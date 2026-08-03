Meijer agradece a las familias del Medio Oeste con seis semanas de descuentos en más de 1000 productos de uso diario

El programa se suma al calendario anual de la empresa, que ofrece descuentos en productos de uso diario y que ya ha permitido a los clientes ahorrar 2,5 millones de dólares en 2026

GRAND RAPIDS, Míchigan., 3 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer ha anunciado hoy que ofrecerá descuentos en una selección rotativa de más de 1000 productos de alimentación populares hasta el 8 de septiembre de 2026, como agradecimiento a las familias del Medio Oeste por elegir sistemáticamente esta cadena de supermercados para hacer la compra.

La selección rotativa de artículos con descuento incluye cientos de categorías de productos, entre las que se encuentran algunas de las más populares de la cadena, como la carne, las frutas y verduras, los aperitivos, los cereales y los productos para el hogar. Algunos artículos destacados seguirán teniendo descuento durante las seis semanas completas, entre ellos:

Paleta de cerdo entera recién llegada de Meijer: $1,79/lb, rebajada de $2,99/lb

Muslos de pollo frescos del Family Pack de Meijer: $0,99/lb, rebajados desde $1,39/lb

Fresas, 16 oz.: $2,50, rebajadas de $2,99

Sandía entera sin pepitas: $4,99, rebajada de $8,99

Papel higiénico Meijer Soft & Strong, paquete de 18 rollos gigantes: $10,49, rebajado de $13,99

Frosted Flakes de Kellogg's, 12 oz.: $2,99, rebajados de $4,29

Encurtidos Vlasic, 24 oz. : $2,50, rebajados de $3,49

"Los habitantes del Medio Oeste trabajan duro para ganarse el dinero, y creemos que no deberían tener que esforzarse igual de mucho para ahorrar en la compra", afirmó Don Sanderson, director de comercialización y marketing de Meijer. "Estamos orgullosos del valor que ofrecemos a nuestros clientes los 365 días del año, y esta es nuestra forma de darles las gracias ahora que las familias disfrutan al máximo de las últimas semanas de verano".

Los clientes no tienen que hacer nada especial ni diferente para beneficiarse de estos descuentos, ya que estos ya se reflejarán en el precio de venta en tienda, en Meijer.com y en la aplicación de Meijer. Como siempre, los clientes de Meijer disponen de varias formas de comprar, como en tienda, recogida en tienda o entrega a domicilio.

La promoción se basa en la trayectoria de la cadena minorista en materia de ofrecer valor para el cliente. Meijer ocupa el primer puesto en el Medio Oeste según el American Customer Satisfaction Index por la frecuencia de sus rebajas y promociones, así como por la comodidad de sus tiendas.

La marca Meijer de la empresa es un elemento clave del valor que los clientes perciben al comprar en esta cadena minorista. Esto se ha visto reforzado por un programa de descuentos de un año de duración en productos básicos de la marca Meijer, que ya ha supuesto un ahorro de 2,5 millones de dólares para los clientes en 2026. Esta tendencia continuará durante la temporada navideña, ya que la cadena de tiendas tiene previsto ofrecer importantes descuentos en productos básicos de la marca Meijer que contribuyan a que estas fiestas sean especiales.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena minorista de propiedad privada y gestión familiar que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, supermercados, tiendas de barrio y establecimientos exprés repartidos por todo el medio oeste de EE. UU. Como pioneros del concepto de "todo en uno", más de 70 000 empleados de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra agradable y sencilla, tanto en tienda como en línea, con una amplia variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos básicos para el hogar y productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente como una de las mejores empresas para trabajar y dona cada año al menos el 6 % de sus beneficios para fortalecer a sus comunidades. Para obtener más información sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

FUENTE Meijer