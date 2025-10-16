Meijer mantiene precios bajos de cientos de los mejores juguetes para estas fiestas

La guía de regalos del minorista está llena de ideas de juguetes por menos de $10, $20 y $30

GRAND RAPIDS, Michigan, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer, el minorista del Medio Oeste, tiene los mejores juguetes y regalos para la temporada festiva a un precio inmejorable, con ideas para regalos en la Guía de juguetes para las fiestas que llegará a los buzones de correo de todo el Medio Oeste durante la campaña anual del minorista. Esta nostálgica guía estilo catálogo ofrece regalos a buen precio, desde nuevos sets de LEGO y Barbies hasta lo último en tecnología de Apple, PlayStation y Nintendo, e incluye categorías de regalos por menos de $10, $20, $30 para compras económicas.

"Sabemos que las familias están muy ocupadas y que los presupuestos son ajustados, por lo que nos esforzamos por mantener precios bajos y facilitar a los padres la tarea de encontrar todos los regalos increíbles de su lista", afirmó Becky Bronkema, vicepresidenta de Artículos para el Hogar de Meijer. "Meijer es realmente una tienda integral que tiene todo para las fiestas y ofrece comodidad y buenos precios, a la vez que sigue aportando alegría y magia a las familias".

Guía de juguetes para las fiestas de Meijer es una de las favoritas de las familias del Medio Oeste para explorar ideas de regalos, desde juguetes clásicos hasta artículos exclusivos para las fiestas y novedades. Los códigos QR correspondientes en línea facilitan las compras a quienes prefieran la comodidad de la entrega o retiro en tienda de Meijer. Además, la cadena minorista volverá a ofrecer sus cupones especiales Santa Bucks durante algunas semanas de noviembre y diciembre, así como el doble de puntos mPerks en juguetes hasta el 4 de noviembre, para ayudar a los compradores a ahorrar en regalos durante toda la temporada.

Los mejores juguetes de 2025 son:

Productos botánicos Happy Plants de LEGO : los amantes de las plantas pueden crear su propio jardín interior que nunca necesita riego. Los amantes de la jardinería disfrutarán armando una extravagante dracaena y una pilea en miniatura para alegrar cualquier lugar de juego, estantería o escritorio.

Muñecas Wonderfully You de 18 pulgadas : esta línea exclusiva de Meijer permite a los niños elegir entre ocho muñecas, prendas de vestir y accesorios, lo que ofrece infinitas posibilidades para jugar con creatividad.

Desfile de moda de Play-Doh de Barbie de diseño: este set anima a los niños a convertirse en diseñadores al moldear y crear conjuntos para las muñecas Barbie con la plastilina PLAY-DOH y sus herramientas, lo que promueve la creatividad, la expresión personal y el juego imaginativo. Otros fantásticos regalos nuevos de Barbie incluyen una Barbie del 80. ° aniversario, un Ken navideño y un calendario de Adviento de Barbie para la cuenta regresiva hasta las fiestas.

Regalos de Stitch : de la nueva y exitosa película de animación de Disney, Lilo y Stitch , ¡este adorable extraterrestre regresó! Las ideas para regalos incluyen Stitch de peluche interactivo con muchos estados de ánimo, peluche de ángel con peso o figuras coleccionables de Stitch.

Set para principiantes Tonies Toniebox 2 con la Sra. Rachel: el Toniebox 2 atrae a los niños con juegos de audio interactivos sin pantalla en los que aparecen sus personajes favoritos, incluida la Sra. Rachel.

Dinosaurio villano de Jurassic World : esta auténtica figura de acción de Distortus rex lleva la emoción de 'Jurassic World: Renace' al hogar con sus intimidantes ruidos y rugidos.

esta auténtica figura de acción de Distortus rex lleva la emoción de 'Jurassic World: Renace' al hogar con sus intimidantes ruidos y rugidos. Fuggler de peluche: estos monstruos graciosos y feos son conocidos por sus picardías traviesas y su aspecto completamente alocado, que incluye ojos espeluznantes y dientes parecidos a los humanos.

Los mejores regalos electrónicos de 2025 son:

Nintendo Switch 2 : comience su próxima aventura de juego con la consola Nintendo Switch 2, repleta de mejoras y divertidas formas de conectarse y jugar con otros.

PlayStation 5 : disfrute de una carga ultrarrápida con un SSD de velocidad ultraalta, inmersión más profunda con soporte para retroalimentación háptica, gatillos adaptables, audio 3D y una increíble colección de videojuegos de PlayStation.

Apple AirPods Pro 3 : la mejor cancelación activa de ruido intraauricular del mundo, con sensor de frecuencia cardíaca durante los entrenamientos.

iPad A16 : iPad tiene más capacidad que nunca. Haga lo que desee, exprésese y sumérjase en sus actividades favoritas, todo ello en una impresionante pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas.

Los clientes pueden encontrar la guía digital de juguetes para las fiestas del minorista en línea en meijer.com. Las organizaciones benéficas pueden obtener un 10 % de descuento en compras de regalos de $100 o más al mostrar su formulario W-9 en el mostrador de atención al cliente.

Además de ofrecer juguetes, Meijer es una tienda integral para regalos para toda la familia, que ofrece una amplia selección de ropa para todas las edades, calzado elegante y cómodo, lo último en electrónica y una amplia variedad de artículos para el hogar que alegrarán cualquier espacio. Los compradores también pueden encontrar alimentos especiales, perfectos para las fiestas o para cestas de regalo, lo que les permite encontrar con facilidad todos los artículos de su lista.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "compra en un solo lugar", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocido constantemente con el "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6% de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Puede encontrar más información sobre la empresa visitando newsroom.meijer.com.

