美國郵政署發行新郵票慶祝光明節

郵票插圖以原創掛牆抽象光明節圖像設計

俄亥俄州奧蘭治村2022年9月6日 /美通社/ --

活動：

美國郵政署秉承其慶祝光明節的傳統，發行全新的光明節 Forever（永久）郵票。光明節俗稱燭光節，是一個歡樂的猶太節日。

公眾可免費參加首日發行的特別儀式。現正使用主題標籤 #HanukkahStamp 分享郵票消息。

嘉賓：

美國郵政署採購及財產法管理顧問 Lori Dym

時間：

2022 年 10 月 20 日（星期四）上午 11 時 （美國東部時間）

地點：

Temple Emanu El 4545 Brainard Road

Orange Village, OH 44022-1503

敬請示覆：

鼓勵特別儀式參加者透過以下方式回覆：

usps.com/hanukkah。

背景：

光明節於希伯來日曆中基斯萊夫的 25 日開始，這日落在 11 月下旬或 12 月。2022 年，光明節由 12 月 18 日的日落時開始。

郵票插圖為一幅原創掛牆作品。纖維藝術作品經手工染色、貼花和絎縫，形成光明節的抽象形象，這是僅在光明節使用的九枝燭台。

Jeanette Kuvin Oren 是郵票的設計師和藝術家。Ethel Kessler 是藝術總監。

光明節郵票以一板 20 張發行。此 Forever 郵票的價值將與目前的 First-Class Mail 1–安士價格相同。

可於 9 月 20 日起在 usps.com/stamps 網上預訂光明節 Forever 郵票。

顧客可以透過以下方法購買郵票和其他集郵產品：郵政商店 - usps.com/shopstamps；致電 844-737-7826；經 USA Philatelic 郵寄或在全國各地的郵局選購。

郵政署通常不收取營運費用的稅款，並依靠郵資、產品和服務的銷售來為其營運提供資金。

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