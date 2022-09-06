USPS推出新邮票庆祝光明节

该邮票设计采用原创壁挂式抽象光明节图像

俄亥俄州奥兰治村2022年9月6日 /美通社/ --

事件：

美国邮政总局延续其庆祝光明节（一个喜庆的犹太节日，也称为光之节）的传统，发行了一枚新的光明节永久邮票。

发行首日举行专属仪式，免费向公众开放。有关邮票的新闻正通过#HanukkahStamp进行分享。

参与者：

USPS采购和物权法执行顾问Lori Dym

时间：

2022年10月20日（星期四），上午11时 美国东部时间

地点：

Temple Emanu El 4545 Brainard Road

俄亥俄州奥兰治村， 44022-1503

敬请回复：

我们鼓励发行仪式与会者通过以下网站回复：

usps.com/hanukah。

背景：

光明节从希伯来日历的基色娄月25日开始，即公历11月底或者12月。2022年的光明节自12月18日日落时开始。

邮票设计采用一个原创的壁挂图案。这种纤维艺术经过手工染色、嵌花和绗缝，打造了一幅仅在光明节才会使用的九枝烛台的抽象图案。

Jeanette Kuvin Oren是该邮票的设计师和艺术家。Ethel Kessler担任艺术总监。

光明节邮票以20张的规格发行。这枚永久邮票的价值始终与现行一类邮件1盎司的价格相当。

从9月20日开始，可通过usps.com/stamps在线订购光明节永久邮票。

客户可以通过 邮政商店 usps.com/shopstamps、拨打844-737-7826、 美国集邮中心 邮购或者在全国各地邮局购买该邮票和其他集邮产品。

邮政总局一般不会接受税款用于运营支出，而是依靠邮资、产品和服务为其业务提供资金。

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usps.com/news

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