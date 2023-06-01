美國郵政公佈全國狗咬傷事件排名

全國狗咬傷認識週將於 6 月 4 日開始

華盛頓2023年6月1日 /美通社/ -- 去年，超過 5,300 名郵政服務員在送信時遭到狗攻擊。狗的攻擊性行為是郵政服務員面臨的常見安全問題。為了保護員工的安全，該組織在其年度「全國狗咬傷認識週」公共服務活動中，為狗主人提供重要資訊，希望他們能為安全投遞郵件而對狗進行良好管理。

該活動從 6 月 4 日（星期日）開始，至 6 月 10 日（星期六）結束。今年的主題是「再溫順的狗也有不開心的時候」。用#dogbiteawareness 標籤來傳播這項活動的資訊。

馬里蘭州蓋瑟斯堡的郵差 Hugues Pointe Jour 對逼近的狗採取防禦姿勢。

美國郵政 (USPS) 的員工安全與健康意識經理 Leeann Theriault 表示：「當郵差在我們的社區送信時，未綁繩或未拴好的狗可能成為麻煩，其行為難以預測並可能發動攻擊。在您的郵差到達之前，請協助我們安全地投遞郵件，拴好您的狗，使其遠離郵差。」

寵物的主人可以協助安全的郵件投遞

郵差知道所有的狗都可能會咬人，即使那些被認為不具攻擊性的狗。狗通常會保護自己的地盤，狗主人有責任對其進行控制，以確保郵件的安全投遞。

大多數人都知道郵差每天大約何時到來。在郵差靠近您家前請將狗拴好，以最大限度降低可能的危險交互。

當郵差來到您家時，請將狗：

關在房子裡或圍欄後；

使其遠離門口或關在另一個房間裏；或

栓在繩子上。

狗主人也應提醒孩子不要直接從郵差手上取件，因為狗可能會認為郵差會對孩子構成威脅。

提前查看並了解郵件投遞情況

透過使用免費的 USPS 服務 Informed Delivery，客戶可以在電腦、平板電腦或行動裝置上以數位方式預覽即將到來的郵件和包裹。自 2017 年推出以來，已有超過 5200 萬客戶註冊。您可以在 informeddelivery.usps.com上註冊。這項服務可以幫助狗主人預計郵差到達的時間。

USPS 職業安全與健康高級總監 Linda DeCarlo 表示：「通常都是之前沒有表現出威脅性行為的「溫順的狗」咬傷我們的郵差。在 2022 年，有太多的具有攻擊性的狗影響了我們員工的投遞工作。請協助我們減少這個數字，成為負責任的寵物主人，在我們投遞郵件時拴住狗。」

受害者

許多郵差報告攻擊都來自那些主人經常聲稱「不會咬人」的狗。狗咬人是完全可以預防的。任何一次咬傷都是可以避免的。

在投遞時保持警覺

郵差經過訓練，要觀察他們知道可能有狗的地方。他們被教導要警惕可能的危險狀況，並尊重狗的領地。

郵差經過訓練要做到：

不要驚嚇狗；

始終對任何狗保持警惕；

永遠不要假設狗不會咬人；

進入院子時，要製造一些噪音或搖動籬笆以提醒狗；

永遠不要試圖撫摸或餵狗；以及

用腳抵住向外開的門，以防止狗逃脫。

如果狗開始攻擊，郵差接受的訓練是要站穩腳根，用郵差袋等物品擋在他們和狗之間，並在必要時使用驅狗劑。

儘管郵政官員要求客戶控制他們的狗，但仍然經常發生咬傷事件，導致郵差受傷，並使狗主人承擔昂貴的醫療費用。請遵守上述最佳實踐，以協助防止狗咬人和保護您的郵差。

來自維珍尼亞州馬納薩斯的郵差 Swain Lowe 說：「最近，我在向一位客戶的信箱投遞郵件時，就差點被他們的大型攻擊性狗隻咬傷。儘管狗在籬笆後面，但它仍然成功地跳過籬笆並向我衝來。幸好我知道牠的存在，沒有馬上逃跑而是轉身並用我的郵差袋做為護盾，防止可能造成的嚴重咬傷。」

