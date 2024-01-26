美国邮政总局发布新邮票，庆祝农历新年的到来

26 Jan, 2024, 01:38 ET
龙在中国生肖中是吉祥的象征
西雅图2024年1月26日 /美通社/ -- 美国邮政总局于今日在西雅图历史悠久的唐人街国际区推出农历新年：龙年 Forever 邮票。邮政总局此次印制了 2200 万张邮票，目前可在邮局和 usps.com 购得。
使用话题标签 #LunarNewYearDragon 和 #LunarNewYearStamps 在社交媒体上分享该新闻。
26 Jan, 2024, 01:38 ET
龙在中国生肖中是吉祥的象征
西雅图2024年1月26日 /美通社/ -- 美国邮政总局于今日在西雅图历史悠久的唐人街国际区推出农历新年：龙年 Forever 邮票。邮政总局此次印制了 2200 万张邮票，目前可在邮局和 usps.com 购得。
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"三十多年以来，邮政总局每年都发布农历新年主题邮票，而这已成为邮政总局悠久历史上最为成功的邮票发行之一，"曾担任致辞官的美国邮政总局西太平洋地区零售和投递业务副总裁 Eduardo H. Ruiz, Jr. 表示，"美国邮政总局拥有美国最具多元性的工作环境，其客户群体也有着跟这个国家一样的多元面貌。这枚邮票是生动展示我国丰富多元文化遗产和传统的典范。"
仪式的其他参与者包括西雅图市市长 Bruce Harrell；华盛顿大学教授、美国亚太裔倡导组织大西雅图分会主席 Connie So；Wing Luke 博物馆馆长 Joël Barraquiel Tan；APA Heritage Foundation 总裁 Claudine Cheng；西雅图社区活动家、屡获殊荣的舞者 Tanya Woo；歌手 Cecilia Xu；西雅图中国民间舞蹈团和 Mak Fai 龙狮舞团。
"对于许多亚裔美国人而言，农历新年是一个欢庆的时刻，意味着抛开过去一年的烦恼，迎接未来的兴旺和好运，"华盛顿大学教授 So 表示，"此次龙年邮票的发行仪式，表示了亚裔美国人为美国带来的多样性和文化的重要性，同时为西雅图创造了一个宣传农历新年的重要意义的机会。"
农历新年邮票背景
全球超过十亿人将在 2024 年 2 月 10 日欢度新春假期。春节从冬至后的第二个新月之夜开始，欢庆春天的到来和万物复苏。这同时标志着龙年的开端。龙在中国十二生肖中位列第五。这次的龙年将直到 2025 年 1 月 28 日才会与我们告别。
世界各地的华人、朝鲜人、越南人和蒙古人传统上都会在春节期间举行游行、聚会以及其他特别活动。家家燃放鞭炮驱除邪灵，打扫房屋，预示着万物复苏以迎接春天的到来。他们会撰写春联，互赠礼物，以庆祝即将到来的新年。人们会悬挂红色和金色的节日灯笼作为装饰，以求好运，同时准备传统的食物，迎接传统的耕种季节。
许多人相信，龙是中国十二生肖中最吉祥的生肖之一，龙年出生的人被认为拥有成功、智慧和强大的品质。实际上，很多人都认为龙年十分吉利，打算生龙宝宝。每隔 12 年，很多亚洲社区都会因为"龙"这个十二生肖中唯一的神兽所具有的独特吸引力而迎来一波婴儿潮。
金木水火土这五行也与每年的生肖息息相关。2024 年的农历新年将标志着木龙年的开始。木龙的特质与其他几行的龙有所不同，一般认为其相对安静、内敛，但同时也是成功的、强有力的领导者，对所从事的工作能够全情投入。
自 2020 年开始，为庆祝农历新年假期，美国邮政总局已是第三次推出春节系列邮票。这是该系列中的第五张 Forever 邮票。该系列将一直延续到 2031 年，预计将继续发布蛇年、马年、羊年、猴年、鸡年、狗年和猪年的邮票。
"农历新年：龙年邮票的意义不仅限于其在美国的邮资用途，"Wing Luke 博物馆执行馆长 Tan 表示，"这是推动更广泛的包容和公平的重要举措。Wing Luke 博物馆致力于推动种族和社会公平，我们对美国邮政通过其邮票计划，来提高人们对亚洲文化和遗产的认知的做法表示赞赏，因为龙象征着力量、高贵和荣誉。"
邮票设计
艺术家 Camille Chew 采用手工印刷纸张制作了龙头面具，之后进行了裁切、镂空，并折叠成型。她以丙烯颜料和其他纸质元素（如花朵和流苏）为点缀，并在面具的背面涂覆了一层纸浆。面具完成后，置于白色背景中进行拍照。
金色和红色是龙头面具的主色调，其中融入了具有象征意义的元素。金色寓意来年财源广进，而红色则是与龙相配的幸运色，据说龙是中国十二生肖中最吉祥的动物。
Chew 在艺术总监 Antonio Alcalá 的指导下完成了这一系列邮票的设计，旨在呈现当代农历新年的景象。Chew 的三维艺术受到了农历新年巡游中色彩丰富、装饰精美的面具的启发，激发了庆祝和喜庆的氛围。艺术家以独特的风格绘制中国 12 生肖插图，这些插图在一版 20 枚邮票的左右两侧呈现垂直线条。
农历新年：龙年一版 20 枚邮票将作为 Forever 邮票发售。Forever 邮票的价值始终与当前一类邮件 1盎司的价格相当。
邮政产品
客户可前往邮政商店、致电 844-737-7826，或在全国各地的邮局购买此款邮票和其他集邮产品。若要购买官方授权的邮票产品，请在Amazon上选购美国邮政署官方授权系列产品。
请注意：美国邮政署是一个独立的联邦机构，该机构自负盈亏，每周六天（通常是七天）以民众负担得起的价格、可靠且安全的方式将邮件和包裹配送到 1.67 亿个地址，为美国各个社区提供服务。美国邮政正在两党理事会的监督下，实施为期十年的转型计划 Delivering for America，旨在实现邮政网络的现代化、恢复长期财务可持续性、显著改善所有邮件和运输服务，并保持其作为美国最有价值和最可靠品牌之一的地位。
邮政署的运营费用通常并非来源于税金，而是依靠邮资、产品和服务的销售来为其运营提供资金。
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