美國郵政公佈全國狗咬傷事件排名

01 Jun, 2023, 11:44 ET
全國狗咬傷認識週將於 6 月 4 日開始
華盛頓2023年6月1日 /美通社/ -- 去年，超過 5,300 名郵政服務員在送信時遭到狗攻擊。狗的攻擊性行為是郵政服務員面臨的常見安全問題。為了保護員工的安全，該組織在其年度「全國狗咬傷認識週」公共服務活動中，為狗主人提供重要資訊，希望他們能為安全投遞郵件而對狗進行良好管理。
該活動從 6 月 4 日（星期日）開始，至 6 月 10 日（星期六）結束。今年的主題是「再溫順的狗也有不開心的時候」。用#dogbiteawareness 標籤來傳播這項活動的資訊。
美國郵政 (USPS) 的員工安全與健康意識經理 Leeann Theriault 表示：「當郵差在我們的社區送信時，未綁繩或未拴好的狗可能成為麻煩，其行為難以預測並可能發動攻擊。在您的郵差到達之前，請協助我們安全地投遞郵件，拴好您的狗，使其遠離郵差。」
寵物的主人可以協助安全的郵件投遞
郵差知道所有的狗都可能會咬人，即使那些被認為不具攻擊性的狗。狗通常會保護自己的地盤，狗主人有責任對其進行控制，以確保郵件的安全投遞。
大多數人都知道郵差每天大約何時到來。在郵差靠近您家前請將狗拴好，以最大限度降低可能的危險交互。
當郵差來到您家時，請將狗：
- 關在房子裡或圍欄後；
- 使其遠離門口或關在另一個房間裏；或
- 栓在繩子上。
狗主人也應提醒孩子不要直接從郵差手上取件，因為狗可能會認為郵差會對孩子構成威脅。
提前查看並了解郵件投遞情況
透過使用免費的 USPS 服務 Informed Delivery，客戶可以在電腦、平板電腦或行動裝置上以數位方式預覽即將到來的郵件和包裹。自 2017 年推出以來，已有超過 5200 萬客戶註冊。您可以在 informeddelivery.usps.com上註冊。這項服務可以幫助狗主人預計郵差到達的時間。
USPS 職業安全與健康高級總監 Linda DeCarlo 表示：「通常都是之前沒有表現出威脅性行為的「溫順的狗」咬傷我們的郵差。在 2022 年，有太多的具有攻擊性的狗影響了我們員工的投遞工作。請協助我們減少這個數字，成為負責任的寵物主人，在我們投遞郵件時拴住狗。」
受害者
許多郵差報告攻擊都來自那些主人經常聲稱「不會咬人」的狗。狗咬人是完全可以預防的。任何一次咬傷都是可以避免的。
在投遞時保持警覺
郵差經過訓練，要觀察他們知道可能有狗的地方。他們被教導要警惕可能的危險狀況，並尊重狗的領地。
郵差經過訓練要做到：
- 不要驚嚇狗；
- 始終對任何狗保持警惕；
- 永遠不要假設狗不會咬人；
- 進入院子時，要製造一些噪音或搖動籬笆以提醒狗；
- 永遠不要試圖撫摸或餵狗；以及
- 用腳抵住向外開的門，以防止狗逃脫。
如果狗開始攻擊，郵差接受的訓練是要站穩腳根，用郵差袋等物品擋在他們和狗之間，並在必要時使用驅狗劑。
儘管郵政官員要求客戶控制他們的狗，但仍然經常發生咬傷事件，導致郵差受傷，並使狗主人承擔昂貴的醫療費用。請遵守上述最佳實踐，以協助防止狗咬人和保護您的郵差。
來自維珍尼亞州馬納薩斯的郵差 Swain Lowe 說：「最近，我在向一位客戶的信箱投遞郵件時，就差點被他們的大型攻擊性狗隻咬傷。儘管狗在籬笆後面，但它仍然成功地跳過籬笆並向我衝來。幸好我知道牠的存在，沒有馬上逃跑而是轉身並用我的郵差袋做為護盾，防止可能造成的嚴重咬傷。」
郵差有工具可以提醒他們投遞路線上可能有狗。郵差的手持掃描器擁有狗警告功能，會提醒他們附近可能有狗，並且在郵件分揀過程中可能會使用狗警告卡來提醒郵差，投遞的路線上可能有狗隻出沒。
最後當郵差仍然感到不安全時，可能會對狗主人以及整個社區停止郵件服務。當郵件服務停止時，收件人必須親自前往郵局取走郵件。除非攻擊性狗隻得到妥善的控制，否則不會恢復服務。
2022 年按城市劃分的狗攻擊事件排名
前 20 名包括 36 座城市，因為有些城市報告的攻擊次數相同。要查詢 2022 年您所在城鎮的狗攻擊資料，請聯絡您當地的 USPS 公共關係代表。
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根據 2022 年的資料：
