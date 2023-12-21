美國郵政署推出龍年郵票迎接農曆新年

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U.S. Postal Service

21 Dec, 2023, 17:41 ET

華盛頓 2023年12月21日 /美通社/ -- 

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美國郵政署推出龍年郵票迎接農曆新年
美國郵政署推出龍年郵票迎接農曆新年

活動內容：

為迎接農曆新年，美國郵政署特別推出龍年主題郵票。

  
     
 

這枚永久 (Forever) 郵票的首日發行活動免費向公眾開放。歡迎以 #LunarNewYearDragon 和 #LunarNewYearStamps 標籤分享有關龍年郵票的消息。

  
     

發行方：

美國郵政署西太平洋地區零售與投遞業務副總裁 Eduardo H. Ruiz, Jr.

 
     

日期：

2024 年 1 月 25 日上午 11 點（太平洋標準時間）

  
     

地點：

國際區/中國城社區中心

  
 

719 Eighth Ave. S.

  
 

Seattle, WA 98104

  
     

敬請賜覆：

請首發儀式參加者登入 usps.com/lunarnewyeardragon 進行登記。

  
     

背景：

吉祥的龍年即將到來，美國郵政署現推出色彩繽紛的新款紀念郵票以同慶農曆新年。龍年將於 2024 年 2 月 10 日開始，至 2025 年 1 月 28 日結束。

  
     
 

世界各地的人們都會在農曆新年期間舉行巡遊，品嚐傳統美食，掛起金色和紅色的燈籠，共度這一傳統佳節。節慶期間，人們燃放鞭炮驅邪，打掃房屋，象徵着萬物復甦以迎接春天到來。人們寫對聯、送禮物、準備傳統菜餚，一同慶祝農曆新年。

  
     
 

據說在龍年出生的人均獲賦予成功、聰明、強大等特質。事實上，許多人認為龍是極為吉祥的生肖，因此計劃在龍年迎接新生兒的到來。龍是中國十二生肖中唯一的神獸，每隔 12 年，許多亞洲社區都會迎來一波嬰兒潮。

  

郵政產品

客戶可瀏覽 usps.com/shopstamps 上的郵政商店、致電 844-737-7826、透過 USA Philatelic 郵寄或在全國各地的郵局購買郵票及其他集郵產品。如需購買官方授權的郵票產品，請在 Amazon 網站上選購美國郵政署官方授權系列

請注意：美國郵政署是一間獨立的聯邦機構，該機構自負盈虧，向 1.67 億個地址提供可負擔、可信賴、安全的郵件和包裹遞送服務，每週六天或七天服務于各個美國社區。郵政署受两黨委員會監督，並正在實施一項名為 Delivering for America 的 10 年轉型計劃該計劃的目的是現代化郵政網絡，確保其長期的財務可持續性，大幅改善所有郵件和郵寄類別的服務，讓該機構繼續作為美國最受信任和珍視的品牌之一。

郵政署通常不接受稅金用於營運費用，而是依賴郵資、產品和服務的銷售來資助其營運。

如需有關美國郵政署媒體資源，包括廣播品質的影片和聲音以及靜態圖片，請瀏覽 美國郵政署新聞編輯室。在TwitterInstagramPinterest 和 LinkedIn 上關注我們。訂閱 美國郵政署的 YouTube 頻道並在 Facebook 讚好我們。如需了解更多關於郵政服務的資訊，請瀏覽usps.comfacts.usps.com

全國聯絡人：David P. Coleman
手提電話：202-425-1476
[email protected]

當地聯絡人：Kim Frum
[email protected] 
usps.com/news

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