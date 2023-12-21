美国邮政署推出龙年邮票迎接农历新年

News provided by

U.S. Postal Service

21 Dec, 2023, 17:50 ET

华盛顿2023年12月21日 /美通社/ -- 

事件：

美国邮政署发布龙年邮票纪念农历新年。




这款永久 (Forever) 邮票的首发日活动面向公众免费开放。可通过话题标记 #LunarNewYearDragon #LunarNewYearStamps 分享与该款邮票相关的信息。



人物：

美国邮政署西太平洋区零售和配送业务部副总裁 Eduardo H. Ruiz, Jr.



时间：

太平洋标准时间 2024 1 25 日上午 11





地点：

国际区/唐人街社区中心

719 Eighth Ave. S.

Seattle, WA 98104



敬请回复：

请参加首发仪式的嘉宾在 usps.com/lunarnewyeardragon 进行回复。



背景：

在吉祥的龙年即将到来之际，美国邮政署推出了色彩缤纷的新邮票来纪念农历新年。龙年从 2024 2 10 日开始，到 2025 1 28 日结束。




世界各地的人们将通过游行、品尝传统食物、挂起红色和金色的灯笼庆祝农历新年。 家家燃放鞭炮驱除邪灵，打扫房屋，预示着万物复苏以迎接春天的到来。 户户写对联、送礼物、准备传统佳肴，庆祝新的一年的到来。




据说龙年出生的人成功、睿智又强大。实际上，很多人都认为龙年十分吉利，打算生龙宝宝。由于中国十二生肖中唯一的神话生物""的吸引力，亚裔社区每 12 年都会迎来一次婴儿潮。
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美国邮政署推出龙年邮票迎接农历新年
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邮政产品

顾客可通过浏览 usps.com/shopstamps邮政商店、拨打 844-737-7826、利用 USA Philatelic 邮寄或者前往全国各地的邮局网点购买邮票和其他集邮品。如需购买官方授权的邮票产品，请在 Amazon 上选购美国邮政署官方授权产品

请注意：美国邮政署是一个独立的联邦机构，该机构自负盈亏，每周六天（通常是七天）以民众负担得起的价格、可靠且安全的方式将邮件和包裹配送到 1.67 亿个地址，为美国各个社区提供服务。邮政署受两党委员会监管，现今正在实施名为 Delivering for America 的 10 年改革计划旨在实现邮政网络现代化，恢复长期财务可持续性，显著改善所有邮寄和运输类别的服务，让美国邮政署始终位列美国最有价值和最值得信赖的品牌之林。

邮政署的运营费用通常并非来源于税金，而是依靠邮资、产品和服务的销售来为其运营提供资金。

如需获取美国邮政署媒体资源，包括广播级视频和音频以及静态照片，请访问 美国邮政署新闻编辑室。请关注我们的 TwitterInstagramPinterest 以及 LinkedIn。请订阅美国邮政署 YouTube 频道并在 Facebook 上给我们点赞。如需了解更多有关美国邮政署的信息，请访问 usps.com 和 facts.usps.com

国内联系人：David P. Coleman
电话：202-425-1476
[email protected]

当地联系人：Kim Frum
[email protected] 
usps.com/news

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