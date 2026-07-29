Meijer se convierte en el primer minorista de Míchigan en aceptar las prestaciones del programa WIC para pedidos de comestibles por Internet

El acceso a las compras digitales y a la entrega a domicilio mejora el acceso a los productos alimenticios básicos para los beneficiarios del programa WIC de Míchigan

GRAND RAPIDS, Míchigan, 29 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En el marco de su compromiso continuo de atender a las familias y mejorar el acceso a alimentos nutritivos, Meijer se convierte en el primer minorista de Míchigan en aceptar ahora las prestaciones del programa Women, Infants, and Children (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, WIC) para compras en línea y a través de la aplicación, lo que ofrece a los clientes una opción más cómoda para adquirir productos alimenticios básicos en todo Míchigan.

Los clientes del estado ya pueden utilizar sus prestaciones del programa WIC para los pedidos realizados en Meijer.com y en la aplicación móvil de Meijer, lo que convierte a Meijer en el primer minorista del estado en ofrecer el pago mediante el programa WIC para compras de alimentación en línea y a través de la aplicación. Anteriormente, los clientes de Míchigan solo podían utilizar las prestaciones del programa WIC en tiendas.

"Como empresa familiar, Meijer es consciente de lo importante que es facilitar a todas las familias la compra de alimentos saludables para el día a día", afirmó Don Sanderson, director de comercialización y marketing de Meijer. "Estamos orgullosos de ser la primera cadena minorista en ofrecer este servicio en Míchigan, continuando así con nuestra tradición de mejorar la accesibilidad para los clientes de Míchigan".

Para utilizar las prestaciones del programa WIC por Internet, los clientes deben añadir su tarjeta WIC a su cuenta de mPerks, lo que les permite disfrutar de una experiencia de compra personalizada que destaca los productos alimenticios que pueden acogerse a las prestaciones. Esto permite a los clientes identificar más fácilmente los productos que cumplen los requisitos mientras realizan sus compras.

Para mejorar aún más la accesibilidad, Meijer ofrece entrega a domicilio gratuita a los clientes que utilicen las prestaciones del programa WIC en Meijer.com o en la aplicación de Meijer, lo que supone una mayor comodidad para las familias. Los clientes también pueden utilizar el servicio Meijer Pickup, que es gratuito para pedidos de 35 dólares o más.

"El programa WIC de Míchigan se compromete a garantizar que todas las familias que cumplan los requisitos tengan un acceso cómodo y equitativo a los alimentos saludables que necesitan para desarrollarse plenamente", afirmó Christina Herring, directora del programa WIC en Míchigan. "Esta colaboración con Meijer supone un importante paso adelante en la modernización de la experiencia de compra del programa WIC, ya que permite ampliar el acceso digital, reducir las barreras y ofrecer a las familias una mayor flexibilidad a la hora de canjear sus prestaciones. Estamos orgullosos de colaborar con socios que compartan nuestro compromiso de mejorar los resultados sanitarios de las mujeres, los bebés y los niños en todo Míchigan".

En Míchigan, aproximadamente 190 000 mujeres, bebés y niños menores de 5 años reciben prestaciones del programa WIC cada año. Los clientes pueden obtener más información sobre el programa WIC visitando Michigan.gov/WIC o llamando al 211 para localizar un centro WIC cercano. Puede encontrar más información sobre la oferta de Meijer para el programa WIC en meijer.com/shopping/services/WIC.html.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena minorista de propiedad privada y gestión familiar que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, supermercados, tiendas de barrio y establecimientos exprés repartidos por todo el medio oeste de EE. UU. Como pioneros del concepto de "todo en uno", más de 70 000 empleados de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra agradable y sencilla, tanto en tienda como en línea, con una amplia variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos básicos para el hogar y productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente como una de las mejores empresas para trabajar y dona cada año al menos el 6 % de sus beneficios para fortalecer a sus comunidades. Para obtener más información sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

FUENTE Meijer