美国邮政总局发行新的光明节永久邮票

俄亥俄州查格林福尔斯2022年10月20日 /美通社/ -- 随着这枚充满活力的新邮票的发行，美国邮政总局继续其为光明节庆祝活动发行邮票的传统。

这个欢乐的犹太节日是为了纪念公元前2世纪收复耶路撒冷圣殿并献祭。光明节也被称为灯节，是家人和朋友聚在一起共同庆祝的时刻。

这枚邮票的揭幕仪式今天在伊曼纽埃尔神庙举行。

担任专员的美国邮政总局采购和财产法律执行顾问Lori Dym表示："我还记得小时候期盼光明节的情形，特别是传统的食品、礼品和游戏。现在，我很荣幸能代表65.5万美国邮政总局男女员工参加纪念这一令人愉悦的犹太节日的新邮票的揭幕仪式。"

与Dym一起出席仪式的还有伊曼纽埃尔神庙主持教士Susan Krantz、Rabbi Matt Cohen、邮票设计师和艺术家Jeanette Kuvin Oren、俄亥俄州奥兰治市长Katy Mulcahy、召集人兼伊曼纽埃尔神庙行政助理Darcy Hershey。

Krantz表示："美国邮政总局能够面向我们会众举办2022年光明节邮票发行首日典礼，伊曼纽埃尔神庙对此感到非常荣幸。我们感到自豪的是，美国邮政总局选择伊曼纽埃尔神庙认可了我们长期以来对社会正义的热情，这深深植根于我们的传统。我们的会众关心我们周围的世界，并参与帮助改善我们所生活的世界的工作。我们的神庙是一个联系、聚会、学习和实践精神生活的犹太机构。我们共同努力，为我们的生活和他人的生活带来意义。"

Cohen表示："光明节的神迹今年来的有点早！ 虽然我们光明节烛台还没有点燃，但这种共同的庆祝活动提醒我们，尽管有各种各样的困难，在时间和历史的长河中，犹太人的灯奇迹般地继续明亮地生长，用完整、祝福与和平照亮世界。我们的伊曼纽埃尔神庙很荣幸能主办这次活动，并欢迎我们来自大克利夫兰社区的朋友加入我们的神圣家园。"

社交媒体在使用#HanukkahStamp标签分享这些邮票的新闻。美国邮政总局的Facebook关注者可以在facebook.com/usps上查看邮票故事。

背景

光明节在希伯来语中的意思是"奉献"。光明节的故事源于一支由犹太战士组成的马加比军队战胜希腊皇帝安条克四世的军队。安条克四世的支持者亵渎了耶路撒冷的圣殿，在圣殿里竖起希腊神祗宙斯的祭坛。

在收回圣殿并准备重新奉献圣殿后，信徒们发现只剩下一小罐圣油——只够使用一天。他们没有等待更多油的到来，而是点燃了神庙的烛台，它奇迹般地燃烧了8天。

为了庆祝圣油的奇迹，人们点燃九枝灯台，这种灯台只在光明节使用。九枝灯台也叫烛台，可放8支蜡烛，一支代表光明节的一晚，还有个分支叫仆人灯（shamash），意思是用于点亮其他蜡烛的仆人或帮手蜡烛。

第一晚的蜡烛放在烛台的最右边。在之后的每一晚，将另一根蜡烛放在前一晚蜡烛的旁边。蜡烛从左到右点亮，因此是从最新的蜡烛开始点亮。

光明节是以家庭为中心的假日，庆祝活动通常在人们家中举行，包括游戏、唱歌、礼品和宴会。传统的油炸食品包括拉克（土豆煎饼）和甜甜圈（苏夫加尼约特）。

光明节从希伯来日历的基色娄月25日开始，即公历11月底或者12月。2022年的光明节自12月18日日落时开始。

邮票艺术品

邮票设计采用一个原创的壁挂图案。这种纤维艺术经过手工染色、嵌花和绗缝，打造了一幅光明节抽象图案。

蓝色和紫色代表天空，绿色和棕色代表大地。明亮的黄色和橙色代表着灯节，也就是众所周知的光明节。邮票底部是用白色大写字母印刷的Hanukkah、Forever和USA。

Jeanette Kuvin Oren是该邮票的设计师和艺术家。Ethel Kessler担任艺术总监。

邮政产品

客户可以通过usps.com/shopstamps的邮政商店、致电844-737-7826、通过USA Philatelic邮寄或在全国各地的邮局，购买邮票和其他集邮产品。

光明节永久邮票以20张的规格发行。永久邮票的价值始终与当前一类邮件1盎司的价格相当。

邮政总局一般不会接受税款用于运营支出，而是依靠邮资、产品和服务为其业务提供资金。

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