邮件安全投递的重要信息，这亦是其年度"National Dog Bite Awareness Week"公共服务推广活动的一部分。

活动日期为6月4日星期日至6月10日星期六。 今年的活动主题是"再乖的狗也有捣蛋不听话的时候"。 请您通过 #DogbiteAssessment 标签来传播该活动的相关消息。

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美国马里兰州盖瑟斯堡，邮递员Hugues Pointe Jour对一只接近的狗采取了保护姿态。
美国马里兰州盖瑟斯堡，邮递员Hugues Pointe Jour对一只接近的狗采取了保护姿态。

USPS员工安全与健康意识部门经理Leeann Theriault表示："当邮递员在我们的社区投递邮件时，未能被隔开或栓住的犬只可能会导致突发事件、攻击人类、造成惨剧。"。 "在邮递员到达之前，请确保您的犬只远离门口，帮助我们安全投递您的邮件。"

宠物主人可以助力邮件投递安全性

邮递员们知晓所有的狗都会咬人，即使是那些被认为不具备攻击性的狗也如此。 犬只通常会护卫自己的地盘；狗主人有责任控制自己的宠物，确保邮件投递可以安全进行。

大多数人都知道负责自家邮件投递的邮递员每天大致的到达时间。 请在邮递员走近您的住宅前将犬只妥善隔离，这将最大限度地减少潜在危险攻击事件。

当邮递员来到你家里时，请将犬只：

  • 关在屋内或围栏之后；
  • 远离大门或置于其它房间；或
  • 用皮带拴住。

宠物主人还应提醒自己的孩子不要直接从邮递员处拿取邮件，因为狗狗可能会将邮递员视为对小孩子的危险存在。

提前告知自己，在邮件到达之前即知晓

USPS提供一项免费服务：Informed Delivery。通过该服务，客户可以在计算机/平板电脑/移动设备上提前对即将投递的邮件和包裹进行数字预览。 自2017年推出以来，已有超过5200万客户注册使用该服务。 注册请访问 informeddelivery.usps.com 。 该服务可以帮助狗主人估算邮递员的到达时间。

USPS Occupational Safety and Health部门高级总监Linda DeCarlo表示："我们的邮递员被咬受伤时，肇事方通常是一只以前没有过威胁行为的‘乖乖狗'。"。 "2022年，太多凶猛好斗的狗在我们的雇员投递邮件时影响到后者的人身安全。 请您成为一名有责任心的宠物主人，在我们投递邮件时妥善隔离自家犬只，帮助我们降低犬只攻击事件的数量。"

受害者 

邮递员报告的犬只袭击事件中，有大量出自于那些狗主人号称"我的狗不会咬人"的犬只。 犬只咬伤事件完全是可以预防的。 一口咬伤也很多，完全没有必要。

邮件投递过程中时刻警醒

邮递员们均接受过培训，当身处已知的犬只可能出没地带时要留意周围情况。 他们学会了要尊重犬只的领地，同时对潜在的危险状况保持警觉。

邮递员接受过以下培训：

  • 勿惊扰犬只；
  • 对任何犬只保持警惕；
  • 切勿以为狗不会咬人；
  • 若要进入院子，先发出一些声响或摇晃栅栏以惊动犬只；
  • 千万不要试图抚摸或喂食犬只；以及
  • 用脚抵住向外开的门，防止犬只奔出。

如果遇到犬只攻击，邮递员们也接受过相应训练来站稳脚跟、自我保护。邮递员可以在自己与犬只之间放置物品（比如一个邮袋）隔挡，并在必要时使用驱狗剂。

尽管邮政官员呼吁客户管控其犬只，但犬只咬人事件仍有发生，这会导致邮递员受伤，同时给狗主人带来昂贵的医疗费用。 请您留意上述最佳做法，为防止犬只伤人和保护邮递员安全献上一臂之力。

弗吉尼亚州马纳萨斯市的邮递员Swain Lowe说："不久前在给一位顾客投递邮件时，他们家那只攻击性很强的大狗差点咬到我。"。 "那只狗在围栏后面，尽管如此，它还是设法跳过围栏并且攻击了我。 值得庆幸的是，我一直留意着它并记得不要逃跑，而是转身用我的邮包当作盾牌来防止可能发生的惨痛咬伤。"

