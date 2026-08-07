Meijer anuncia las próximas jornadas de doble contribución para apoyar a los bancos de alimentos del Medio Oeste

La cadena de tiendas maximizará los aportes de los clientes a su programa de lucha contra el hambre Simply Give el 15 de agosto y el 12 de septiembre

GRAND RAPIDS, Míchigan, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer ha anunciado hoy las próximas jornadas de doble contribución (double match) de su programa de lucha contra el hambre Simply Give. Los clientes que añadan una tarjeta de donación Simply Give a su carrito de la compra el 15 de agosto y el 12 de septiembre tendrán un impacto aún mayor en sus comunidades, ya que Meijer convertirá su aporte de 10 dólares en 30 dólares para el banco de alimentos local asociado a esa tienda, con el fin de ayudar a mantener sus estanterías bien surtidas para las familias necesitadas. El programa de lucha contra el hambre, que se desarrolla durante todo el año, ofrece seis jornadas de doble contribución al año con las que se presta apoyo a cerca de 600 bancos de alimentos de todo el Medio Oeste.

"Simply Give sigue marcando una diferencia significativa para nuestros bancos de alimentos asociados y para las familias del Medio Oeste a las que atienden", afirmó Melissa Conway, directora de Colaboraciones Comunitarias y Donaciones de Meijer. "Dado que todas las donaciones se destinan a nivel local, este programa ayuda a los bancos de alimentos a responder a las necesidades específicas de sus comunidades, al tiempo que ofrece a nuestros clientes una forma sencilla de apoyar a nuestros vecinos que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Gracias a nuestras jornadas de doble contribución, su donación tiene un impacto aún mayor".

A través del programa de ayuda contra el hambre Meijer Simply Give, los clientes pueden añadir una tarjeta de donación de 10 dólares al pasar por caja en cualquier momento del año, y cada contribución se convierte en una tarjeta regalo de Meijer válida únicamente para alimentos que se entrega directamente a un banco de alimentos local colaborador que seleccione esa tienda. El programa ofrece a los socios de los bancos de alimentos la flexibilidad necesaria para adquirir los alimentos que sus usuarios más necesitan, incluidos productos frescos, lácteos, carne y otros productos básicos, así como artículos para bebés, como comida, leche de fórmula y pañales.

Dado que las donaciones de Simply Give se destinan a las comunidades en las que se realizan, los clientes pueden estar seguros de que su apoyo está ayudando a una organización local a atender a sus vecinos más cercanos. Desde su puesta en marcha en 2008, el programa Simply Give ha recaudado más de 100 millones de dólares en donaciones y ha contribuido a proporcionar más de 940 millones de comidas para apoyar las iniciativas de lucha contra el hambre en todo el Medio Oeste.*

Las tarjetas de donación para la lucha contra el hambre de Simply Give se pueden encontrar en cualquier tienda Meijer cerca de la zona de cajas, en Meijer.com y a través de la aplicación móvil de Meijer.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena minorista de propiedad privada y gestión familiar que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, supermercados, tiendas de barrio y establecimientos exprés repartidos por todo el medio oeste de EE. UU. Como pioneros del concepto de "todo en uno", más de 70 000 empleados de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra agradable y sencilla, tanto en tienda como en línea, con una amplia variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos básicos para el hogar y productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente como una de las mejores empresas para trabajar y dona cada año al menos el 6 % de sus beneficios para fortalecer a sus comunidades. Para obtener más información sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

*Una comida equivale a 25 centavos. El cálculo de las comidas se basa en el coste medio aproximado de una comida de una selección de despensas de alimentos de Meijer.

FUENTE Meijer