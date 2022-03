Meijer acelera su compromiso de reducir las emisiones de carbono en un 50 % para 2025 con un proyecto de energía solar renovable

"En Meijer estamos motivados para generar un impacto en las comunidades locales a las que atendemos y en otros lugares, al poner de nuestra parte y tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones de carbono", comentó Rick Keyes, presidente y director ejecutivo de Meijer. "En Meijer hemos realizado avances significativos a lo largo de los años para integrar la sostenibilidad en nuestras operaciones diarias. Estamos comprometidos con estos esfuerzos continuos, y un proyecto como este nos acerca a nuestros objetivos de sostenibilidad líderes en el sector".

Cada año, el proyecto Solar Pisgah Ridge generará aproximadamente 200,000 megavatios hora de energía para el primer año dedicado a Meijer. Esta energía limpia supondrá una reducción de más de 103,000 toneladas métricas de CO2e de las operaciones del minorista, lo que equivale a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que supone la retirada de más de 20,000 vehículos de la carretera o el carbono secuestrado de 125,000 acres de bosques en los Estados Unidos.

"Los activos de energía renovable como el proyecto Solar Pisgah Ridge contribuyen a una economía más limpia y robusta y ayudan a crear una infraestructura energética más diversa. Nos complace trabajar con Meijer para crear puestos de trabajo, fortalecer la economía local y generar energía más limpia, a la vez que les ayudamos a alcanzar su objetivo de reducción de carbono", sostuvo Chris Fallon, presidente de Duke Energy Sustainable Solutions.

Este anuncio se produce tras el reciente compromiso de Meijer de reducir el 50 % de sus emisiones absolutas de carbono para 2025. El proyecto de energía solar renovable con Duke Energy Sustainable Solutions es la primera de las múltiples alianzas estratégicas que Meijer formará para lograr su objetivo de reducción de carbono, el cual se basa en la misión de la compañía de ser un buen vecino al atender a sus comunidades y proteger al planeta para el futuro.

Meijer se basa en su compromiso de larga data con el medioambiente al integrar la sostenibilidad en las operaciones diarias, abordar la reducción del carbono y los residuos, reciclar, ofrecer productos locales y sostenibles y continuar con el crecimiento responsable.

"Nos enorgullece formar parte de este proyecto para permitir la creación de energía a través de una fuente de energía renovable", expresó Erik Petrovskis, director de Cumplimiento Ambiental y Sostenibilidad de Meijer. "Creemos que tenemos la responsabilidad de mejorar el mundo que nos rodea porque es lo correcto".

Schneider Electric, el asesor global líder en adquisiciones corporativas de energía renovable, brindó apoyó a Meijer en la selección del proyecto solar y las negociaciones relativas al mismo.

"Al tratarse de una de las mayores cadenas de supermercados del medio oeste, Meijer se ha comprometido a reducir sus emisiones de carbono para 2025, y para Schneider Electric es un honor brindarle asesoría sobre cómo agregar la energía renovable a su cartera", señaló Steve Wilhite, presidente del Negocio de Sostenibilidad de Schneider Electric. "La necesidad de que las organizaciones tomen medidas inmediatas para descarbonizarse alcanza un máximo histórico, y nos entusiasma ver a organizaciones como Meijer tomar la delantera en la inclusión de la energía renovable como parte de su estrategia a largo plazo".

Acerca de Meijer: Meijer es un minorista de Gran Rapids, Míchigan, que opera 258 supercentros y supermercados en Míchigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin. Meijer, una empresa privada de operación familiar desde 1934, fue pionera en el concepto de "compras en un solo lugar" ("one-stop shopping") y ha evolucionado a lo largo de los años para incluir amplios departamentos de productos frescos y cárnicos, así como farmacias, departamentos integrales de vestuario, departamentos de mascotas, centros de jardinería, juguetes y electrónica. Para obtener más información sobre Meijer, visite www.meijer.com. Siga a Meijer en Twitter en twitter.com/Meijer y twitter.com/MeijerPR o siga a la compañía en www.facebook.com/meijer.

Acerca de Duke Energy Sustainable Solutions: Duke Energy Sustainable Solutions (DESS) es una marca comercial no regulada de Duke Energy (NYSE: DUK), una compañía de la lista Fortune 150 y uno de los mayores holdings de energía de los Estados Unidos, con sede en Charlotte, Nueva Jersey.

Duke Energy Sustainable Solutions es líder en energía sostenible y ayuda a las grandes empresas a disminuir los costos de energía, reducir las emisiones y aumentar la resiliencia. El equipo proporciona energía de reserva resiliente eólica y solar, y servicios administrados de energía para más de 1,000 proyectos en los Estados Unidos, con una capacidad eléctrica total de más de 5,100 megavatios de energía renovable no regulada. Visite Duke Energy Sustainable Solutions y sígala en LinkedIn y YouTube para obtener más información.

Duke Energy está ejecutando una agresiva estrategia de energía limpia con el fin de crear un futuro energético más inteligente para sus clientes y comunidades, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono en al menos un 50 % para 2030 y lograr cero emisiones netas para 2050. La compañía es uno de los principales proveedores de energía renovable de los Estados Unidos y se encuentra en vías de operar o comprar 16,000 megavatios de capacidad de energía renovable para 2025. Puede encontrar más información sobre la empresa en duke-energy.com.

* Duke Energy Sustainable Solutions es una marca comercial no regulada de Duke Energy Corporation e incluye las siguientes subsidiarias de Duke Energy Corporation, que están registradas para realizar transacciones comerciales en varios estados y pueden ser etiquetadas como Duke Energy Sustainable Solutions para fines de marketing: Duke Energy One, Inc.; Duke Energy Commercial Enterprises, Inc.; Duke Energy Renewables, Inc.; Duke Energy Renewables Commercial, LLC; Duke Energy Renewable Services, LLC.; Duke Energy Renewables Storage, LLC; Duke Energy Renewables Wind, LLC.; Duke Energy Renewables Solar, LLC.; y REC Solar Commercial Corporation.

Acerca de Schneider Electric: El propósito de Schneider es empoderar a todos para que aprovechen al máximo nuestra energía y nuestros recursos, y así acercar el progreso y la sostenibilidad para todos. Llamamos a esto "La vida está en marcha" (Life Is On). Nuestra misión es ser su socio digital en materia de sostenibilidad y eficiencia. Impulsamos la transformación digital mediante la integración de tecnologías de energía y procesos líderes a nivel mundial, productos, controles, software y servicios que se conectan del terminal a la nube a lo largo de todo el ciclo de vida, lo que permite la gestión integrada de la empresa para hogares, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias. Somos la empresa más local entre las empresas globales. Abogamos por los estándares abiertos y los ecosistemas de alianzas que se apasionan por nuestros valores compartidos de Propósito Significativo, Inclusión y Empoderamiento. www.se.com.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1758868/Renewables___Solar_7___IMAGE__1.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer

SOURCE Meijer