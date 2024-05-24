美通社發布白皮書：5種擴大英文新聞稿影響力的創新策略

北京2024年5月24日 /美通社/ -- 近日，美通社為助力企業海外新聞稿傳播發布白皮書：《5種擴大英文新聞稿影響力的創新策略》。該白皮書通過介紹5種實操性方式，助力英文新聞稿落地傳播，脫穎而出，讓企業進一步吸引媒體、記者、利益相關人群和大眾的關注。

白皮書下載地址：https://www.prnasia.com/mkt_events/sn_1007.shtml

眾所周知，一篇英文新聞稿要實現傳播價值面臨著諸多困難，如怎樣寫出一篇優秀的英文新聞；記者人手緊張，他們可能會錯過您的優秀內容；在發送新聞稿時，42% 的公關專業人士坦言，確保新聞能夠精准觸達關鍵受眾，是他們面臨的最大挑戰... ...

帶著這些挑戰，我們向您特別推薦閱讀，美通社最新發布的白皮書：《5種擴大英文新聞稿影響力的創新策略》，以下是報告的部分精彩內容：

1、創建多渠道新聞稿

在 Cision 美通社，我們一直鼓勵客戶在新聞稿中加入圖片或視頻，因為事實證明，多媒體可將讀者的參與度提高六倍之多。而當您的英文新聞稿包含多媒體素材時，就不妨考慮將其轉化為多渠道新聞稿（Multichannel News Release 簡稱：MNR）。

而進一步了解MNR，它是一種企業新聞傳播的多渠道解決方案，可以有效吸引記者的關注。

MNR可以讓品牌新聞擁有一個定制化的專屬頁面，並整合多種多媒體素材；同時可以按點擊付費展示廣告等方式，讓企業新聞更具吸引力。最後，MNR還可以讓新聞稿擁有傳播報告，使傳播效果可以被衡量。

2、為新聞稿選擇增強發布

新聞稿在媒體的展現形式，大部分時候是標題文字鏈的形式，那麼有沒有一種更具吸引力的展現方式？

報告為企業客戶推薦了——增強發布解決方案。該方案可以將新聞稿發布在特定的媒體網站的相關頻道，可以讓新聞稿在文字的基礎上，匹配圖片、視頻等多媒體元素或互動的內容，最終以原生文章的形式，讓品牌內容與版面融為一體。

3、搭配短小精致的衍生社交內容

PR要善於發掘企業新聞內容中，是否有一些有趣的，適合社交媒體傳播的信息點，如果有就可以將這些信息點進行提煉和二次創造，以碎片式、亮點式的方式在社交媒體曝光，並通過鏈接引導至完整的企業新聞稿。

在創作短小精致的內容時，報告給出了三種方法：1）內容簡明扼要；2）增加可視化元素；3）量身打造平台內容。更具體的方法指導，請參閱完整報告。

此外，可視化元素這一環節，報告還指出：網絡用戶更偏愛視頻，我們不妨考慮將您的新聞稿轉化為專為社交媒體制作的社交視頻。

而美通社推出的"Social Video"，就可根據新聞稿、博客文章或調研報告等內容，制作出 30-45 秒短視頻，並通過美通社的海外社交平台進行推廣，吸引社交平台上的受眾互動與傳播參與，獲得有保證的視頻瀏覽量。

4、讓員工參與企業新聞傳播

報告認為，讓員工參與公司新聞的傳播是對傳播策略的絕佳補充。

雖然客戶可能更關心解決方案，但不要忘了，我們還可以讓員工以品牌大使的身份，談論新品發布、服務升級或多元化與可持續發展等舉措，可增加公司新聞的可信度和真實性。

5、為企業新聞舉辦VPD

企業發布新聞稿時，可以考慮策劃一場虛擬媒體日（Virtual Press Day，簡稱：VPD）。

報告認為，虛擬媒體日是所有傳播策略的點睛之筆，尤其經過大流行後，許多公司不得不將其傳統的現場活動轉為線上形式，這使得大部分職場人士已經對此建立習慣，我們不妨沿用這個方式為重要的新聞稿舉辦VPD，使媒體可以在研討會上獲得信息並進行提問。

一篇新聞稿是企業故事的起點，只要通過創造性的方法傳遞信息，相信您的故事定能從眾多報道中脫穎而出，而美通社提供的一系列工具，也將持續助您放大新聞稿的影響力。

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