Meijer facilita la vacunación gracias a una nueva función de reserva de citas y a una mayor oferta de vacunas a través del dispositivo móvil

La cadena minorista del Medio Oeste de EE. UU. anuncia más opciones para satisfacer las necesidades de vacunación de los clientes de cara al nuevo curso escolar y a la temporada de resfriados y gripe

GRAND RAPIDS, Míchigan, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer está ayudando a más clientes a cuidar de su salud facilitando la programación y el acceso a las vacunas recomendadas en todo el Medio Oeste. Ahora que se acerca el nuevo curso escolar y la temporada de gripe y enfermedades respiratorias, Meijer ha puesto en marcha un nuevo servicio que permite a los pacientes concertar citas para vacunarse con mucha antelación, incluso antes de que las vacunas estén disponibles en el stock de la cadena.

Pensado para familias y personas con una agenda apretada que están organizando sus planes para el otoño, los clientes ya pueden reservar con antelación en rx.meijer.com. Además de la vacuna contra la gripe, Meijer ofrece una amplia gama de vacunas que se recomiendan habitualmente, entre las que se incluyen las vacunas contra el VSR, el herpes zóster, la neumonía y el COVID*, siempre que se cumplan los requisitos de edad, elegibilidad y disponibilidad.

"Ahora que las familias y las comunidades se preparan para el nuevo curso escolar y la temporada de resfriados y gripe, Meijer Pharmacy es un punto de venta integral de confianza donde pueden encontrar las vacunas y los recursos que necesitan para protegerse a sí mismas y a las personas de su entorno", afirmó Jackie Morse, vicepresidenta del grupo de Salud y Farmacia de Meijer. "Gracias a nuestra nueva función de programación anticipada, nuestros farmacéuticos cualificados están preparados para ayudar a los pacientes a planificar con suficiente antelación, tomar decisiones informadas y mantenerse al día sobre su salud en el momento que más les convenga".

Además de sus farmacias, Meijer sigue ampliando el acceso a la vacuna llevándola directamente a los lugares de trabajo, las organizaciones comunitarias y los grupos locales mediante clínicas itinerantes, sin costo alguno para la organización. Diseñadas para reducir obstáculos como el tiempo de desplazamiento, los conflictos de horarios y la dificultad para acceder a profesionales sanitarios de confianza, estas clínicas facilitan que los grupos puedan recibir las vacunas recomendadas en entornos familiares y cómodos. Las organizaciones interesadas pueden presentar su solicitud aquí.

En 2025, Meijer organizó más de 200 centros de vacunación en todo el Medio Oeste y administró más de 7000 vacunas gracias a estas iniciativas, ayudando así a empresas, residencias de ancianos, iglesias, colegios y otras organizaciones a facilitar el acceso a la atención preventiva a las personas a las que atienden.

Al ampliar las opciones de cita flexibles y seguir facilitando el acceso a las vacunas, la cadena minorista está contribuyendo a que a los clientes de todo el Medio Oeste les resulte más fácil mantenerse protegidos. Esta temporada, todas las personas con derecho a recibir la vacuna, incluidos los afiliados a Medicare, pueden acumular puntos mPerks. Los clientes pueden gestionar sus necesidades de vacunación en cualquier momento a través de la página web de Meijer, la aplicación de Meijer, enviando un mensaje de texto con la palabra "RX" al 75049 o acudiendo a su farmacia Meijer más cercana para hablar con un farmacéutico en persona.

Para obtener más información, visite meijer.com/shopping/services/pharmacy.html.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena minorista de propiedad privada y gestión familiar que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de alimentación, tiendas de barrio y establecimientos exprés repartidos por todo el medio oeste de EE. UU. Como pioneros del concepto de "todo en uno", más de 70,000 empleados de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra agradable y sencilla, tanto en tienda como en línea, con una amplia variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos básicos para el hogar y productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente como una de las mejores empresas para trabajar y dona cada año al menos el 6 % de sus beneficios para fortalecer a sus comunidades. Para obtener más información sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

*Las vacunas contra el COVID-19 no están disponibles actualmente en la nueva función de reserva con antelación. Se prevé que la vacuna contra el COVID esté disponible este otoño, una vez obtenida la autorización reglamentaria.

FUENTE Meijer