Meijer abrirá un nuevo supercentro en Plymouth Township el 30 de septiembre

El nuevo establecimiento será la tienda número 130 de esta cadena minorista familiar en Míchigan

PLYMOUTH TOWNSHIP, Míchigan, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer ha anunciado hoy que inaugurará su nuevo supercentro en Plymouth Township el 30 de septiembre, con lo que el número de tiendas de la cadena en Míchigan ascenderá a 130. El nuevo supercentro, de 159,000 pies cuadrados, está situado en 48025 5 Mile Rd.

La tienda contará con una amplia variedad de productos frescos y artículos básicos de alimentación a un precio que los habitantes de Míchigan conocen y valoran, incluyendo secciones de panadería, carnicería, marisco y charcutería, una zona de flores, un centro de jardinería y secciones de ropa y artículos para el hogar. El supercentro también contará con una farmacia con servicio completo y opción de recogida desde el auto, una sección de salud y belleza, una amplia sección de productos para mascotas, electrónica, juguetes y artículos deportivos. Se darán a conocer más detalles sobre la tienda cuando se acerque la fecha de su inauguración oficial.

El 2 de septiembre se inaugurará una gasolinera Meijer Express junto a la tienda, ideal para paradas rápidas, con expendio de bebidas y aperitivos o comida preparada para llevar. Los clientes de Meijer disfrutan de las recompensas que obtienen a través del programa de fidelización mPerks de la cadena, que pueden utilizar para ahorrar en la compra o para conseguir hasta $1 de descuento por galón de combustible en las gasolineras Meijer Express. Registrarse es gratis y muy fácil en meijer.com/mperks, o a través de la aplicación gratuita de Meijer.

"El valor y la comodidad que ofrecen nuestros supercentros Meijer no tienen parangón, y estamos encantados de poder ofrecerlos a los clientes de Plymouth Township que buscan un lugar donde encontrar todo lo que necesitan", afirmó Maureen Mitchell, vicepresidenta de la región del sureste de Míchigan de Meijer. "Estamos muy comprometidos con esta zona y esperamos reforzar las colaboraciones existentes y establecer otras nuevas aquí con las organizaciones locales".

La nueva tienda también contará con las populares herramientas de ahorro y compra digital de la cadena, entre las que se incluyen mPerks, Shop & Scan, Meijer Home Delivery y Pickup, lo que ofrecerá a los clientes la flexibilidad de comprar cuando y como les resulte más cómodo.

Los clientes que ya conocen las marcas de esta cadena de supermercados estarán encantados de saber que la nueva tienda en Plymouth ofrecerá muchas de sus marcas favoritas de Meijer, entre ellas Frederik's by Meijer y True Goodness. Estas marcas exclusivas ofrecen el valor de las marcas propias, junto con una gama de productos de alta calidad exclusiva de cada minorista. "Frederik's by Meijer", la marca prémium de la cadena minorista, ofrece sabores auténticos e innovadores, siguiendo el espíritu de su homónimo, Fred Meijer, a través de docenas de líneas de productos. "True Goodness" ofrece productos elaborados de forma responsable y libres de más de 100 ingredientes, lo que hace que las opciones saludables sean más asequibles y accesibles.

Todavía hay ofertas de empleo por horas, a tiempo parcial y a tiempo completo disponibles en la tienda Meijer de Plymouth. Los candidatos ideales deben tener ganas de crecer formando parte del equipo de Meijer y de ofrecer un servicio al cliente excepcional. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud en línea en jobs.meijer.com/stores.

Gracias al apoyo de sus clientes, Meijer se ha arraigado profundamente en la vida de Míchigan. La cadena minorista cuenta con más de 40,000 empleados en todo el estado y mantiene su compromiso de apoyar las causas, los eventos y las organizaciones que más importan a los habitantes de Míchigan. En el sureste de Míchigan, esto incluye colaborar con el Gleaners Food Bank of Southeastern Michigan para luchar contra el hambre, apoyar lugares emblemáticos de la comunidad como el zoológico de Detroit y The Henry Ford Museum & Greenfield Village, y colaborar con equipos locales muy queridos por los aficionados, como el Gran Premio de Detroit, los Detroit Lions, los Detroit Tigers y los Detroit Red Wings.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena minorista de propiedad privada y gestión familiar que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de alimentación, tiendas de barrio y establecimientos exprés repartidos por todo el medio oeste de EE. UU. Como pioneros del concepto de "todo en uno", más de 70,000 empleados de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra agradable y sencilla, tanto en tienda como en línea, con una amplia variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos básicos para el hogar y productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente como una de las mejores empresas para trabajar y dona cada año al menos el 6 % de sus beneficios para fortalecer a sus comunidades. Para obtener más información sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

FUENTE Meijer