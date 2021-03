Meio de comunicação latino El Planteo recebe nova rodada de investimento da norte-americana Benzinga

Com um mercado potencial de consumo para uso adulto de mais de 500 milhões de pessoas, uma população de pacientes de cerca de 5 milhões e com baixos custos de produção, a América Latina está se transformando em um dos mercados de cannabis mais importantes do mundo. De acordo com um estudo realizado pela Prohibition Partners, o mercado de cannabis (medicinal e de uso adulto) na América Latina poderia alcançar 12.700 milhões de dólares em 2028.

Reconhecendo a oportunidade, a Benzinga se associou com seu diretor executivo, Javier Hasse, premiado jornalista e autor de um bestseller especializado em cannabis, para lançar o El Planteo no ano de 2020.

"Notamos uma falta de conteúdo financeiro relacionado às indústrias emergentes no mundo de língua espanhola. Destacamos que tínhamos que ser pioneiros nesse espaço, proporcionando informações sobre negócios, finanças, cultura e novas indústrias e tendências", explica Javier Hasse, CEO e cofundador do El Planteo.

Ele continua: "Queremos envolver nossos leitores com um conteúdo interessante e diversificado, ao mesmo tempo que os ajudamos a construir seus próprios negócios e investir em outros".

"Quando expusemos a ideia de expansão no mercado de língua espanhola, Javier mencionou que tinha um projeto próprio que necessitava financiamento. Depois de analisá-lo, decidimos que seria um grande complemento para nossa oferta internacional e para a Benzinga España", acrescentou Jason Raznick, CEO da Benzinga.

Em seu primeiro ano de vida, o El Planteo demonstrou ser extremamente bem-sucedido, recebendo milhões de leitores e construindo uma importante comunidade nas redes sociais. O meio de comunicação publicou entrevistas exclusivas com empreendedores, políticos de destaque, investidores e celebridades internacionais como:

Snoop Dogg

B-Real de Cypress Hill

Xzibit

Magic Johnson

Bella Thorne

Whoopi Goldberg

Seth Rogen

Mike Tyson

Tommy Chong

Julian Marley

e muitos outros.

A equipe do El Planteo também entrevistou personalidades sul-americanas, como Duki, Wos, Ysy A, Esteban Lamothe, Dakillah, La Joaqui, Klan, MKS, Wolf, Acertijo, Damián Kuc, Martín Rechimuzzi, Narda Lepes, Mecha, 0-800 Don Rouch, Martín Piroyansky, entre outros.

Seu conteúdo também foi republicado na Benzinga, High Times, Investing.com, Folha de S. Paulo, Entrepreneur Magazine, Yahoo e muitos outros.

Sobre Javier Hasse

Javier Hasse, o jovem cofundador do El Planteo, é um jornalista especializado em cannabis. Seu livro, "Start your own cannabis business" ("Abra seu próprio negócio de cannabis"), foi publicado pela Entrepreneur Media em 2018 e chegou a ser o mais vendido em sua categoria na Amazon.

Javier publicou cerca de 5.000 artigos originais, em vários idiomas, em diversos meios de comunicação: CNN, Forbes, MSN, Chicago Tribune, CNBC, Yahoo, Entrepreneur Magazine, Market Watch, The Street e Playboy, entre outros. Também recebeu prêmios Billboard por suas colaborações em discos de rap nos Estados Unidos.

Sobre El Planteo

Com seu trabalho jornalístico constante, o El Planteo pretende reduzir o abismo de conhecimento e tecnologia entre os países do primeiro mundo e as nações em desenvolvimento com relação à sustentabilidade e às alternativas ecológicas.

Encontre informações sobre os membros e parceiros de nossa equipe aqui.

Siga-nos no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e Google Notícias ou acesse elplanteo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1453958/El_Planteo_Mockup_2.jpg

FONTE El Planteo

SOURCE El Planteo