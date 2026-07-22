Meijer ofrece más de 50 artículos escolares por menos de $1 en una experiencia de compras integral para el regreso a clases dirigida a las familias

La cadena minorista además ofrece grandes descuentos en cientos de productos esenciales para el desayuno y la lonchera

GRAND RAPIDS, Michigan, 22 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer facilita las compras al inicio del año escolar para las familias al ofrecer todo lo necesario en un solo lugar y a excelentes precios, incluido útiles escolares y productos populares para la lonchera. La cadena minorista líder del Medio Oeste reduce los precios de casi 200 artículos indispensables en hasta un 50 por ciento con el fin de ayudar a las familias a prepararse para el próximo año escolar, e incluye más de 50 útiles escolares por menos de $1.

"La temporada de regreso a clases genera mucho entusiasmo, pues las familias se preparan para ayudar a sus hijos a comenzar el año con ganas", señaló Don Sanderson, director ejecutivo de Comercialización y Marketing de Meijer. "Tenemos el compromiso ofrecer a las familias una excelente relación precio-calidad en útiles escolares, ropa y comestibles de consumo diario, todo en un solo lugar. Al ampliar el número de artículos con descuento, ayudamos a las familias a completar sus listas y comenzar el año escolar con confianza y preparación".

Útiles escolares esenciales

Hasta el 8 de septiembre, Meijer ofrece un surtido completo de útiles escolares por menos de $1, el que contempla tanto la marca Meijer como las marcas nacionales preferidas en lápices, crayones, marcadores, carpetas, cuadernos, archivadores, borradores y otros artículos que suelen figurar en las listas de útiles escolares. Algunos ejemplos son:

Paquete de 2 barras de pegamento lavable Meijer: $0.25

Crayones Meijer: $0.25

Pegamento escolar lavable Meijer: $0.25

Marcadores lavables Meijer: $0.74

Lápices de colores Meijer: $0.50

Comestibles populares para llevar a la escuela

Meijer aplica descuentos en comestibles que las familias suelen adquirir para la temporada escolar, incluidos varios de los productos favoritos para el desayuno y el almuerzo por menos de $2. Alimentos y bebidas de la marca Meijer como avena instantánea, mantequilla de maní y jalea, pan, cereal, bocadillos de fruta y barras de granola están incluidos en la promoción:

Avena instantánea Meijer (paquete de 8-12 unidades): $1.79

Mezcla completa para panqueques Meijer (24-32 oz): $1.79

Jarabe Meijer (24 oz): $1.79

Cereal de avena tostada Meijer (12 oz): $1.79

Pan de molde Meijer (22 oz): $1.89

Jalea de uva Meijer (18 oz) y crema de cacahuate cremosa (16 oz): $1.89

Para ahorrar aún más en artículos escolares y durante todo el año, los clientes de Meijer pueden utilizar mPerks a fin de acumular puntos por cada dólar gastado. Ellos pueden canjearse estos puntos por cupones en la tienda o utilizarlos para obtener ahorros adicionales en combustible en gasolineras Meijer Express. Asimismo, el programa mPerks permite a los clientes ahorrar en los productos que más compran en la sección de cupones "ofertas seleccionadas" de la aplicación.

Los clientes pueden encontrar todos los artículos incluidos en la promoción de regreso a clases en meijer.com.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "compra en un solo lugar", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan por brindar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como en la plataforma virtual, además de ofrecer gran variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida ampliamente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona al menos el 6 % de sus ganancias al año para fortalecer sus comunidades. Para conocer más detalles sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

FUENTE Meijer