邮递员们有工具，用以提醒他们在其邮件投递路线上的狗狗们。 邮递员手持扫描仪上的狗狗警报功能可以提醒他们潜在的狗狗危险；可在邮件分拣过程中使用的狗狗警告卡，也能提醒邮递员注意那些可能存在狗狗干扰的投递路线。

最后，当邮递员感到缺乏人身安全时，可能会导致邮件投递服务的停运（服务停运并非仅针对犬只主人，而是整个社区）。 邮件投递服务停止运营时，人们必须前往邮局去领取信件。 仅在那只凶猛好斗的狗狗被适当地约束后，投递服务方可恢复。

2022年犬只袭人事件数量城市排名

鉴于某些城市所报告的攻击次数相同，排名前20位的城市共计36座。 欲了解您所在城市或城镇的2022年犬只袭人事件数据，请联系您当地的USPS公共关系代表

2022

城市

2022

排名

休斯

得克萨斯州

57

1

洛杉

加利福尼亚州

48

2

达拉斯

得克萨斯州

44

3

克利夫

俄亥俄州

43

4

圣迭戈

加利福尼亚州

39

5

芝加哥

伊利诺伊州

36

6

 路易斯

苏里州

34

7

萨斯城

苏里州

33

8

凤凰城

亚利桑那州

32

9

圣安东尼奥

得克萨斯州

32

9

底特律

密西根州

30

10

费城

宾夕法尼亚州

28

11

路易斯维尔

肯塔基州

26

12

伦布市

俄亥俄州

23

13

明尼阿波利斯

明尼苏达州

22

14

尔沃基

威斯康辛州

22

14

辛辛那提

俄亥俄州

22

14

夏洛特

北卡罗来纳州

21

15

迈阿密

罗里达州

21

15

印第安纳波利斯

印地安纳州

21

15

托莱多

俄亥俄州

20

16

巴吞鲁日

路易斯安那州

20

16

孟菲斯

田納西州

19

17

旧金山

加利福利亚州

19

17

兹堡

宾夕法尼亚州

19

17

丹佛

罗拉多州

19

17

阿克

俄亥俄州

19

17

布法

纽约州

18

18

俄亥俄州

18

18

沃思堡

德克萨斯州

17

19

长滩

加利福利亚州

16

20

斯托克

加利福利亚州

16

20

杰克逊维尔

罗里达州

16

20

俄克拉何马城

俄克拉何马州

16

20

尔帕索

德克萨斯州

16

20

尔的摩

马里兰州

16

20

犬只咬人事件数量前10的州排名：

2021

2022

加利福利亚州

656

675

德克萨斯州

368

404

纽约州

239

321

宾夕法尼亚州

281

313

俄亥俄州

359

311

伊利诺伊州

226

245

罗里达州

201

220

密歇根州

244

206

苏里州

161

166

北卡罗来纳州

126

146

请注意： United States Postal Service（美国邮政服务，简称USPS）是一家独立的联邦机构，致力于自筹资金并为每个美国社区提供服务，每周六天（通常是七天）为近1.65亿个地址提供可负担、可靠和安全保密的邮件和包裹。 在两党理事会的监督下，Postal Service正在实施一项名为" Delivery for America " 的十年期转型计划，以实现邮政网络现代化、恢复长期财务可持续性、大幅改善所有邮递类别服务、并维持该组织作为美国最受重视和最值得信赖品牌之一的声誉。

Postal Service通常不会获得财政拨款，而是依靠邮费、出售产品和服务来为其运营提供资金。

欲获取USPS的媒体资源（包括广播质量的视频、音频和照片），请访问 USPS Newsroom 。 请在 Twitter  Instagram  Pinterest 和 LinkedIn 上关注我们。 请订阅 USPS YouTube Channel，并在 Facebook 上关注我们。 更多Postal Service的相关信息，请访问 usps.com 和 facts.usps.com 

联系信息：David P. Coleman
（c）202-425-1476
[email protected]
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