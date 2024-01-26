美國郵政署推出全新郵票迎接農曆新年

「三十多年來，美國郵政署一直發行以農曆新年為主題的郵票 ，這也是美國郵政史上最成功的郵票發行之一，」曾擔任獻詞官的美國郵政署西太平洋地區郵政服務零售和投遞業務副總裁 Eduardo H. Ruiz, Jr. 表示，「郵政署是美國最多樣化的工作場所之一，其客戶群十分多元化，與美國這個國家一樣。這枚郵票就是一個很好的範例，反映了我們國家豐富多元的文化傳承和傳統。」

參加發行儀式的還有西雅圖市長 Bruce Harrell；華盛頓大學教授兼大西雅圖地區亞太裔美國人倡導者協會主席 Connie So；Wing Luke 博物館館長 Joël Barraquiel Tan；APA Heritage Foundation 總裁 Claudine Cheng；西雅圖社區活動家和獲獎舞者 Tanya Woo；歌手 Cecilia Xu；西雅圖中國民間舞蹈團體和 Mak Fai 龍獅團。

「對許多亞裔美國人來說，農曆新年是一個拋開過去一年煩惱，迎來繁榮和好運的歡慶時刻，」華盛頓大學教授 So 表示，「這次龍年郵票發行儀式認可了亞裔美國人為美國帶來的多樣性和文化意義的重要性，並為西雅圖提供了一個宣傳農曆新年意義的機會。」

農曆新年郵票背景

2024 年 2 月 10 日，全世界數以億計的人同慶春節。春節從冬至後的第二個新月之夜開始，慶祝春天的到來和萬物復甦。這一天也標誌著龍年的開始，龍是中國十二生肖中的第五個生肖。龍年將於 2025 年 1 月 28 日結束。

世界上許多地方的中國人、朝鮮人、越南人和蒙古人傳統上都會在春節期間舉行遊行、聚會和其他特別慶祝活動。節慶期間，人們會燃放鞭炮驅邪，打掃房屋，象徵着萬物復甦以迎接春天的到來。人們會寫對聯、送禮物，一同慶祝農曆新年。節慶期間，人們會懸掛紅色和金色的燈籠作為裝飾，以示吉祥。同時準備傳統食物，迎接傳統的耕種季節。

龍被普遍認為是中國十二生肖中最吉祥的生肖，龍年出生的人據說會取得成功、擁有智慧和力量。事實上，許多人認為龍是極為吉祥的生肖，因此計劃在龍年迎接新生兒的到來。龍是十二生肖中唯一的神獸，每隔 12 年，許多亞洲社區都會因為其吸引力迎來一波嬰兒潮。

五行（金木水火土）也與每年的生肖有關。2024 年，農曆新年的到來也標誌著木龍年的開始。木龍的特徵與五行其他元素的龍不同，據說木龍年出生的人比較安靜、內向，但同時也是強有力的成功領導者，會全心投入工作。

自 2020 年起，為慶祝農曆新年假期，美國郵政署已推出第三套農曆新年系列郵票。這枚郵票是該系列的第五枚 Forever 郵票，這個系列將一直發行到 2031 年，後面還有蛇年、馬年、羊年、猴年、雞年、狗年和豬年郵票。

「農曆新年：龍年郵票的意義不僅是其在美國的郵資用途，」Wing Luke 博物館行政館長 Tan 表示，「它是推動更廣泛的共融與公平的舉措，因為 Wing Luke 博物館致力於促進種族和社會公平，我們讚賞郵政署透過郵票計劃提高人們對亞洲文化和傳承的認知，因為龍代表著力量、高貴和榮譽。」

郵票設計

藝術家 Camille Chew 用手工印刷的紙張製作了龍面具，然後將其裁剪、刻痕、摺疊成型。她用丙烯顏料和其他紙質元素（如花朵和流蘇）點綴面具，並在面具背面覆蓋一層紙漿。隨後將完成的面具置於白色背景上拍照。

龍面具以金色和紅色為主色調，融入了具有象徵意義的元素。金色寓意來年財運亨通，而紅色則被認為是與龍相稱的幸運色，據說龍是中國十二生肖中最吉祥的動物。

在藝術總監 Antonio Alcalá 的指導下，Chew 設計了這一系列郵票，創造出現代農曆新年的意象。Chew 的三維藝術作品參考了農曆新年遊行中所用色彩繽紛、裝飾精美的面具，喚起人們對喜慶和節日的感受。藝術家以其獨特的風格繪製了 12 生肖插圖，在一版 20 枚郵票的左右兩側，這些插圖呈現垂直綫條。

農曆新年：龍年一版 20 枚郵票以 Forever 郵票發行。Forever 郵票的價值始終與目前一級郵件 1 盎司的價格相當。

郵政產品

客戶可透過郵政商店、致電 844-737-7826 或在全國各地的郵局購買郵票及其他集郵產品。如需購買官方授權的郵票產品，請在 Amazon 網站上選購美國郵政署官方授權系列。

請注意：美國郵政署是一間獨立的聯邦機構，該機構自負盈虧，向 1.67 億個地址提供可負擔、可信賴、安全的郵件和包裹遞送服務，每週六天或七天服務於各個美國社區。郵政署受兩黨委員會監督，並正在實施一項名為 Delivering for America 的 10 年轉型計劃。該計劃的目的是現代化郵政網絡，確保其長期的財務永續性，大幅改善所有郵件和郵寄類別的服務，讓該機構繼續作為美國最受信任和珍視的品牌之一。

郵政署通常不接受稅金用於營運費用，而是依賴郵資、產品和服務的銷售來資助其營運。

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