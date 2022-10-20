美國郵政署發行全新光明節 Forever 郵票

俄亥俄州查格林福爾斯2022年10月20日 /美通社/ -- 隨著這款充滿活力的新郵票發行，美國郵政署延續了其為光明節慶祝發行郵票的傳統。

這個歡樂的猶太節日紀念二世紀時耶路撒冷寺廟的解放和重建，也被稱為「燈節」，光明節是一個讓家庭和朋友聚在一起慶祝的時刻。

今天，郵票的奉獻儀式在 Temple Emanu El 廟舉行。

美國郵政署採購和產權法管理顧問 Lori Dym 表示：「我記得我在兒童時期很期待光明節，尤其是傳統食品、禮物和遊戲。」 「現在，我代表美國郵政局的 655,000 名男女同事，很榮幸參與為慶祝這個歡樂的猶太節日而發行的新郵票。」

Temple Emanu El 總裁 Susan Krantz 、 Rai Matt Cohen、郵票的設計師和藝術家 Jeanette Kuvin Oren、 Orange Village 市長 Cathy Mulcahy 、主持者兼行政助理 Darcy Hershey 也參與了該儀式。

Krantz 表示：「 Temple Emanu El 很榮幸美國郵政署與我們的會眾接觸，舉辦 2022 年 Chanukah 郵票的首次發行儀式。」 「我們很自豪在選擇 Temple emeu El 時，美國郵政署認可了我們長期以來對社會正義的熱情，這種熱情深深植根於我們的傳統。我們的會眾關心我們周圍的世界，並致力於幫助改善我們生活的世界的持續工作。我們的聖殿是一個連接、聚集、學習和實踐精神生活的猶太機構。我們共同努力，為我們的生活和他人的生活帶來意義。」

Cohen 說：「光明節的奇蹟今年來得早。「雖然我們的光明節大受歡迎，但這個社區慶祝活動提醒我們，儘管經歷了所有困難，在歷史上，猶太人的燈光一直奇蹟般地增長，並以全面、祝福和和平照亮了世界。我們的 Temple Emanu El 大家庭很榮幸舉辦這個活動，並歡迎來自大克利夫蘭社區的朋友加入我們的神聖家園。」

郵票消息以主題標籤 #HanukkahStamp 在社交媒體上分享。郵政署的 Facebook 專頁追隨者可以在以下位置查看郵票的故事：facebook.com/usps。

背景

光明節的意思是希伯來文的「奉獻」。光明節的故事始於馬凱比戰役的勝利，這是一支由猶太戰士組成的軍隊，以對抗希臘皇帝安提克四世的軍隊，他們的支持者褻瀆了耶路撒冷的聖殿，為希臘的宙斯建造了一座聖壇。

在奪回聖殿並準備重新奉獻神聖的空間後，崇拜者發現只有一小罐優質石油仍然存在，足以維持一天。他們沒有等待更多的油到達，而是點燃了聖殿燭台，奇蹟般地燃燒了八天。

油的奇蹟是用光明節的儀式照明來慶祝的，光明節是僅在光明節使用的九支燭台。光明節( hanukkiah) ，又稱 menorah ，擁有八根蠟燭，每晚一根，再加上一根稱為 "shamash"，這意味著僕人或助手用於照亮其他人。

第一晚的蠟燭放在最右端。在接下來的每一個晚上，還有一根額外的蠟燭放在前一晚的蠟燭的立即左側。蠟燭由左至右亮，因此燈光以最新的蠟燭開始。

這是一個以家庭為中心的節日，光明節慶祝活動通常在人們的家中舉行，其中包括遊戲、歌曲、禮物和盛宴。傳統的油炸食品包括 拉丁美洲 、薯仔煎餅和稱為 「 芝心」的甜甜圈。

光明節於希伯來日曆中基斯萊夫的 25 日開始，這日落在 11 月下旬或 12 月。2022 年，光明節由 12 月 18 日的日落時開始。

郵票藝術品

郵票藝術採用原始壁掛設計。纖維藝術經過手工染色、貼花和絎縫，形成了光明節的抽象形象。

藍色和紫色代表著天空，綠色和棕色代表著地球。明亮的黃色和橙色代表了燈光的節日，就像光明節也是眾所周知的。在郵票的底部，光明節（ Hanukkah ）、 Forever （ Forever ）和 USA （ USA ）這兩個字都出現在白色的大寫字母中。

Jeanette Kuvin Oren 是郵票設計師和藝術家。Ethel Kessler 是藝術總監。

郵政產品

顧客可以透過以下方法購買郵票和其他集郵產品：郵政商店 - usps.com/shopstamps；致電 844-737-7826；經 USA Philatelic 郵寄或在全國各地的郵局選購。

光明節郵票以一板 20 張發行。Forever 郵票的價值將與目前的 First-Class Mail 1–安士價格相同。

郵政署通常不收取營運費用的稅款，並依靠郵資、產品和服務的銷售來為其營運提供資金。

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