美通社发布白皮书：5种扩大英文新闻稿影响力的创新策略

北京2024年5月24日 /美通社/ -- 近日，美通社为助力企业海外新闻稿传播发布白皮书：《5种扩大英文新闻稿影响力的创新策略》。该白皮书通过介绍5种实操性方式，助力英文新闻稿落地传播，脱颖而出，让企业进一步吸引媒体、记者、利益相关人群和大众的关注。

白皮书下载地址：https://www.prnasia.com/mkt_events/sn_1007.shtml

众所周知，一篇英文新闻稿要实现传播价值面临着诸多困难，如怎样写出一篇优秀的英文新闻；记者人手紧张，他们可能会错过您的优秀内容；在发送新闻稿时，42% 的公关专业人士坦言，确保新闻能够精准触达关键受众，是他们面临的最大挑战... ...

带着这些挑战，我们向您特别推荐阅读，美通社最新发布的白皮书：《5种扩大英文新闻稿影响力的创新策略》，以下是报告的部分精彩内容：

1、创建多渠道新闻稿

在 Cision 美通社，我们一直鼓励客户在新闻稿中加入图片或视频，因为事实证明，多媒体可将读者的参与度提高六倍之多。而当您的英文新闻稿包含多媒体素材时，就不妨考虑将其转化为多渠道新闻稿（Multichannel News Release 简称：MNR）。

而进一步了解MNR，它是一种企业新闻传播的多渠道解决方案，可以有效吸引记者的关注。

MNR可以让品牌新闻拥有一个定制化的专属页面，并整合多种多媒体素材；同时可以按点击付费展示广告等方式，让企业新闻更具吸引力。最后，MNR还可以让新闻稿拥有传播报告，使传播效果可以被衡量。

2、为新闻稿选择增强发布

新闻稿在媒体的展现形式，大部分时候是标题文字链的形式，那么有没有一种更具吸引力的展现方式？

报告为企业客户推荐了——增强发布解决方案。该方案可以将新闻稿发布在特定的媒体网站的相关频道，可以让新闻稿在文字的基础上，匹配图片、视频等多媒体元素或互动的内容，最终以原生文章的形式，让品牌内容与版面融为一体。

3、搭配短小精致的衍生社交内容

PR要善于发掘企业新闻内容中，是否有一些有趣的，适合社交媒体传播的信息点，如果有就可以将这些信息点进行提炼和二次创造，以碎片式、亮点式的方式在社交媒体曝光，并通过链接引导至完整的企业新闻稿。

在创作短小精致的内容时，报告给出了三种方法：1）内容简明扼要；2）增加可视化元素；3）量身打造平台内容。更具体的方法指导，请参阅完整报告。

此外，可视化元素这一环节，报告还指出：网络用户更偏爱视频，我们不妨考虑将您的新闻稿转化为专为社交媒体制作的社交视频。

而美通社推出的“Social Video”，就可根据新闻稿、博客文章或调研报告等内容，制作出 30-45 秒短视频，并通过美通社的海外社交平台进行推广，吸引社交平台上的受众互动与传播参与，获得有保证的视频浏览量。

4、让员工参与企业新闻传播

报告认为，让员工参与公司新闻的传播是对传播策略的绝佳补充。

虽然客户可能更关心解决方案，但不要忘了，我们还可以让员工以品牌大使的身份，谈论新品发布、服务升级或多元化与可持续发展等举措，可增加公司新闻的可信度和真实性。

5、为企业新闻举办VPD

企业发布新闻稿时，可以考虑策划一场虚拟媒体日（Virtual Press Day，简称：VPD）。

报告认为，虚拟媒体日是所有传播策略的点睛之笔，尤其经过大流行后，许多公司不得不将其传统的现场活动转为线上形式，这使得大部分职场人士已经对此建立习惯，我们不妨沿用这个方式为重要的新闻稿举办VPD，使媒体可以在研讨会上获得信息并进行提问。

一篇新闻稿是企业故事的起点，只要通过创造性的方法传递信息，相信您的故事定能从众多报道中脱颖而出，而美通社提供的一系列工具，也将持续助您放大新闻稿的影响力。

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