郵差有工具可以提醒他們投遞路線上可能有狗。郵差的手持掃描器擁有狗警告功能，會提醒他們附近可能有狗，並且在郵件分揀過程中可能會使用狗警告卡來提醒郵差，投遞的路線上可能有狗隻出沒。

最後當郵差仍然感到不安全時，可能會對狗主人以及整個社區停止郵件服務。當郵件服務停止時，收件人必須親自前往郵局取走郵件。除非攻擊性狗隻得到妥善的控制，否則不會恢復服務。

2022 年按城市劃分的狗攻擊事件排名

前 20 名包括 36 座城市，因為有些城市報告的攻擊次數相同。要查詢 2022 年您所在城鎮的狗攻擊資料，請聯絡您當地的 USPS 公共關係代表。

根據 2022 年的資料： 市 州 2022 年 排名 休斯敦 德克薩斯州 (TX) 57 1 洛杉磯 加利福尼亞州 (CA) 48 2 達拉斯 德克薩斯州 (TX) 44 3 克利夫蘭 俄亥俄州 (OH) 43 4 聖地亞哥 加利福尼亞州 (CA) 39 5 芝加哥 伊利諾伊州 (IL) 36 6 聖路易斯 密蘇里州 (MO) 34 7 堪薩斯城 密蘇里州 (MO) 33 8 菲尼克斯 亞利桑那州 (AZ) 32 9 聖安東尼奧 德克薩斯州 (TX) 32 9 底特律 密歇根州 (MI) 30 10 費城 賓夕法尼亞州 (PA) 28 11 路易斯維爾 肯塔基州 (KY) 26 12 哥倫布 俄亥俄州 (OH) 23 13 明尼阿波利斯 明尼蘇達州 (MN) 22 14 密爾沃基 威斯康辛州 (WI) 22 14 辛辛那提 俄亥俄州 (OH) 22 14 夏洛特 北卡羅來納州 (NC) 21 15 邁亞密 佛羅里達州 (FL) 21 15 印第安納波利斯 印第安納州 (IN) 21 15 托萊多 俄亥俄州 (OH) 20 16 巴吞魯日 路易斯安那州 (LA) 20 16 孟菲斯 田納西州 (TN) 19 17 三藩市 加利福尼亞州 (CA) 19 17 匹茲堡 賓夕法尼亞州 (PA) 19 17 丹佛 科羅拉多州 (CO) 19 17 阿克倫 俄亥俄州 (OH) 19 17 布法羅 紐約州 (NY) 18 18 代頓 俄亥俄州 (OH) 18 18 沃思堡 德克薩斯州 (TX) 17 19 長灘 加利福尼亞州 (CA) 16 20 斯托克頓 加利福尼亞州 (CA) 16 20 傑克遜維爾 佛羅里達州 (FL) 16 20 俄克拉荷馬城 奧克拉荷馬州 (OK) 16 20 埃爾帕索 德克薩斯州 (TX) 16 20 巴爾的摩 馬里蘭州 (MD) 16 20

以下是狗咬傷案例最多的 10 個州：

州 2021 年 2022 年 加利福尼亞州 (CA) 656 675 德克薩斯州 (TX) 368 404 紐約州 (NY) 239 321 賓夕法尼亞州 (PA) 281 313 俄亥俄州 (OH) 359 311 伊利諾伊州 (IL) 226 245 佛羅里達州 (FL) 201 220 密歇根州 (MI) 244 206 密蘇里州 (MO) 161 166 北卡羅來納州 (NC) 126 146

請注意：美國郵政服務是一間獨立的聯邦機構，被要求財務獨立，並提供可負擔、可靠、安全的郵件和包裹遞送服務，每週六或七天為近 1.65 億個地址的所有美國社區提供服務。郵政服務由一個雙方參與的管理委員會監督，並正在實施一項為期 10 年的轉型計劃，Delivering for America，以現代化郵政網絡，維持長期的可持續性財務，大幅改善所有郵件和郵寄類別的服務，並保持該機構作為美國最受信任和珍視的品牌之一。

郵政服務通常不接受稅金用於營運費用，並依賴銷售郵資、產品和服務來資助其營運。

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聯絡方式：David P. Coleman

電話：202-425-1476

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U.S. Postal Service

SOURCE U.S. Postal Service