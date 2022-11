Melhor momento para comprar projetores a laser portáteis Wemax: Festival Global de Compras 11.11 do Aliexpress

SÃO PAULO, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Para o festival global de compras, a Wemax traz os projetores a laser portáteis de última geração: Wemax Go e Wemax Go Advanced.

Agora é a hora de procurar as melhores ofertas do ano! Conhecido como 11.11 ou Singles Day, o Festival Global de Compras do Aliexpress finalmente chegou. É um dos maiores eventos de varejo do mundo, e muitos varejistas promoverão suas marcas e oferecerão grandes descontos em seus produtos, incluindo o Wemax.

A Wemax é uma subsidiária da Appotronic Corporation Limited, uma empresa líder em tecnologia no segmento de telas a laser com tecnologia central patenteada e P&D interna. Em 2007, a Appotronics desenvolveu com sucesso sua tecnologia ALPD® exclusiva que transformou o setor. A ALPD® é um tipo de tecnologia de laser fluorescente que utiliza materiais fluorescentes refletidos por laser e linhas de laser multicoloridas mistas para criar imagens de cinema na tela A ALPD® revolucionou os projetores a laser em casa, trazendo alta eficiência de luz, alto brilho, ampla gama de cores e alta confiabilidade.

A Wemax tem como objetivo oferecer uma experiência visual compartilhada e de ótima qualidade para as pessoas em casa e em pequenas empresas. Seus produtos se destacam da concorrência com forte competência tecnológica de sua empresa controladora. Nos Estados Unidos, o projetor de laser UST 4K, Wemax Nova, foi o mais vendido na categoria de projetores UST. Além disso, a submarca WEWATCH da Wemax desfruta de enorme popularidade entre milhares de residências e está se tornando a marca nº 1 de projetores no Brasil e em outras regiões da América do Sul. Como disse o CEO da WEWATCH, King Wang, em uma entrevista sobre a marca: "os sul-americanos têm um entusiasmo peculiar pelo futebol. Eles adoram compartilhar e organizar festas e, frequentemente, convidam amigos e famílias para assistirem juntos aos jogos de futebol em um projetor. E 70% de nossos pedidos vêm do Brasil."

Wemax Go

O Wemax Go é um mini projetor a laser ultraportátil que utiliza tecnologia a laser ALPD® utilizada por cinemas de ponta. Ele projeta imagens em telas que podem ter até 100 polegadas e corrige automaticamente a distorção vertical.

Wemax Go Advanced

Com tecnologia a laser ALPD®, o Wemax Go Advanced apresenta 600 ANSI lúmens, gama de cores > 100% da REC. 709 e mais de 25 mil horas de vida útil da lâmpada a laser. Ele é fornecido com resolução 1080p nativa, bateria integrada, conectividade inteligente e calibração de tela automática em um pacote ultraportátil e superfino.

A Wemax oferece até 76% de desconto nos projetores portáteis a laser. Observe que os preços variam em diferentes regiões e datas. Saiba mais na loja oficial da Wemax no Aliexpress.