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市
|
州
|
2022 年
|
排名
|
休斯敦
|
德克薩斯州 (TX)
|
57
|
1
|
洛杉磯
|
加利福尼亞州 (CA)
|
48
|
2
|
達拉斯
|
德克薩斯州 (TX)
|
44
|
3
|
克利夫蘭
|
俄亥俄州 (OH)
|
43
|
4
|
聖地亞哥
|
加利福尼亞州 (CA)
|
39
|
5
|
芝加哥
|
伊利諾伊州 (IL)
|
36
|
6
|
聖路易斯
|
密蘇里州 (MO)
|
34
|
7
|
堪薩斯城
|
密蘇里州 (MO)
|
33
|
8
|
菲尼克斯
|
亞利桑那州 (AZ)
|
32
|
9
|
聖安東尼奧
|
德克薩斯州 (TX)
|
32
|
9
|
底特律
|
密歇根州 (MI)
|
30
|
10
|
費城
|
賓夕法尼亞州 (PA)
|
28
|
11
|
路易斯維爾
|
肯塔基州 (KY)
|
26
|
12
|
哥倫布
|
俄亥俄州 (OH)
|
23
|
13
|
明尼阿波利斯
|
明尼蘇達州 (MN)
|
22
|
14
|
密爾沃基
|
威斯康辛州 (WI)
|
22
|
14
|
辛辛那提
|
俄亥俄州 (OH)
|
22
|
14
|
夏洛特
|
北卡羅來納州 (NC)
|
21
|
15
|
邁亞密
|
佛羅里達州 (FL)
|
21
|
15
|
印第安納波利斯
|
印第安納州 (IN)
|
21
|
15
|
托萊多
|
俄亥俄州 (OH)
|
20
|
16
|
巴吞魯日
|
路易斯安那州 (LA)
|
20
|
16
|
孟菲斯
|
田納西州 (TN)
|
19
|
17
|
三藩市
|
加利福尼亞州 (CA)
|
19
|
17
|
匹茲堡
|
賓夕法尼亞州 (PA)
|
19
|
17
|
丹佛
|
科羅拉多州 (CO)
|
19
|
17
|
阿克倫
|
俄亥俄州 (OH)
|
19
|
17
|
布法羅
|
紐約州 (NY)
|
18
|
18
|
代頓
|
俄亥俄州 (OH)
|
18
|
18
|
沃思堡
|
德克薩斯州 (TX)
|
17
|
19
|
長灘
|
加利福尼亞州 (CA)
|
16
|
20
|
斯托克頓
|
加利福尼亞州 (CA)
|
16
|
20
|
傑克遜維爾
|
佛羅里達州 (FL)
|
16
|
20
|
俄克拉荷馬城
|
奧克拉荷馬州 (OK)
|
16
|
20
|
埃爾帕索
|
德克薩斯州 (TX)
|
16
|
20
|
巴爾的摩
|
馬里蘭州 (MD)
|
16
|
20
以下是狗咬傷案例最多的 10 個州：
|
州
|
2021 年
|
2022 年
|
加利福尼亞州 (CA)
|
656
|
675
|
德克薩斯州 (TX)
|
368
|
404
|
紐約州 (NY)
|
239
|
321
|
賓夕法尼亞州 (PA)
|
281
|
313
|
俄亥俄州 (OH)
|
359
|
311
|
伊利諾伊州 (IL)
|
226
|
245
|
佛羅里達州 (FL)
|
201
|
220
|
密歇根州 (MI)
|
244
|
206
|
密蘇里州 (MO)
|
161
|
166
|
北卡羅來納州 (NC)
|
126
|
146
請注意：美國郵政服務是一間獨立的聯邦機構，被要求財務獨立，並提供可負擔、可靠、安全的郵件和包裹遞送服務，每週六或七天為近 1.65 億個地址的所有美國社區提供服務。郵政服務由一個雙方參與的管理委員會監督，並正在實施一項為期 10 年的轉型計劃，Delivering for America，以現代化郵政網絡，維持長期的可持續性財務，大幅改善所有郵件和郵寄類別的服務，並保持該機構作為美國最受信任和珍視的品牌之一。
郵政服務通常不接受稅金用於營運費用，並依賴銷售郵資、產品和服務來資助其營運。
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U.S. Postal Service
SOURCE U.S. Postal Service
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