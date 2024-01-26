美国邮政总局发布新邮票，庆祝农历新年的到来

"三十多年以来，邮政总局每年都发布农历新年主题邮票，而这已成为邮政总局悠久历史上最为成功的邮票发行之一，"曾担任致辞官的美国邮政总局西太平洋地区零售和投递业务副总裁 Eduardo H. Ruiz, Jr. 表示，"美国邮政总局拥有美国最具多元性的工作环境，其客户群体也有着跟这个国家一样的多元面貌。这枚邮票是生动展示我国丰富多元文化遗产和传统的典范。"

仪式的其他参与者包括西雅图市市长 Bruce Harrell；华盛顿大学教授、美国亚太裔倡导组织大西雅图分会主席 Connie So；Wing Luke 博物馆馆长 Joël Barraquiel Tan；APA Heritage Foundation 总裁 Claudine Cheng；西雅图社区活动家、屡获殊荣的舞者 Tanya Woo；歌手 Cecilia Xu；西雅图中国民间舞蹈团和 Mak Fai 龙狮舞团。

"对于许多亚裔美国人而言，农历新年是一个欢庆的时刻，意味着抛开过去一年的烦恼，迎接未来的兴旺和好运，"华盛顿大学教授 So 表示，"此次龙年邮票的发行仪式，表示了亚裔美国人为美国带来的多样性和文化的重要性，同时为西雅图创造了一个宣传农历新年的重要意义的机会。"

农历新年邮票背景

全球超过十亿人将在 2024 年 2 月 10 日欢度新春假期。春节从冬至后的第二个新月之夜开始，欢庆春天的到来和万物复苏。这同时标志着龙年的开端。龙在中国十二生肖中位列第五。这次的龙年将直到 2025 年 1 月 28 日才会与我们告别。

世界各地的华人、朝鲜人、越南人和蒙古人传统上都会在春节期间举行游行、聚会以及其他特别活动。家家燃放鞭炮驱除邪灵，打扫房屋，预示着万物复苏以迎接春天的到来。他们会撰写春联，互赠礼物，以庆祝即将到来的新年。人们会悬挂红色和金色的节日灯笼作为装饰，以求好运，同时准备传统的食物，迎接传统的耕种季节。

许多人相信，龙是中国十二生肖中最吉祥的生肖之一，龙年出生的人被认为拥有成功、智慧和强大的品质。实际上，很多人都认为龙年十分吉利，打算生龙宝宝。每隔 12 年，很多亚洲社区都会因为"龙"这个十二生肖中唯一的神兽所具有的独特吸引力而迎来一波婴儿潮。

金木水火土这五行也与每年的生肖息息相关。2024 年的农历新年将标志着木龙年的开始。木龙的特质与其他几行的龙有所不同，一般认为其相对安静、内敛，但同时也是成功的、强有力的领导者，对所从事的工作能够全情投入。

自 2020 年开始，为庆祝农历新年假期，美国邮政总局已是第三次推出春节系列邮票。这是该系列中的第五张 Forever 邮票。该系列将一直延续到 2031 年，预计将继续发布蛇年、马年、羊年、猴年、鸡年、狗年和猪年的邮票。

"农历新年：龙年邮票的意义不仅限于其在美国的邮资用途，"Wing Luke 博物馆执行馆长 Tan 表示，"这是推动更广泛的包容和公平的重要举措。Wing Luke 博物馆致力于推动种族和社会公平，我们对美国邮政通过其邮票计划，来提高人们对亚洲文化和遗产的认知的做法表示赞赏，因为龙象征着力量、高贵和荣誉。"

邮票设计

艺术家 Camille Chew 采用手工印刷纸张制作了龙头面具，之后进行了裁切、镂空，并折叠成型。她以丙烯颜料和其他纸质元素（如花朵和流苏）为点缀，并在面具的背面涂覆了一层纸浆。面具完成后，置于白色背景中进行拍照。

金色和红色是龙头面具的主色调，其中融入了具有象征意义的元素。金色寓意来年财源广进，而红色则是与龙相配的幸运色，据说龙是中国十二生肖中最吉祥的动物。

Chew 在艺术总监 Antonio Alcalá 的指导下完成了这一系列邮票的设计，旨在呈现当代农历新年的景象。Chew 的三维艺术受到了农历新年巡游中色彩丰富、装饰精美的面具的启发，激发了庆祝和喜庆的氛围。艺术家以独特的风格绘制中国 12 生肖插图，这些插图在一版 20 枚邮票的左右两侧呈现垂直线条。

农历新年：龙年一版 20 枚邮票将作为 Forever 邮票发售。Forever 邮票的价值始终与当前一类邮件 1盎司的价格相当。

邮政产品

客户可前往邮政商店、致电 844-737-7826，或在全国各地的邮局购买此款邮票和其他集邮产品。若要购买官方授权的邮票产品，请在Amazon上选购美国邮政署官方授权系列产品。

请注意：美国邮政署是一个独立的联邦机构，该机构自负盈亏，每周六天（通常是七天）以民众负担得起的价格、可靠且安全的方式将邮件和包裹配送到 1.67 亿个地址，为美国各个社区提供服务。美国邮政正在两党理事会的监督下，实施为期十年的转型计划 Delivering for America，旨在实现邮政网络的现代化、恢复长期财务可持续性、显著改善所有邮件和运输服务，并保持其作为美国最有价值和最可靠品牌之一的地位。

邮政署的运营费用通常并非来源于税金，而是依靠邮资、产品和服务的销售来为其运营提供资金。

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